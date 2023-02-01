Đau đớn phát hiện ra bạn trai đã phản bội mình, tổn thương chưa nguôi thì đột nhiên 'người con trai kém 6 tuổi' nói lời này

Tâm sự 01/02/2023 16:53

Chưa hết, chia tay được hơn 1 tháng thì tôi lại phát hiện có thai. Đây mới là cú đánh chí mạng, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đau khổ, uất ức, tự trách bản thân. Tối hôm đó, trong lúc đau buồn quá, tôi đã gọi điện cho Tuân.

Tuân nhỏ hơn tôi 6 tuổi, đang là nhân viên thực tập được tôi hướng dẫn. Trong mắt tôi, cậu ấy chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Dù Tuân từng tỏ tình, tôi vẫn thẳng thừng từ chối bởi bản thân đã có người yêu và chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện yêu người nhỏ tuổi hơn mình.

Theo kế hoạch thì cuối năm nay tôi sẽ lấy chồng. Vậy mà bây giờ, tôi lại phát hiện ra bạn trai đã phản bội mình. Anh ta công khai thừa nhận tất cả. Để giữ lòng tự trọng, tôi đồng ý chia tay, chúc phúc cho người đàn ông từng là của mình suốt 4 năm qua.

Chưa hết, chia tay được hơn 1 tháng thì tôi lại phát hiện có thai. Đây mới là cú đánh chí mạng, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đau khổ, uất ức, tự trách bản thân. Tối hôm đó, trong lúc đau buồn quá, tôi đã gọi điện cho Tuân.

Tuân đến nhà tôi ngay chỉ sau 15 phút. Thấy tôi nằm bẹp trên giường khóc lóc, Tuân cũng không nói tiếng nào, chỉ âm thầm nấu đồ ăn đem vào tận giường cho tôi. Cậu ấy lúc nào cũng ân cần, dịu dàng và quan tâm đến tôi như vậy.

Đau đớn phát hiện ra bạn trai đã phản bội mình, tổn thương chưa nguôi thì đột nhiên 'người con trai kém 6 tuổi' nói lời này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi kể chuyện mình có bầu cho Tuân nghe và rối bời khi không biết phải làm sao với đứa bé trong bụng. Nhưng dù có sụp đổ ra sao, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Tuân bỗng ôm chầm lấy tôi, hỏi tôi có muốn làm vợ cậu ấy không? Câu hỏi ấy chẳng khác gì lời cầu hôn cả nên tôi sững sờ.

Tuân nói đã yêu tôi rất lâu rồi nhưng bây giờ mới đủ can đảm để cầu hôn tôi. Chỉ cần tôi gật đầu đồng ý, cậu ấy sẵn sàng chấp nhận làm bố của đứa bé trong bụng tôi, để đứa bé được lấy họ của cậu ấy. Về lâu dài, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp tôi nảy sinh tình cảm, rồi tôi sẽ yêu cậu ấy thôi.

Những lời chân thành mà Tuân nói làm tôi xao động. Tôi bảo Tuân cho mình thời gian để suy nghĩ vì chuyện này quá đường đột, tôi không thể quyết định ngay được.

Từ hôm đó đến nay đã được 1 tuần. Tuân đưa tôi đi khám thai, chăm sóc tôi như bạn gái của cậu ấy. Tuân còn hay bàn bạc đến chuyện tổ chức đám cưới trước khi bụng của tôi to ra. Tôi cũng muốn lấy chồng nhưng lại sợ. Bởi tôi chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì con chung con riêng. Rồi liệu Tuân có đủ bao dung để yêu thương con của tôi như con ruột của cậu ấy không? Tôi nên quyết định như thế nào đây?

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống