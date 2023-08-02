Lỡ phải lòng bạn thân của vợ cũ liền rước luôn nàng về dinh, vừa bước vào phòng tân hôn tôi kinh hãi khi thấy gã đàn ông xa lạ đang làm điều mờ ám

Tâm sự 02/08/2023 06:32

Tôi và vợ ly hôn do cô ấy suốt ngày ghen tuông tôi với Tiên. Tiên là bạn thân của vợ tôi từ hồi hai người còn học đại học.

Cô ấy đưa Tiên về giới thiệu cho tôi làm quen, rủ Tiên đến nhà chơi ở lại ăn cơm. Tiên tính tình phóng khoáng hiện đại nên dù đã 30 tuổi nhưng vẫn không màng đến chuyện chồng con. Thời điểm đó vợ chồng tôi đã sinh được một bé gái đầu lòng rồi.

Vợ đưa Tiên về chơi thì tôi cũng kết bạn luôn với cô ấy. Cho nên Tiên không còn là bạn thân của vợ tôi nữa mà cũng trở thành bạn thân và tri kỷ của bản thân tôi. Tới lúc này thì cô ấy quay ra ghen tuông, cấm tôi qua lại thân thiết với Tiên. Nhưng quả thật tôi với Tiên rất hợp nhau, từ quan điểm, suy nghĩ, lối sống cho đến cách trò chuyện và những sở thích khác.

Lỡ phải lòng bạn thân của vợ cũ liền rước luôn nàng về dinh, vừa bước vào phòng tân hôn tôi kinh hãi khi thấy gã đàn ông xa lạ đang làm điều mờ ám - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã nói bao nhiêu lần với vợ rằng giữa tôi và Tiên không có điều gì mờ ám, thậm chí đến một cái hôn cũng không. Nắm tay và ôm thì có nhưng đó là cử chỉ rất thân tình giữa những người bạn thân, không phải ư? Tôi và Tiên có nhiều điều để nói trong công việc nên hai đứa cũng hay chát chít hoặc hẹn gặp riêng. Vợ làm lĩnh vực khác hoàn toàn, không tham gia được các cuộc trò chuyện của chúng tôi nên nổi cơn ghen tị và bực bội.

Mỗi lần cãi vã thì tình cảm vợ chồng lại vơi cạn đi một ít. Cô ấy cũng không tin tưởng bạn thân mình, còn chửi Tiên có ý đồ cướp chồng bạn. Cuối cùng thì vợ tôi đòi ly hôn, kêu là không thể chịu đựng nổi chồng và bạn thân quấn quýt với nhau. Thật là nực cười, đúng là kiểu đàn bà ích kỷ và nghĩ ngắn!

Với người phụ nữ như vậy thì thôi tôi cũng chẳng tiếc. Chỉ thương con tuy nhiên bố mẹ sống không hạnh phúc thì con cái cũng đâu có được vui vẻ. Vậy là chúng tôi ra tòa ly hôn. Sau ly hôn mấy tháng, càng gặp gỡ tiếp xúc với Tiên nhiều hơn tôi lại càng phát hiện ra cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng mà mình hằng mong ước. Tiên còn rất quyến rũ và nóng bỏng nữa chứ. Thế là tôi tỏ tình và Tiên đồng ý. Hai đứa trải qua quãng thời gian yêu đương mật ngọt. Đúng tròn một năm sau ngày ly hôn, tôi và Tiên chính thức làm đám cưới.

Vì là kết hôn lần 2 nên đám cưới của chúng tôi chỉ tổ chức nhỏ, là một bữa tiệc ấm cúng ở khách sạn. Thật thiệt thòi cho Tiên song cô ấy không hề để ý. Chúng tôi được khách sạn tặng một đêm tân hôn, hôm sau theo kế hoạch thì sẽ lên đường đi hưởng tuần trăng mật.

Dù trước đám cưới tôi và Tiên đã xảy ra quan hệ rồi nhưng tân hôn vẫn là một khoảnh khắc rất thiêng liêng. Nhìn thấy Tiên trong bộ váy ngủ cực kỳ sexy mà tôi rạo rực cả người. Nhưng trên người đầy mùi rượu, khói thuốc lá và mồ hôi nên tôi vẫn cố nhịn lại mà vào phòng tắm trước.

Khi ở trong phòng tắm, lẫn với tiếng nước chảy tôi nghe được tiếng nói chuyện ở ngoài. Nghĩ đó là tiếng tivi nên cũng không để ý, đến khi tôi quấn chiếc khăn tắm bước ra thì giật mình thấy trong phòng tân hôn của mình lại có một gã đàn ông lạ mặt!

Lỡ phải lòng bạn thân của vợ cũ liền rước luôn nàng về dinh, vừa bước vào phòng tân hôn tôi kinh hãi khi thấy gã đàn ông xa lạ đang làm điều mờ ám - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi đứng đó, mặt tái xanh không còn giọt máu. Tôi vừa lên tiếng hỏi Tiên ai đó thì trước mắt tối sầm, nhận ngay một cú đấm như trời giáng của gã đàn ông kia vào trúng mặt.

Khi ấy tôi mới biết hắn ta chính là tình cũ của Tiên. Trước đây hai người đã chuẩn bị làm đám cưới những gã vướng vào vòng lao lý. Hắn ta đúng là có số có má, buôn to bán lớn, cầm đồ, cho vay nặng lãi, thứ gì cũng làm. Tất nhiên trước khi vào tù thì gã rất giàu có nên Tiên mới chấp nhận ở bên cạnh.

Khi đó Tiên hứa hẹn sẽ chờ gã ta ra tù nhưng cô ấy đổi ý từ khi được giới thiệu với tôi. Có lẽ cô ấy nhận ra lấy một người đàn ông bình thường thì an toàn và bình yên hơn nhiều. Song gã đàn ông kia nào có chịu để yên, vừa ra tù liền tìm đến chúng tôi đúng ngày cưới.

Nhìn ánh mắt “sát nhân” của gã đàn ông đó, tôi run lẩy bẩy sợ hãi, lại nghĩ đến cú đánh trời giáng kia nữa. Không cả kịp mặc quần áo, tôi vội vàng tông cửa phòng khách sạn lao ra ngoài trong tình trạng quấn độc một chiếc khăn tắm trên người. Bước đi giữa trời đêm với cái lạnh co ro và ánh mắt săm soi chế giễu của mọi người, ê chề và nhục nhã làm sao! Vì Tiên mà tôi mất đi gia đình vợ con, cũng vì cô ta mà giờ đây tôi rơi vào hoàn cảnh thế này!

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Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao người tôi yêu lại không có bất kỳ cảm xúc nào khi ở gần tôi?

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