Trong một lần đi Phú Quốc, tôi đã gặp được “người chồng” hiện tại. tôi nhanh chóng bị chinh phục bởi người đàn ông hào hoa, phong nhã hơn tôi 12-13 tuổi. Cho nên, không tìm hiểu quá nhiều về anh, tôi lao đầu vào yêu và tin tưởng anh tuyệt đối.

Tôi lập gia đình khá trễ vì tính chất công việc phải đi công tác nhiều, không có thời gian hẹn hò. Hơn nữa, trước đó, tôi xác định lấy chồng nước ngoài để sau này có cơ hội ra nước ngoài sinh sống, từ đó có cuộc sống tốt hơn.

Sau đó qua tìm hiểu từ gia đình và bạn bè của bạn trai, tôi biết hai vợ chồng anh mặc dù trên giấy tờ vẫn là vợ chồng nhưng đã không còn tình cảm. Về phía người vợ, tôi cũng chấp nhận duy trì mối quan hệ tay ba để nuôi con, mặc chồng qua lại với tôi, bởi lẽ nhà anh có điều kiện kinh tế tốt. Đến nay, đã hơn 2 năm trôi qua, mối quan hệ này vẫn duy trì như vậy khiến tôi không có lấy một chút cảm giác an toàn, bình an.

Những tưởng đã tìm được bến đỗ bình yên nhưng nào ngờ, chính anh đã khiến cho cuộc sống của tôi rơi vào vòng luẩn quẩn, vừa muốn thoát ra vừa muốn níu lại. tôi cho hay, sau 2 tháng quen nhau, tôi có thai trước khi cả hai kết hôn, nhưng lúc này vợ của bạn trai bất ngờ liên lạc với tôi và nói rõ đầu đuôi mọi việc. Hóa ra, bạn trai tôi và vợ hoàn toàn không có chuyện ly thân, tôi và hai con vẫn đang sống yên ổn với nhà chồng tại Hà Nội. Vô tình bị đẩy vào tình huống làm “người thứ 3”, tôi rất sốc và muốn bạn trai làm rõ mọi vấn đề. Biết sự tình bại lộ, anh ta hứa hẹn sẽ giải quyết thủ tục ly hôn sau khi tôi sinh con.

Ảnh minh họa: Internet

Oái oăm hơn, khi mang thai được 2 tháng, tôi còn phát hiện bạn trai “cắm sừng” mình. Anh ta lén lút hẹn hò với một người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi.

Lần đó, tôi vô tình phát hiện một tài khoản mạng xã hội trong danh bạ ít ỏi của bạn trai để ảnh đại diện, hình ảnh của anh. Dù giấu mặt, chỉ có tay thôi nhưng tôi khẳng định chắc chắn đó là anh, không thể sai được. Tức tối, tôi ngay lập tức liên lạc với bạn trai để làm ra lẽ mọi chuyện nhưng anh ta một mực phủ nhận, nói rằng cả hai tôi là bạn bè, mối quan hệ làm ăn bình thường chứ không hề có chuyện vượt quá giới hạn. Dẫu vậy, với những gì mình nhìn thấy, tôi hoàn toàn không tin bạn trai. Vì chuyện này mà hai người tranh cãi gay gắt, đứng trước quyết định đường ai nấy đi.

Sau đó, hay tin bạn trai từ Phú Quốc về TP.HCM, tôi chủ động liên lạc với anh, muốn anh về nhà để giải quyết dứt khoát mọi việc. Anh muốn hàn gắn với tôi, nhưng người phụ nữ kia một mực đeo bám. Biết cô ta có ý đồ xấu nên tôi chủ động nhắn tin, khuyên giải tôi ta buông tha cho “chồng” mình. Nào ngờ “tiểu tam” lại đáp một câu khiến tôi sốc vô cùng: “Với anh Tuấn thì ai cũng là vợ hết”.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đó, tôi ba mặt một lời hỏi “chồng” quyết định ra sao, chọn mẹ con tôi hay chọn người phụ nữ kia. “Tôi hỏi anh muốn mối quan hệ tay ba hay muốn mẹ con tôi thì anh nói: ‘Chẳng bao giờ anh muốn mối quan hệ tay ba cả, anh đã từ bỏ gia đình, từ bỏ con, từ bỏ tất cả để đến với mẹ con em là anh đã chấp nhận mẹ con em rồi, còn tôi kia là quá si mê anh, tôi theo anh thôi chứ anh hoàn toàn không có tình cảm gì hết”, tôi kể.

Để chứng minh về quyết định của mình, anh còn bẻ sim và đập luôn chiếc điện thoại đó. Bẵng đi một thời gian, tôi vào app ngân hàng của anh thì thấy tin nhắn “tiểu tam” khóc lóc ỉ ôi, cầu xin “chồng tôi” quay về bên cô ta. Thấy tôi ta đeo bám dai dẳng, “chồng” tôi xóa luôn app ngân hàng.

Khoảng thời gian đó đến nay, tôi thấy anh đã thay đổi rất nhiều, không có mối quan hệ ngoài luồng nữa và chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo. Thế nhưng về thủ tục ly hôn với vợ, anh lại lần lữa mãi chưa tôiu giải quyết nên hiện tôi vẫn đang sống trong một mối quan hệ không danh chính ngôn thuận.

Nghĩ lại những gì đã qua, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với người vợ ở nhà của anh, đôi lúc tôiuốn nói lời xin lỗi tới tôi nhưng không sao thốt ra lời được. Dù biết bản thân có lỗi với mẹ con tôi ấy nhưng tôi chấp nhận ích kỷ để giữ anh bên mình, vì con tôi cũng cần có bố.