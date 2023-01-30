Ngoại tình thì bị chồng phát hiện, tôi sững sờ khi anh nói 'Nếu em ly hôn anh cho một tỷ đồng', sự thật thực sự khiến tôi thất kinh

Tâm sự 30/01/2023 17:38

Chồng tôi không hề níu giữ. Anh nói đàn bà thân tâm không trong sạch thực sự không đáng để giữ. Tôi nghe mà chẳng buồn bận tâm.

Nhưng sự viên mãn trở thành bất mãn sau khi tôi gặp một người đàn ông khác. Người đàn ông này tên là Lê Dũng, một doanh nhân. Chúng tôi gặp nhau trên Internet. Lê Dũng hơn tôi 17 tuổi. Anh ấy có một giọng nói hay và đôi mắt đẹp. Trái tim tôi rơi vào mắt anh đến mức không thể thoát ra được. Không lâu sau, cơ thể tôi cũng rơi vào vòng tay anh.

 

Cuộc sống của tôi chưa bao giờ giống như thế này trước đây. Tôi được Lê Dũng đưa đi chơi, được ăn ngon, mặc hàng hiệu nên ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.

Dũng nói rằng nếu tôi ly hôn, anh ấy sẽ cho tôi một tỷ đồng luôn. Dù trước giờ có chồng cưng chiều nhưng tôi chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy, lại là của riêng mình. Sau vài phút suy nghĩ, tôi gật đầu với Dũng. Tôi nhìn thấy một nụ cười tự mãn và ranh mãnh trên khuôn mặt của anh nhưng không nghĩ đến điều gì khác. Sau đó tôi về đòi ly hôn với chồng.

Chồng tôi không hề níu giữ. Anh nói đàn bà thân tâm không trong sạch thực sự không đáng để giữ. Tôi nghe mà chẳng buồn bận tâm. Biết làm sao, tôi làm gì còn đường lui, nên đã nhận được giấy ly hôn rất nhanh.

Ngoại tình thì bị chồng phát hiện, tôi sững sờ khi anh nói 'Nếu em ly hôn anh cho một tỷ đồng', sự thật thực sự khiến tôi thất kinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chuyển đến căn nhà lớn mà Lê Dũng đã thuê từ lâu, công khai sống với anh ấy, háo hức hy vọng anh ấy sẽ chuyển cho tôi một tỷ đồng càng sớm càng tốt. Đợi mấy ngày chẳng thấy động tĩnh gì, tôi làm nũng nhắc nhở: "Chẳng phải anh hứa cho em một tỷ hay sao. Chỉ một cái chuyển khoản mất vài giây mà anh mãi chưa làm".

Lê Dũng bất ngờ nói dòng tiền của anh ấy đang có chút khó khăn, tôi hãy đợi thêm một thời gian. "Tất cả tiền của anh là của em, em lo lắng làm gì". Đúng vậy, bây giờ cái gì của anh ấy chẳng phải là của tôi, có gì mà phải lo.

Tôi giống như một đứa trẻ ngủ trong nôi, mỉm cười, yên tâm chờ Lê Dũng đút cho ăn. Nhưng tôi đã bỏ qua một câu hỏi: "Liệu người đàn ông như anh có chung thủy với tình cảm của mình không?".

Thực ra, từ việc anh ấy phản bội vợ, lẽ ra tôi phải nghĩ rằng muốn một người đàn ông như vậy chung thủy chẳng khác nào để nước chảy từ chỗ thấp lên chỗ cao.

Chỉ 7 tháng sau, Dũng có người khác, và anh ấy không đến chỗ tôi, tiền thuê nhà cũng không trả cho tôi chứ đừng nói đến việc đưa tiền sinh hoạt. Tôi gầy như cây sậy, lảo đảo, như có thể mất đi sức sống bất cứ lúc nào. Tôi đã suy nghĩ trong một thời gian dài và tôi biết rằng bây giờ rất khó thay đổi Lê Dũng. Nhưng tôi vẫn nói chuyện với anh, mong anh đưa cho tôi một tỷ để tôi có lối thoát.

Vậy mà anh cười mỉa mai nói với tôi rằng, đối với loại người như tôi, thân thể của tôi không phải là lối thoát sao! Tôi tủi nhục đến rơi nước mắt. Đưa tay định tát anh ta, tôi còn bị anh ta đánh lại và dọa nạt từ giờ đừng có nghĩ đến chuyện đòi tiền.

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Cô bị dọa nên cũng bán tín bán nghi, học theo mấy bà chị, lục lọi tin nhắn điện thoại của chồng, toàn thấy tin nhắn công việc hoặc vài ba tin tán gẫu với đám bạn thân, tuyệt nhiên không có giấu hiệu nào đáng nghi.

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