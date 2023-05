Chồng bỏ mặc để đi chơi với nhân tình, tôi liền 'tung chiêu' hiểm khiến anh ấy 'mặt tái xanh'

Anh quen My khi anh là khách ruột của quán bia nơi My làm tiếp thị bia. Cô nhân viên với thân hình nóng bỏng, nụ cười quyến rũ cùng những “đụng chạm” không biết vô tình hay cố ý khiến anh thấy rạo rực và nhớ My mỗi khi bận việc không ghé qua quán. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến sau những lần anh “bo” khá hậu hĩnh mỗi khi My mời và rót bia cho anh cùng đám bạn. Chẳng khó khăn gì để anh có số điện thoại của My, và cũng chẳng khó khăn gì khi My “mời” anh về phòng trọ của cô để “thăm nhà em cho biết”. Từ ngày cặp bồ với My, anh gần như quên bẵng bổn phận của người chồng, người cha.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ chưa đầy một tuần sau đó, chị em tôi đã có toàn bộ “hồ sơ”, bằng chứng về việc cặp bồ của anh, họ cũng có cả địa chỉ quán bia và nhà trọ của My. Những tấm ảnh chụp cảnh anh và My âu yếm, tình cảm với nhau khiến tôi đau đớn, tan nát, cô không thể hình dung nổi người chồng cô đã từng yêu thương, đã từng theo đuổi cô suốt một thời gian dài, thề thốt yêu vợ, thương con nay lại có thể thay lòng, đổi dạ, ôm ấp, cưng nựng một người phụ nữ khác…

Thế rồi Quân lên kế hoạch với tôi để tiếp cận My, anh muốn cho anh một bài học về lòng chung thuỷ. Sợ lộ, Quân nhờ cậy một người bạn thân của mình vào vai chàng “thiếu gia” thất tình, đến quán bia nơi My làm việc ăn nhậu. Số tiền “bo” hậu hĩnh cùng vẻ ngoài điển trai, sành điệu của Chính, bạn Quân khiến My nhanh chóng “chuyển hướng” sang chăm sóc, phục vụ tậntình “khách sộp”. Mỗi lần Chính ghé quán, dù đang bận khách khác, thậm chí đang ngồi cùng anh, My cũng bỏ mặc để đến phục vụ Chính.

Một vài lần thấy hành động ấy của My, anh phản ứng thì My cười toe toét, ôm anh nũng nịu rằng “khách hàng là thượng đế”, rằng cô chỉ tiếp khách vì công việc chứ “trái tim em đã mãi thuộc về anh”.

Rồi My nhận lời đi chơi cùng Chính sau khi nhận quà tặng “làm quen” của chàng thiếu gia là một sợi dây chuyền vàng trắng có gắn đá quý sáng long lanh. My cũng “ngỏ ý” mời Chính về nhà trọ của cô chơi nhưng Chính chỉ cười bảo rồi sẽ có lúc anh “đưa người đẹp về dinh”. Nghe những lời có cánh ấy của Chính, My thấy lòng lâng lâng sung sướng, cô bắt đầu so sánh nhiều giữa Chính và anh. Chẳng nói đến tuổi trẻ, đến độ đẹp trai bởi cả hai tiêu chuẩn ấy anh đều thua xa Chính, mà điều quan trọng nhất với My là Chính giàu có hơn anh rất nhiều, số tiền, quà mà Chính tặng My trong vòng 2 tuần quen nhau đã bằng gần cả năm My ở bên anh.

Vậy là My âm thầm lên kế hoạch đưa Chính “vào tròng” và tìm cách “hất” dần anh ra khỏi cuộc sống của mình. Thấy My hờ hững với mình, anh lồng lộn tra hỏi My, ghen tuông ầm ĩ. Thấy My chẳng hề hấn gì sau những căng thẳng đó, anh xuống nước năn nỉ My cho anh thời gian để anh “kiếm cớ” ly hôn vợ, cưới My…

Ảnh minh họa: Internet

Anh ra khỏi nhà, tôi lặng lẽ cười buồn bởi cô biết “đối tác” của anh là ai và địa điểm mà anh đang hối hả chạy đến ấy ở đâu. Cô cũng biết tối nay “vở kịch” sẽ “hạ màn” để anh có bài học…

anh chạy xe vội vàng qua cửa hàng hoa để lấy bó hồng anh đã đặt trước đó mấy hôm, rồi hồi hộp sờ tay lên túi áo ngực nơi anh để hộp quà là chiếc nhẫn vàng, vừa là quà tặng tình yêu dành cho My, vừa là nhẫn cầu hôn. anh còn nhẩm đi nhẩm lại những lời yêu thương mà anh dự định nói với cô nhân tình bé bỏng của mình…

Gần đến nhà trọ của My, vì muốn tạo bất ngờ nên anh xuống xe, tắt máy rồi nhẹ nhàng tiến đến sát cửa nhà trọ. anh khá bất ngờ khi nghe tiếng cười giòn tan của My, sau đó là những lời nũng nịu trong khi cửa phòng chỉ khép hờ. Qua khe cửa, cảnh My ăn mặc “thiếu vải” đang ôm ghì lấy một chàng trai khiến anh thấy máu nóng dồn lên mặt phừng phừng, anh đẩy mạnh cánh cửa gây ra tiếng động lớn khiến cả My và người đàn ông cùng giật mình, buông nhau ra.

anh hùng hổ gào lên “cô đang làm cái gì thế kia, đồ lẳng lơ, trơ tráo”. Thấy phản ứng ấy của anh, My cười phá lên “ai lẳng lơ, anh có vợ rồi còn tán tỉnh tôi thì ai lẳng lơ, ai trơ tráo. Anh nghĩ anh là ai chứ, anh mau rời khỏi đây đi, không có chỗ cho anh đâu”. anh tái mặt, lặng câm khi nghe những lời My vừa nói và cay đắng lê bước ra khỏi phòng trọ của My…