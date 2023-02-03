Lỡ 'ăn cơm trước kẻng', hoang mang không biết giải quyết thế nào, người yêu toàn kể chuyện 'kinh dị' khiến tôi muốn 'bỏ chạy mất dép'

Tâm sự 03/02/2023 05:30

Mặc dù không chính tai nghe nhưng đây là những gì mình nghe lại từ anh. Mẹ anh bảo nhà có tang ông nên không thể làm đám cưới. Bảo anh là thuê nhà cho mình ở để tiện sinh hoạt bầu bí, thuê người làm phụ giúp cũng được.

Năm nay mình 24 tuổi. Mình và anh yêu nhau được 8 tháng. Mặc dù có sử dụng biện pháp phòng tránh nhưng bằng cách nào đó mình vẫn dính bầu. Em bé tới giờ được hơn 3 tháng.

Lúc mình biết có thai cả 2 rất bàng hoàng. Cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vì mình là lao động chính trong gia đình. Nếu mình có thai lập gia đình lúc này thì gia đình mình ai sẽ chăm lo đây. Gia đình mình ở quê thuộc dạng tầm trung không thiếu thốn. Gia đình anh khá giả hơn mình. Mình đã rất mệt mỏi suy nghĩ và cả 2 quyết định giữ em bé. Mình hỏi anh khi nào thì sẽ nói với gia đình 2 bên anh bảo đợi ra Tết.

Sau một hồi anh hẹn tới hẹn lui mãi mình cũng không còn kiên nhẫn. Mình bảo anh rằng em sẽ tự nói với gia đình. Rồi bọn mình cãi vã, anh bảo anh mệt mỏi anh áp lực. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Hôm nay bọn mình đã gặp gia đình và thưa chuyện. Gia đình mình thì ổn nhưng gia đình anh lại khác.

Mặc dù không chính tai nghe nhưng đây là những gì mình nghe lại từ anh. Mẹ anh bảo nhà có tang ông nên không thể làm đám cưới. Bảo anh là thuê nhà cho mình ở để tiện sinh hoạt bầu bí, thuê người làm phụ giúp cũng được.

Ba mẹ anh hỏi anh có phải con anh không? Cứ sinh em bé ra rồi đúng con anh thì ra năm làm đám cưới. Rồi sau đó dọn về sống chung cùng ba mẹ anh. Sau khi nghe câu chuyện mình cảm thấy rất buồn và xúc phạm phần nào.

Thêm vào đó là anh, không rõ anh có suy nghĩ gì mà liên tục kể cho mình những câu chuyện về những người đàn ông bị 'cắm sừng' nuôi con người khác. Phải chăng đến anh người mình nghĩ sẽ gắn bó trọn đời cũng đang không tin tưởng mình. Anh là người hiểu rõ con người của mình nhất mà.

Lỡ 'ăn cơm trước kẻng', hoang mang không biết giải quyết thế nào, người yêu toàn kể chuyện 'kinh dị' khiến tôi muốn 'bỏ chạy mất dép' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mình biết sự thật thì sẽ rõ ràng lúc em bé ra đời thôi. Nhưng liệu tới lúc đó tình cảm tình thân có còn tròn vẹn được không? Mình hỏi anh rằng anh và gia đình đã thống nhất chưa? Anh bảo rồi.

Mình hỏi lại anh chắc chắn đúng không? Anh bảo ừ.

 

Mình hỏi anh lúc mình mang nặng đẻ đau thì thuê nhà cho mình sinh nở ở ngoài tới lúc mình sinh xong đám cưới thì bọn mình sẽ ở riêng luôn đúng chứ? Anh bảo không mình dọn về ở với ba mẹ anh. Hai bác cũng già cả rồi. Mình một lần nữa tổn thương! Mình hỏi anh thế không cưới thì làm lễ đính hôn chụp ảnh cưới và đăng kí kết hôn chứ? Anh nói cái này chưa bàn bạc, gia đình anh chưa nói đến. Mình cũng không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Thật sự hoang mang ngay với chính người đàn ông của đời mình. Người mà mình sẽ gắn bó trong suốt quãng đời còn lại.

Mọi người có thể cho mình một lời khuyên trong câu chuyện này không? Mình từng nghĩ đến việc tàn nhẫn là bỏ con để giải thoát cho tất cả. Nhưng mình đã không làm vậy. Mình có nên làm mẹ đơn thân hay không? Mình không thấy có 1 sự trách nhiệm nào ở đây cả

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