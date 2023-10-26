Bất ngờ nhận được dòng tin lúc nửa đêm, tôi hộc tốc lao tới điểm hẹn bắt quả tang vợ ngoại tình, cảnh tượng bên trong khiến tôi đờ đẫn không tin nổi

Tâm sự 26/10/2023 15:15

Hôn nhân luôn cần sự mới mẻ. Bởi trải qua thời gian, dù tình yêu của vợ chồng bạn có sâu đậm tới đâu cũng bị gánh nặng cuộc sống bào mòn.

"Các bà vợ cũng nên hiểu cho chồng mình 1 chút. Thay cho việc ngồi than vãn chồng không ngọt ngào với mình như trước, thì hãy tự mình làm mới cuộc hôn nhân. Đừng đợi chồng lãng mạn, mà vợ hãy lãng mạn để anh ấy cảm nhận thấy mà theo".

Đó là lời chia sẻ của Tâm, một người phụ nữ tinh tế, vừa thành công trong "cuộc cách mạng cải tổ lại chồng".

Tâm kể, cô với Thuận – chồng cô, cưới nhau tính tới nay cũng được gần 6 năm. Tình cảm vợ chồng nói chung rất ổn, có điều dường như Thuận không bao giờ biết ghen, biết giữ vợ. Thậm chí biết có người quan tâm tán tỉnh vợ mình, anh cũng mặc kệ. Nhiều khi Tâm hỏi thẳng rằng anh không lo mất vợ à, thì anh bảo: "Vợ chồng phải tin nhau, sao phải giữ".

Nghe chồng nói thế, Tâm bảo cô cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn. Biết rằng vợ chồng là phải tin tưởng nhau. Nhưng cuộc sống hôn nhân cứ bình lặng quá, nhiều khi cô cũng thấy nhàm chán.

Thời gian gần đây Thuận có công trình cách nhà gần 40 km. Nếu là ngày trước, khoảng cách ấy sẽ không thấm vào đâu so với nỗi nhớ vợ nên xa thế chứ xa nữa thì ngày làm, tối Thuận sẽ phóng về với vợ. Còn giờ phần vì bận việc, phần vì lười nên có khi cả tháng anh đảo qua nhà đôi ba lần. Còn lại anh chỉ nhắn tin gọi điện. Thi thoảng vợ có càu nhàu, than vãn anh lại gắt um: "Em phải thông cảm cho chồng chứ. Công việc ngập đầu ngập cổ, sao về nhiều được".

Tâm tâm sự, mỗi lần nghe chồng nói thế cô buồn lắm, cảm giác vợ chồng cứ mỗi lúc một xa. Nếu để tình trạng này kéo dài, cô sợ cuộc hôn nhân của mình sớm muộn cũng sẽ nguội lạnh. Vậy là không ngồi đợi chồng, cô quyết định ra tay.

Hôm cuối tuần ấy Thuận gọi về bảo vợ: "Nay anh bận việc không về được. Để cuối tháng anh thu xếp về cả thể".

Cô kể rằng lúc đó giận chồng lắm nhưng vẫn vui vẻ dạ vâng, còn dặn chồng chịu khó ăn uống giữ sức chứ không kiểu trách móc, giận dỗi như mọi khi. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau thêm vài phút rồi chồng cô tắt máy.

Biết “bệnh” của chồng là vô tâm nên Tâm quyết chí dạy cho anh một bài học. “Mình biết chồng có thói quen tắm trước khi đi ngủ nên đợi khoảng nửa tiếng sau khi vợ chồng kết thúc điện thoại thì lập mưu đánh úp” - Tâm nói.

Và đúng như dự tính của Tâm, gần nửa tiếng sau Thuận đã lao đến địa chỉ mà cái tin nhắn “cố tình đi lạc” của cô gửi đến điện thoại của chồng. Nội dung tin nhắn Tâm cố tình khiến chồng nghĩ rằng khi anh vắng nhà cô đã hẹn hò với người đàn ông khác thế nhưng lại gửi nhầm vào số máy chồng.

Quả đúng là cơn ghen đẩy lên, nghĩ vợ phản bội lén lút hẹn người đàn ông khác đi khách sạn nên anh hấp tấp lao về. Trong khi chồng máu nóng dồn mặt thì Tâm ở khách sạn nhấm nháp chút rượu và nhún nhảy theo nhạc chờ kịch hay. Khi nghe tiếng gõ cửa phòng, Tâm đã cất tiếng: "Vào đi, em để cửa đợi anh mà".

Bất ngờ nhận được dòng tin lúc nửa đêm, tôi hộc tốc lao tới điểm hẹn bắt quả tang vợ ngoại tình, cảnh tượng bên trong khiến tôi đờ đẫn không tin nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Lúc đó mình cười tươi rói nhìn chồng sập bẫy còn anh ấy thì mặt đỏ gay, dáo dác tìm kiếm. Thêm vào đó là cảnh phòng ngập hoa với nến, tôi mặc chiếc váy ngủ sexy hết cỡ nằm đợi sẵn trên giường. Anh ấy lao đến trợn mắt lên quát vợ: "Cô giỏi nhỉ, chồng đi làm ở nhà hẹn trai đi nhà nghỉ. Thằng đó đâu?". Và dĩ nhiên là làm gì có thằng nào ngoài anh ấy” - Tâm kể lại.

Và dĩ nhiên với cơn ghen lên tới đỉnh điểm, Thuận lùng sục khắp nơi tìm "tình địch". Còn Tâm vẫn còn nằm trên giường cười. Cho chồng tìm chán chê, Tâm mới lại bên chồng nũng nịu: "Gã ấy đây này. Đừng tìm nữa, là em vờ nhắn tin gửi nhầm cho anh để dụ anh về đó. Chứ làm gì có gã nào".

Thuận thần mặt trong giây lát rồi mắng vợ: "Em còn trẻ con lắm hay sao mà làm mấy trò này. Hại anh phi xe hộc tốc về".

Tâm nghiêm mặt bảo: "Cũng là tại anh nên em mới vậy. Thời gian này em thấy anh quá vô tâm hờ hững với vợ. Cả tháng không về nhà, em sợ anh kiếm được 'em út' nên chán vợ già này. Hơn nữa nay lại kỷ niệm 6 năm ngày cưới của mình. Em nhắc khéo cỡ nào anh cũng không về nên em mới buộc phải giở mẹo này thôi".

Tâm kể, nghe cô nói tới đây, Thuận mới nghệt mặt nhận ra sự vô tâm của mình, xin lỗi vợ. Và rồi vợ chồng Tâm đã có 1 đêm kỷ niệm ngày cưới mặn nồng đáng nhớ.

Tâm bảo, sau cái lần "bẫy" chồng đó, cô cũng nghiệm ra: Vợ chồng đôi khi ngoài chiếc giường trong phòng ngủ ở nhà, cũng nên đổi gió để hâm nóng lại tình cảm, như thế hôn nhân mới đỡ nhàm chán.

Gái ế U30 'cắn răng' lấy trai tân nhưng ngồi xe lăn, sau đêm tân hôn, tôi đau nhức rã rời bước xuống giường

Gái ế U30 'cắn răng' lấy trai tân nhưng ngồi xe lăn, sau đêm tân hôn, tôi đau nhức rã rời bước xuống giường

29 tuổi vẫn chưa lấy chồng, tôi bị xếp vào dạng “gái ế”. Quả thật tôi là kiểu phụ nữ khá bình thường về mọi mặt. Nhưng tôi cũng không quá buồn phiền về chuyện lấy chồng muộn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 21 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 47 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ