Ly dị vợ sau khi nhân tình có thai, vài ngày sau khi dọn đồ phát hiện tờ giấy ố vàng, tôi kinh hãi nhận ra sự thật

Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, việc vợ không mang thai được trực tiếp cắt đứt mong muốn có con của Thành. Vợ tỏ ra rất áy náy, Thành muốn an ủi cô ấy, nói sẽ không để tâm. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Thành lại chậm rãi thay đổi suy nghĩ.

Thành là con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ anh rất coi trọng vấn đề có cháu chắt nối dõi tông đường, điều này cũng ảnh hưởng đến quan niệm của Thành. Sau kết hôn, Thành rất muốn sớm có con trai nên đem bày tỏ với vợ. Nhưng họ đã kết hôn gần 5 năm mà bụng vợ vẫn không chút động tĩnh. Dù đã thử nhiều phương pháp và thuốc hỗ trợ mang thai khác nhau nhưng không có kết quả. Sau đó vợ chồng Thành đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe . Vợ là người đi lấy kết quả, cô ấy buồn bã thông báo mình bị vô sinh.

Thậm chí Thành đã mua một căn hộ bên ngoài để sống chung với nhân tình. Gần 1 năm sau, nhân tình có thai. Thành rất hạnh phúc, cuối cùng anh cũng có thể có 1 đứa con. Anh quyết định sẽ cho nhân tình 1 danh phận nên về nhà ly hôn vợ.

Sau khi biết vợ vô sinh, trong hơn hai năm tiếp theo, Thành có phụ nữ khác bên ngoài, là nữ đồng nghiệp cùng cơ quan. Từ ngày có nhân tình, Thành cứ 3 ngày lại 2 ngày không về nhà, nói dối là phải làm tăng ca hoặc đi công tác để lừa gạt vợ.



Ảnh minh họa: Internet

Vợ sau khi nghe Thành nói rất bình tĩnh, nhưng lúc biết nhân tình của chồng mang thai thì sửng sốt rất lâu, ánh mắt nhìn rất phức tạp, khiến Thành không hiểu được. Thành cho rằng có lẽ trước đó vợ cũng cảm nhận được chuyện anh ngoại tình nên sẽ dễ dàng chấp nhận thực tế nhưng cô ấy lại kiên quyết không đồng ý ly hôn. Vợ chồng Thành mất vài ngày dùng dằng, cuối cùng anh vẫn buộc cô ấy ký vào đơn.

[Ly dị vợ sau khi nhân tình có thai, bỗng thấy cô cười mỉm kèm ánh mắt kì quái, vài ngày sau khi dọn đồ phát hiện tờ giấy ố vàng, tôi kinh hãi nhận ra sự thật - Ảnh 1]Ảnh minh họa: Internet

Vợ sống với mình nhiều năm như vậy, Thành cũng thấy cảm kích nên để lại cho cô ấy căn nhà hai người đang sống để dọn đến ở cùng nhân tình. Trước khi Thành dọn dẹp hành lý rời đi thì vợ anh thuê một khách sạn bên ngoài để ở. Trong lúc dọn dẹp, Thành tìm thấy 1 tờ giấy ố vàng dưới gầm giường. Anh mở ra mới biết đó là kết quả kiểm tra của anh và vợ thời gian trước. Trên đó viết rất rõ Thành không có khả năng sinh sản.

Thì ra không thể có con là lỗi của Thành, nhưng vợ anh lại tự nhận lỗi về cô ấy. Khoảnh khắc bẽ bàng khiến Thành trực trào nước mắt. Nhìn cái bụng của nhân tình ngày càng lớn lên, nhớ lại ánh mắt kỳ quái sau khi vợ nghe tin tiểu tam có bầu, Thành cảm thấy mình như trò đùa cho thiên hạ. Bí mật của anh, cả 2 người phụ nữ kia đều biết, chỉ có mình anh là không biết.

Thành đi tìm vợ chất vấn tại sao cô ấy không nói cho anh biết mọi chuyện. Vợ anh nói vì biết chồng quá cuồng chuyện phải có con nên sợ nếu thông báo tin xấu, anh sẽ không thể chịu được, mới tự nhận mình bị vô sinh, không ngờ lại bị chồng tuyệt tình bỏ rơi. Vì trong lòng rất giận nên vợ có tâm lý trả thù, để anh “ăn ốc đổ vỏ”, nuôi con tu hú!

Không phải cuộc sống bao giờ cũng trọn vẹn, không phải cuộc hôn nhân nào cũng kết thúc bằng 1 tổ ấm với những đứa con, sẽ có những cặp đôi phải gặp khó khăn trên con đường kiếm tìm hạnh phúc làm cha mẹ. Vợ Thành vốn là người phụ nữ rất tốt. Cô ấy vì chồng mà hy sinh, tự nhận một tội lỗi mà không phải là của cô ấy. Ngược lại, người chồng không biết nên không thấy cảm kích, còn giấu vợ ở ngoài có nhân tình, về nhà đòi ly hôn vợ, để rồi nhận cái kết đắng.

Thế nên trong đời sống hôn nhân, thay vì giấu diếm khó khăn với nhau, các cặp đôi nên thẳng thắn đối thoại, giao tiếp để đi đến 1 quyết định chung.