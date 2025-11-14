Không ngờ chồng ngoại tình với 'người chị' lớn hơn vợ, lý do anh ta tiết lộ khiến người vợ đau đớn

Tâm sự 14/11/2025 09:30

Mãi đến người thứ ba thì tôi mới được giới thiệu một người giúp việc khá ưng ý. Chị đã có chồng con, lại lớn hơn vợ chồng tôi cả chục tuổi. Ngoại hình quê mùa lại già trước cả tuổi.

Tôi làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài. Chồng tôi làm phó giám đốc của một công ty nhỏ. Công việc bận rộn, lại có con nhỏ nên vợ chồng tôi liền thuê giúp việc. Sau bao nhiêu cuộc tuyển chọn, tôi khá hài lòng với một chị dưới quê, là chị họ của một người bạn cùng công ty.

Trước khi có con vợ chồng tôi không thuê giúp việc vì tôi không thích có người lạ trong nhà mình. Cơm nước thì chủ yếu là đi ăn ngoài. Công việc vợ chồng tôi đều phải giao lưu nhiều nên có khi về nhà là bụng đã no căng rồi. Bữa ăn trong gia đình đối với tôi không quan trọng lắm. Với lại tôi cho rằng, mình còn trẻ, phải phấn đấu về sự nghiệp trước. Sau này mới có điều kiện mà cho lo cho bản thân.

Tôi sinh con, mẹ chồng và mẹ đẻ đều thay nhau lên phụ giúp. Nhưng đến khi con tôi đi học mẫu giáo thì cả hai bà đều phải về quê. Vì không ai có thể ở mãi với tôi được. Nhà cửa và cả hai ông bố tôi ở quê nữa. Tôi đã thuê vài ba giúp việc nhưng đều không ưng ý. Bà thì già quá, nấu ăn không đúng ý chồng tôi lại bẩn thỉu không vừa mắt tôi. Con bé trẻ mười mấy tuổi thì hay ăn cắp vặt những đồ trang điểm của tôi. Với lại tôi còn thấy nó hay nhìn trộm chồng tôi. Bạn tôi nói không nên thuê osin quá trẻ tuổi sẽ là miếng mỡ để trước mắt chồng.

 

 

Không ngờ chồng ngoại tình với 'người chị' lớn hơn vợ, lý do anh ta tiết lộ khiến người vợ đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mãi đến người thứ ba thì tôi mới được giới thiệu một người giúp việc khá ưng ý. Chị đã có chồng con, lại lớn hơn vợ chồng tôi cả chục tuổi. Ngoại hình quê mùa lại già trước cả tuổi. Điều cốt lõi là có kinh nghiệm giúp việc và khá chỉn chu trong bếp núc cũng như việc nhà. 

Thời gian đầu tôi vừa lòng lắm. Nhà cửa sạch sẽ, các món ăn thì lúc nào cũng sẵn sàng. Con gái tôi đi học cũng không cần vội vã giục giã như lúc trước. Con bé cũng khá quấn chị. Thành ra việc chăm sóc con bé tôi cũng giao luôn cho chị. Tôi càng rảnh rang thì công việc cũng thuận lợi. Vợ chồng cũng không còn cãi nhau như lúc trước. Tôi nghĩ tháng này phải tăng thêm lương cho chị vì đã hoàn thành công việc vượt ngoài mong muốn của tôi.

Chiều hôm ấy, tôi bí mật về sớm, tự mình đị siêu thì mua mấy món ngon về cho chị nấu để chiêu đãi cả nhà mừng tôi lên chức và cũng là thông báo tin sẽ tăng lương cho chị. Về đến nhà thì thấy xe của chồng đã dựng trong sân rồi. Không ngờ hôm nay chồng tôi lại về sớm đến vậy. Tôi không gọi cửa mà tự mở chìa khóa đi vào.

Trong nhà không có ai. Tôi nghĩ chắc chị giúp việc đang trong nhà vệ sinh hay dưới bếp dọn dẹp rồi. Còn chồng chắc là đang nghỉ trên phòng. Tôi bỏ đồ tạm dưới bếp rồi lên phòng cất đồ. Vừa lên đến phòng, tôi thấy cửa phòng không đóng. Lại có tiếng rên khe khẽ. Tôi càng đi lại gần thì tiếng rên càng lớn. Tôi không bình tĩnh được bèn đạp cửa xông vào. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Hai người họ, chồng tôi và người phụ nữ lớn tuổi giúp việc kia đang “hành sự” trên chính chiếc giường cưới của hai vợ chồng. Tôi lao vào cào cấu người đàn bà hư đốn kia nhưng chồng tôi thì cố lao vào đỡ cho cô ta. Tôi điên tiết tát cho anh ta một cái rồi hét lên chửi đủ thứ mọi lời xấu xa vào hai người dơ bẩn đó. 

Anh ta không những không hối hận mà còn chặn tay tôi lại với nói rằng, tôi cái gì cũng tốt. Chỉ có việc làm vợ là không tốt. Tôi chưa bao giờ nấu cho chồng một bữa cơm cho ra hồn. Anh ta lấy vợ chứ không lấy một cô đồng nghiệp. Anh ta chán ngấy rôi rồi và chính anh ta sẽ viết giấy ly hôn để giải thoát cho bản thân mình chứ không phải tôi.

Tôi sụp xuống như một kẻ tâm thần. Tôi thật sự tồi tệ như vậy sao? Tôi làm vợ sai cách rồi sao? Chỉ vì tôi không nấu ăn cho chồng mà anh ta có quyền ngoại tình. Như vậy có đáng không?

Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi

Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi

Tôi sinh con, mẹ chồng và mẹ đẻ đều thay nhau lên phụ giúp. Nhưng đến khi con tôi đi học mẫu giáo thì cả hai bà đều phải về quê. Vì không ai có thể ở mãi với tôi được. Nhà cửa và cả hai ông bố tôi ở quê nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hòa Minzy phủ nhận yêu Văn Toàn, tiết lộ cầu thủ đã có bạn gái

Hòa Minzy phủ nhận yêu Văn Toàn, tiết lộ cầu thủ đã có bạn gái

Hậu trường 32 phút trước
Tây Ninh: Nam thanh niên 22 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng

Tây Ninh: Nam thanh niên 22 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn số tiền 2 triệu đồng

Đời sống 39 phút trước
Cố chịu đựng nắng gắt mặc áo dài, em chồng vén áo lên, tiết lộ 'bí mật' khiến tôi 'sửng sốt' tột độ

Cố chịu đựng nắng gắt mặc áo dài, em chồng vén áo lên, tiết lộ 'bí mật' khiến tôi 'sửng sốt' tột độ

Tâm sự 42 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son sau ngày 14/11/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng, khó ai sánh bằng

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son sau ngày 14/11/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng, khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/11/2025: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/11/2025: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ sau ngày 14/11/2025

Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ sau ngày 14/11/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Không ngờ chồng ngoại tình với 'người chị' lớn hơn vợ, lý do anh ta tiết lộ khiến người vợ đau đớn

Không ngờ chồng ngoại tình với 'người chị' lớn hơn vợ, lý do anh ta tiết lộ khiến người vợ đau đớn

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Tử vi 5 ngày tới (15/11 - 19/11), 3 con giáp trời định sẽ giàu, Tài Lộc tăng cao, phất lên như diều gặp gió, ấm êm sung sướng đủ đường

Tử vi 5 ngày tới (15/11 - 19/11), 3 con giáp trời định sẽ giàu, Tài Lộc tăng cao, phất lên như diều gặp gió, ấm êm sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Xôn xao tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bí mật kết hôn và sinh con

Xôn xao tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bí mật kết hôn và sinh con

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét

Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cố chịu đựng nắng gắt mặc áo dài, em chồng vén áo lên, tiết lộ 'bí mật' khiến tôi 'sửng sốt' tột độ

Cố chịu đựng nắng gắt mặc áo dài, em chồng vén áo lên, tiết lộ 'bí mật' khiến tôi 'sửng sốt' tột độ

Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Bị chê cười khi lấy chồng lớn tuổi, câu chuyện 'thầm kín' đằng sau khiến người ngoài phải 'sốc' và thay đổi cách nhìn

Bị chê cười khi lấy chồng lớn tuổi, câu chuyện 'thầm kín' đằng sau khiến người ngoài phải 'sốc' và thay đổi cách nhìn

Chồng phản bội trở về trong bộ dạng 'ăn mày' sau nửa năm, anh ta 'chết đứng' khi con trai không nhận ra bố

Chồng phản bội trở về trong bộ dạng 'ăn mày' sau nửa năm, anh ta 'chết đứng' khi con trai không nhận ra bố

Vợ ám ảnh về ngoại hình nên ra điều kiện 'tắt đèn' mỗi khi 'gần gũi

Vợ ám ảnh về ngoại hình nên ra điều kiện 'tắt đèn' mỗi khi 'gần gũi

Phát hiện bí mật của người yêu chị gái, tôi cảnh báo thì bị chị đáp trả một câu khiến tôi 'tức sôi máu'

Phát hiện bí mật của người yêu chị gái, tôi cảnh báo thì bị chị đáp trả một câu khiến tôi 'tức sôi máu'