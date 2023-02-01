Khi người phụ nữ đưa chiếc nón rách ra, tôi càu nhàu trẻ thế sao lại hành nghề ăn xin, tôi 'hóa đá' khi cô ấy ngẩng mặt lên

Tâm sự 01/02/2023 05:51

Nhiều năm nay cơ thể mắc đủ thứ bệnh nên sức khỏe suy giảm chẳng thể nào làm được việc nặng nên chỉ biết đi ăn xin qua ngày kiếm tiền nuôi hai mẹ con vậy thôi.

Trước khi đến với tôi, chồng cũng từng trải qua mối tình đầu sâu đậm với cô gái tên Vân. Đến khi hai người sắp cưới thì cô ấy trả trầu cau và lên xe hoa với người đàn ông giàu có hơn.

Khi đó chồng tôi đau khổ chán đời bỏ bê việc làm, suốt ngày chìm đắm trong rượu chè khiến bố mẹ rất buồn. Trước sự nỗ lực và tình yêu chân thành của tôi đã khiến anh ấy tỉnh ngộ, sau đó quyết tâm làm lại cuộc đời. Để rồi giờ đây chúng tôi đã là vợ chồng hạnh phúc, với hai đứa con gái xinh đẹp và kinh tế cũng ổn định.

Cho đến một ngày chủ nhật, vợ chồng tôi đưa hai con đi chơi công viên. Đang tìm chỗ đỗ xe thì bất ngờ một người phụ nữ nhìn trạc tuổi tôi, đưa chiếc nón rách ra xin tiền. Tôi thấy khó chịu nên càu nhàu: "Người khỏe mạnh thế sao lại hành nghề ăn xin, đi kiếm việc gì mà làm cho đàng hoàng chứ?". Bất ngờ cô ta ngẩng đầu lên khiến vợ chồng tôi lặng người, đó chính là Vân mối tình đầu của ông xã tôi.

Tôi chưa biết phải nói gì thì chồng hốt hoảng hỏi thăm tại sao Vân ra nông nỗi này? Chồng con đâu?… Nghe cách hỏi của anh ấy tôi đã biết chồng vẫn còn vấn vương với tình cũ lắm. Sau một loạt câu hỏi của chồng tôi, Vân thở dài nói một hơi, khi lấy về mới biết là chồng nợ như chúa chổm. Hai đứa con liên tiếp ra đời, ốm đau bệnh tật triền miên, chán quá nên ly dị, mỗi người nuôi một đứa.

Khi người phụ nữ đưa chiếc nón rách ra, tôi càu nhàu trẻ thế sao lại hành nghề ăn xin, tôi 'hóa đá' khi cô ấy ngẩng mặt lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều năm nay cơ thể mắc đủ thứ bệnh nên sức khỏe suy giảm chẳng thể nào làm được việc nặng nên chỉ biết đi ăn xin qua ngày kiếm tiền nuôi hai mẹ con vậy thôi.

Thương tình hoàn cảnh của Vân nên tôi cũng không để bụng chuyện cũ nữa mà rút tờ 500 nghìn đồng cho cô ấy. Cứ nghĩ sự việc sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ 2 tháng sau thấy trong tủ thiếu một cây vàng. Tôi lục tung mọi thứ trong nhà lên nhưng không tìm ra. Đến khi hỏi chồng thì anh ấy nói là đã mang giúp đỡ mẹ con Vân cho bớt khổ.

Tôi bật khóc nói là cả gia tài có 3 cây vàng, đến chị gái hỏi vay cũng không dám cho vay thế mà chồng hào phóng tặng luôn cho người ngoài. Tôi yêu cầu chồng phải đòi về ngay nếu không thì ra ngoài đường mà sống, đừng bước về ngôi nhà này nữa.

Nào ngờ chồng rít giọng lên nói số vàng đó là của anh nên tôi chẳng có quyền gì cả, nếu còn nói nữa thì sẽ mang hết số vàng đó giúp đỡ cho mẹ con tình cũ.

Cứ ngỡ chồng yêu vợ con hết mực, ai ngờ sự xuất hiện Vân đã khiến anh ấy thay đổi rồi. Theo mọi người tôi làm sao để chồng chấm dứt nghĩ đến tình cũ và lấy lại số vàng đây?

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