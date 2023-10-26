Mỗi lần tôi đi vệ sinh thì phát hiện mẹ chồng lén lút đi theo, trong ngày họp gia đình, bà tuyên bố một câu khiến tôi hốt hoảng

Mấy kiểu mẹ chồng bắt nạt con dâu trên phim ảnh với truyện mạng đều xách dép cho mẹ chồng tôi. Bà ấy không độc ác đến mức nghĩ kế hãm hại vợ của con trai, nhưng cuộc sống của tôi từ khi về làm dâu vô cùng ngột ngạt.

Đang bầu bí mà bức xúc quá chị em ạ. Bố mẹ đẻ khuyên tôi không nên xách vali về ngoại, nhưng thực sự giờ còn ở lại cái nhà này thì tôi phát điên với bà mẹ chồng quái thai mất!

Mẹ chồng dân thành phố nhưng tư duy kiểu lạc hậu, tôi đã biết từ lúc mới về ra mắt nhưng dại trai nên cứ đâm đầu vào. Bà thả cho tôi mấy bữa cơm không phải rửa bát, không thử thách việc gì nên tôi yên tâm lắm, nghĩ cưới xong về cũng không đến mức mâu thuẫn nặng nề. Nhưng vừa lột váy cưới ra một phát thì địa ngục đã mở sẵn đón tôi, ngày nào mở mắt ra tôi cũng thở dài để chuẩn bị tinh thần đối phó với bà mẹ chồng khó nết.

Giờ phải dậy: 7h. Lý do: quét nhà, sân vườn, đi mua đồ ăn sáng cho cả gia đình rồi muốn đi đâu thì đi. Chiều: đi làm về không được la cà, về muộn quá 5h là sẽ bị gọi cháy máy kèm theo những câu bóng gió mát mẻ đến nhức đầu. Tối: 10h khóa cổng, về trễ ở ngoài luôn. Chìa khóa cổng tôi không được cầm! Ủa đi làm dâu hay đi ở đợ vậy trời?!?

Giặt quần áo thì vợ chồng tôi được sắm cho cái máy riêng ở ban công phòng, tôi hỏi sao không giặt chung cả nhà thì mẹ chồng kêu bà ghét chung đụng, để đồ chung sợ lây bệnh tật từ người ngoài. Ở cùng một nhà với nhau thì ai là người ngoài vậy nhỉ?

Ăn cơm bà cũng xét nét tôi đủ thứ: rau phải dùng đũa riêng để gắp chứ không được lấy đũa của mình chọc vào, cá gỡ xương ra bát riêng, không được lật ngang ngửa be bét khi ăn cùng cả nhà, cơm thì cấm kị xới 1 muôi, hôm nào quên là tôi bị mẹ chồng lấy đũa gõ vào tay đau điếng! Chồng tôi cũng ngạc nhiên bảo từ trước đến giờ mẹ chưa từng đề ra mấy quy định khắt khe như thế, tự dưng có con dâu lại vẽ chuyện nọ kia. Bà phản bác lại gọn lỏn: "Nhà thêm người là phải thêm quy tắc, không thì loạn!". Chả biết ai mới là người làm loạn lên chửi bới các kiểu khi mọi người trong nhà mắc lỗi nhỉ?

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Đến lúc tôi thông báo có bầu, ai cũng vui chỉ có mẹ chồng tôi thở dài. Bà lẩm bẩm kêu từ nay lại phải nuôi thêm đứa nữa, bao nhiêu chi phí đội lên, thời buổi khó khăn tiền kiếm khó bla bla... Chồng tôi nghe thấy bực quá liền bảo: "Vợ con mang thai cháu nội mà mẹ cũng nói khó nghe, sau này mẹ già thì ai muốn chăm sóc mẹ chứ?". Bà im luôn nhưng thái độ vẫn hằn học chị em ạ, như kiểu con dâu đã gây ra tội tày đình ấy.

Và khó chịu nhất là chuyện tính toán chi li với con dâu từng giọt nước mọi người ạ! Không thể tin nổi sống giữa thủ đô nhà 4 tầng to vật mà lại kẹt xỉ đến thế. Tôi bầu đến tháng thứ 5 là đã đi vệ sinh liên tục, bụng to tướng mệt vô cùng. Đi làm ở công ty thì không nói, cứ về nhà là mẹ chồng chỉ rình ở cửa nhà vệ sinh. Ban đầu tôi tưởng bà lo lắng cho con dâu, sợ vào WC trơn trượt làm sao thì còn có người giúp, nhưng không, sự thật còn kinh khủng hơn thế!

Tự dưng hôm qua bà bảo họp gia đình, nhà tôi với nhà anh chồng ngồi ngay ngắn chờ đợi. Tưởng tuyên bố chuyện gì hệ trọng, mẹ chồng tuôn một tràng khiến ai cũng sốc.

- Dạo này hóa đơn nước nhà mình tăng hẳn, hơn các tháng trước 20 nghìn, mẹ thấy như thế không ổn. Dịch bệnh đang khó khăn, đáng lẽ phải tiết kiệm thì mẹ thấy con A. (chính là tôi) toàn dùng nước lãng phí thôi, đi tiểu thì phải xả nước bên ít, đi nặng thì hẵng xả bên to, mẹ nghe toàn thấy mày xả bên to. Mỗi lần như vậy tốn vài lít nước sạch, hàng tháng vợ chồng mày đưa có mỗi 3 triệu, đi chợ vài bữa là hết rồi, còn bắt mẹ bù thêm cả điện nước à? Hoang phí như thế là không được con ạ!

Tôi ngỡ ngàng đến mức á khẩu, còn mọi người xung quanh thì ôm đầu tỏ rõ sự chán. Chị dâu lên tiếng bênh vực tôi, nói mẹ khắt khe quá, soi mói quá như thế thì khó sống cùng nhau, tôi đang bầu bí mà cứ xét nét chuyện nhỏ nhặt cũng không đáng. Chồng tôi im lặng một lúc lâu, sau đó anh đập bàn đứng dậy, nói sẽ chuyển ra ở riêng vào tháng sau. Mẹ chồng tức giận mắng con trai bất hiếu, anh chẳng phản ứng gì chỉ dắt tay đỡ tôi lên phòng.