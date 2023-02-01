Đến nhà bạn gái, vừa thấy đồ đạc trong phòng bếp, tôi vội cầu hôn ngay vì không muốn bỏ lỡ điều này

Tâm sự 01/02/2023 14:31

Hôm qua, tôi đến nhà bạn gái chơi lần đầu tiên. Tôi đi dạo một vòng xung quanh, rồi vào trong quan sát.

Duyên, bạn gái tôi là một cô gái kỹ tính, gọn gàng. Cô ấy thu xếp cuộc sống ngăn nắp, khoa học, hợp lý lắm. Thời gian nào để làm việc, để đi chơi hay để làm việc nhà cửa đều được ghi chú cẩn thận trong điện thoại.

Yêu nhau 9 tháng nhưng tôi chưa từng đến nhà bạn gái chơi. Cô ấy rất giỏi khi mới hơn 30 tuổi đã mua được nhà riêng. Dù vẫn còn nợ ngân hàng nhưng tôi nghĩ, với mức lương 40 triệu/tháng, bạn gái sẽ nhanh chóng trả hết nợ thôi. Hàng tháng, tôi thường đưa cô ấy 5 triệu, góp vào tiền quỹ để lo đám cưới sau này. Bạn gái cũng nói rõ nếu như không cưới, cô ấy sẽ trả lại đúng số tiền mỗi tháng mà tôi chuyển.

Hôm qua, tôi đến nhà bạn gái chơi lần đầu tiên. Tôi đi dạo một vòng xung quanh, rồi vào trong quan sát. Không phải tôi khó tính nhưng mẹ tôi bảo, phụ nữ biết cách vun vén gia đình là những người chăm chút nhà cửa sạch sẽ, nhất là khu bếp.

Đến nhà bạn gái, vừa thấy đồ đạc trong phòng bếp, tôi vội cầu hôn ngay vì không muốn bỏ lỡ điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Căn nhà của Duyên không quá rộng. Trước sân và bên hiên nhà đều rất sạch sẽ, được trồng thêm hoa hồng nên càng hút mắt hơn. Trong nhà, mọi thứ được bài trí ngăn nắp, đâu ra đó.

Tôi đi dạo xuống phòng bếp. Nhìn mọi thứ từ xoong nồi, rổ rá đến chén bát đều được sắp xếp gọn gàng. Trên bếp sạch đến mức có thể soi gương được. Trên tường không có 1 vệt ố nào do dầu mỡ bắn lên. Điều này chứng tỏ bạn gái tôi thường xuyên dọn dẹp, lau chùi nhà cửa sạch sẽ tinh tươm.

Tôi cảm thấy đây đúng là người vợ đảm đang mà mình tìm kiếm bấy lâu nên vội cầu hôn bạn gái trong sự bất ngờ của cô ấy. Duyên đồng ý cưới nhưng với điều kiện tôi phải chuyển về đây sống. Duyên thẳng thắn nói chuyện mình mua nhà là vì không muốn phải làm dâu. Cô ấy chỉ về nhà chồng vào 2 ngày cuối tuần thôi.

Điều kiện của Duyên đẩy tôi vào tình thế khó khăn quá. Tôi hiểu bạn gái muốn sống tự do, độc lập và thoải mái. Nhưng bởi tôi là con trai duy nhất, việc ra ở riêng là không thể được. Tôi còn định sau khi cưới sẽ bàn bạc với bạn gái chuyện cho thuê căn nhà do cô ấy mua để chuyển về nhà chồng sống. Giờ tôi nên làm sao đây?

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