Giận người yêu rồi dễ dãi có 'tình một đêm' với đối tác, giờ lo lắng đứng ngồi vì hành động tiếp theo của người tình

Tâm sự 01/02/2023 18:51

Đôi khi anh ta chỉ nhắn để khen chiếc váy tôi mặc hôm nay rất đẹp, hay mùi tóc của tôi hôm nay thật thơm. Tôi không quá bận tâm đến những trò thả thính đó đâu, nhưng đúng buổi tối hôm tôi với bạn trai giận nhau thì điện thoại tôi lại rung lên, là cuộc gọi của anh chàng cộng sự...

Tôi cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều với anh ta, đơn giản vì tôi có người yêu rồi, trước giờ tôi không để mắt đến người đàn ông nào khác ngoài bạn trai của mình.

Cho tới khi nhỏ cùng phòng nói "chị không để ý hay sao, anh ta hình như thích chị đấy" khi nói về người đàn ông đó, thì tôi mới bắt đầu tò mò muốn biết anh ta thích tôi lộ liễu như thế nào mà tới đồng nghiệp còn nói với tôi như vậy.

Quả thực mỗi khi hai bên gặp gỡ bàn công việc, anh ta thường xuyên chủ ý ngồi đối diện tôi, rất thích đưa mắt nhìn tôi, và khi tôi trình bày một vấn đề, thì anh ta nhìn vô cùng chăm chú, biểu hiện tỏ ra quan tâm, thích thú, mỉm cười liên tục và thỉnh thoảng gật đầu.

Ngoài các cử chỉ đó ra, anh ta tổng cộng có mang cà phê cho tôi uống 3 lần, đều là mang tận bàn dù với các cộng sự khác anh ta không làm thế.

Từ lúc hợp tác trong công việc thì anh ta có nhắn tin cho tôi 3 lần, nội dung không có gì đáng chú ý, đều là về công việc. Cũng có thể cách trả lời của tôi khá ngắn gọn, đều chỉ "vâng", "ok anh" nên anh ta không có cơ hội nói thêm điều gì với tôi.

Từ lúc tôi bắt đầu để ý thái độ người cộng sự đó thì đã có vài lần hai bên đụng phải ánh mắt nhau. Đó là khởi đầu của loạt tin nhắn xa hơn. Có thể đã có một sự nhầm lẫn nào đó trong việc đọc tín hiệu, dường như anh ta nghĩ rằng tôi cũng thích, nên bắt đầu tìm cớ nói chuyện với tôi nhiều hơn.

Giận người yêu rồi dễ dãi có 'tình một đêm' với đối tác, giờ lo lắng đứng ngồi vì hành động tiếp theo của người tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi anh ta chỉ nhắn để khen chiếc váy tôi mặc hôm nay rất đẹp, hay mùi tóc của tôi hôm nay thật thơm. Tôi không quá bận tâm đến những trò thả thính đó đâu, nhưng đúng buổi tối hôm tôi với bạn trai giận nhau thì điện thoại tôi lại rung lên, là cuộc gọi của anh chàng cộng sự...

Tối ấy sau một hồi trò chuyện điện thoại thì anh ta hỏi tôi có muốn hai người cùng ngồi xem phim không, vì tôi đang rất buồn nên anh ta biết một bộ phim có thể làm tôi vui lên được. Tôi cười phá lên bảo rằng nếu anh ta có thể "thông chốt" mà đến được nhà tôi thì cứ việc đến đi, tôi sẽ chuẩn bị mồi để hai đứa xem phim. Thế nào mà anh ta đến được thật, sau 30 phút đã xuất hiện trước cửa nhà. Và đêm đó anh ta ở lại, đêm đó là sai lầm duy nhất của tôi trong tình trường, tôi chưa bao giờ là người dễ dãi với các mối quan hệ, chưa bao giờ yêu một lúc hai người. Nhưng không hiểu sao chuyện đó lại xảy ra.

Sau hôm ấy, tôi không biết phải đối mặt thế nào với người yêu của mình cả. Tôi cảm thấy rất có lỗi vì những việc đã lén lút làm sau lưng anh, tôi thấy mình không còn xứng đáng. 

Như mọi lần cãi vã, anh chủ động lành trước và lại quan tâm chăm sóc tôi, nhưng giờ tôi đầy mặc cảm, sượng sùng vì mình phản bội. Tôi nói với người cộng sự rằng xin hãy giữ kín chuyện, coi như nó chưa từng xảy ra, có lẽ với cả tôi và anh ta mối quan hệ này đều chỉ là tình một đêm, không có ý nghĩa gì, không đáng để đánh mất những gì đang có. 

Nhưng anh ta bảo tôi "ai nói với em như vậy?", và bảo rằng ngay từ khi gặp tôi anh ta đã không có ý chọn tôi là tình một đêm rồi, anh ta mong nhiều hơn thế.

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