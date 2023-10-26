Mỗi lần tôi đi vệ sinh thì phát hiện mẹ chồng lén lút đi theo, trong ngày họp gia đình, bà tuyên bố một câu khiến tôi hốt hoảng

Tâm sự 26/10/2023 14:54

Tự dưng hôm qua bà bảo họp gia đình, nhà tôi với nhà anh chồng ngồi ngay ngắn chờ đợi. Tưởng tuyên bố chuyện gì hệ trọng, mẹ chồng tuôn một tràng khiến ai cũng sốc.

Đang bầu bí mà bức xúc quá chị em ạ. Bố mẹ đẻ khuyên tôi không nên xách vali về ngoại, nhưng thực sự giờ còn ở lại cái nhà này thì tôi phát điên với bà mẹ chồng quái thai mất!

Mấy kiểu mẹ chồng bắt nạt con dâu trên phim ảnh với truyện mạng đều xách dép cho mẹ chồng tôi. Bà ấy không độc ác đến mức nghĩ kế hãm hại vợ của con trai, nhưng cuộc sống của tôi từ khi về làm dâu vô cùng ngột ngạt.

 

Mẹ chồng dân thành phố nhưng tư duy kiểu lạc hậu, tôi đã biết từ lúc mới về ra mắt nhưng dại trai nên cứ đâm đầu vào. Bà thả cho tôi mấy bữa cơm không phải rửa bát, không thử thách việc gì nên tôi yên tâm lắm, nghĩ cưới xong về cũng không đến mức mâu thuẫn nặng nề. Nhưng vừa lột váy cưới ra một phát thì địa ngục đã mở sẵn đón tôi, ngày nào mở mắt ra tôi cũng thở dài để chuẩn bị tinh thần đối phó với bà mẹ chồng khó nết.

Giờ phải dậy: 7h. Lý do: quét nhà, sân vườn, đi mua đồ ăn sáng cho cả gia đình rồi muốn đi đâu thì đi. Chiều: đi làm về không được la cà, về muộn quá 5h là sẽ bị gọi cháy máy kèm theo những câu bóng gió mát mẻ đến nhức đầu. Tối: 10h khóa cổng, về trễ ở ngoài luôn. Chìa khóa cổng tôi không được cầm! Ủa đi làm dâu hay đi ở đợ vậy trời?!?

 

Giặt quần áo thì vợ chồng tôi được sắm cho cái máy riêng ở ban công phòng, tôi hỏi sao không giặt chung cả nhà thì mẹ chồng kêu bà ghét chung đụng, để đồ chung sợ lây bệnh tật từ người ngoài. Ở cùng một nhà với nhau thì ai là người ngoài vậy nhỉ?

Ăn cơm bà cũng xét nét tôi đủ thứ: rau phải dùng đũa riêng để gắp chứ không được lấy đũa của mình chọc vào, cá gỡ xương ra bát riêng, không được lật ngang ngửa be bét khi ăn cùng cả nhà, cơm thì cấm kị xới 1 muôi, hôm nào quên là tôi bị mẹ chồng lấy đũa gõ vào tay đau điếng! Chồng tôi cũng ngạc nhiên bảo từ trước đến giờ mẹ chưa từng đề ra mấy quy định khắt khe như thế, tự dưng có con dâu lại vẽ chuyện nọ kia. Bà phản bác lại gọn lỏn: "Nhà thêm người là phải thêm quy tắc, không thì loạn!". Chả biết ai mới là người làm loạn lên chửi bới các kiểu khi mọi người trong nhà mắc lỗi nhỉ?

Mỗi lần tôi đi vệ sinh thì phát hiện mẹ chồng lén lút đi theo, trong ngày họp gia đình, bà tuyên bố một câu khiến tôi hốt hoảng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc tôi thông báo có bầu, ai cũng vui chỉ có mẹ chồng tôi thở dài. Bà lẩm bẩm kêu từ nay lại phải nuôi thêm đứa nữa, bao nhiêu chi phí đội lên, thời buổi khó khăn tiền kiếm khó bla bla... Chồng tôi nghe thấy bực quá liền bảo: "Vợ con mang thai cháu nội mà mẹ cũng nói khó nghe, sau này mẹ già thì ai muốn chăm sóc mẹ chứ?". Bà im luôn nhưng thái độ vẫn hằn học chị em ạ, như kiểu con dâu đã gây ra tội tày đình ấy.

Và khó chịu nhất là chuyện tính toán chi li với con dâu từng giọt nước mọi người ạ! Không thể tin nổi sống giữa thủ đô nhà 4 tầng to vật mà lại kẹt xỉ đến thế. Tôi bầu đến tháng thứ 5 là đã đi vệ sinh liên tục, bụng to tướng mệt vô cùng. Đi làm ở công ty thì không nói, cứ về nhà là mẹ chồng chỉ rình ở cửa nhà vệ sinh. Ban đầu tôi tưởng bà lo lắng cho con dâu, sợ vào WC trơn trượt làm sao thì còn có người giúp, nhưng không, sự thật còn kinh khủng hơn thế!

Tự dưng hôm qua bà bảo họp gia đình, nhà tôi với nhà anh chồng ngồi ngay ngắn chờ đợi. Tưởng tuyên bố chuyện gì hệ trọng, mẹ chồng tuôn một tràng khiến ai cũng sốc.

- Dạo này hóa đơn nước nhà mình tăng hẳn, hơn các tháng trước 20 nghìn, mẹ thấy như thế không ổn. Dịch bệnh đang khó khăn, đáng lẽ phải tiết kiệm thì mẹ thấy con A. (chính là tôi) toàn dùng nước lãng phí thôi, đi tiểu thì phải xả nước bên ít, đi nặng thì hẵng xả bên to, mẹ nghe toàn thấy mày xả bên to. Mỗi lần như vậy tốn vài lít nước sạch, hàng tháng vợ chồng mày đưa có mỗi 3 triệu, đi chợ vài bữa là hết rồi, còn bắt mẹ bù thêm cả điện nước à? Hoang phí như thế là không được con ạ!

Tôi ngỡ ngàng đến mức á khẩu, còn mọi người xung quanh thì ôm đầu tỏ rõ sự chán. Chị dâu lên tiếng bênh vực tôi, nói mẹ khắt khe quá, soi mói quá như thế thì khó sống cùng nhau, tôi đang bầu bí mà cứ xét nét chuyện nhỏ nhặt cũng không đáng. Chồng tôi im lặng một lúc lâu, sau đó anh đập bàn đứng dậy, nói sẽ chuyển ra ở riêng vào tháng sau. Mẹ chồng tức giận mắng con trai bất hiếu, anh chẳng phản ứng gì chỉ dắt tay đỡ tôi lên phòng.

Rời bỏ cuộc tình 3 năm dang dở để ‘lên giường’ cùng bạn gái 50 cây vàng, đến một ngày, nghe tiết lộ bí mật động trời này

Rời bỏ cuộc tình 3 năm dang dở để ‘lên giường’ cùng bạn gái 50 cây vàng, đến một ngày, nghe tiết lộ bí mật động trời này

Thảo cũng để ý đến tôi, chúng tôi nhanh chóng sáp lại trò chuyện rồi “lên giường” với nhau ngay đêm đó. Tôi chỉ cho rằng đó là tình 1 đêm, chẳng phải chuyện gì quá to tát. Không ngờ Thảo lại xin số điện thoại của tôi, sau đêm đó thường xuyên liên lạc qua lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 28 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 53 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ