Đang yên đang lành thì chồng bỗng ghỉ tay vợ kí giấy ly hôn lãng xẹt, tìm hiểu mới biết sự thật đau lòng đằng sau

Tâm sự 30/01/2023 12:35

Khi yêu, cô hết lòng chẳng chút toan tính, sẵn sàng làm mọi điều để chung sống hòa thuận với chồng. Nhưng thời điểm bắt buộc phải chia ly, cô cũng nhẹ nhàng và dứt khoát, thậm chí chẳng vướng bận ôm nỗi hận về mình.

Sau khi kết hôn, chúng tôi thực sự không cãi vã bởi nguyên nhân gây mâu thuẫn đều được tôi cố hết sức né tránh. Vấn đề lớn nhất của anh ta là keo kiệt với tất cả, bao gồm cả bố mẹ đẻ nhưng lại hào phóng với chính mình. Chỉ cần tôi chịu hầu hết chi phí ở nhà, không đưa ra bất kì yêu cầu nào về vật chất thì sẽ không có tranh chấp", cô kể. Và cô chấp nhận 1 cuộc hôn nhân không nói chuyện tiền bạc bởi cô là người phụ nữ độc lập về tài chính.

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng rất hài hòa do cô biết cách quan tâm, tặng quà mẹ chồng. Việc nhà thì thuê người giúp việc, mọi chuyện đều ổn thỏa, giữa hai người gần như chẳng có va chạm, xích mích.

Ấy vậy nhưng vấn đề vẫn phát sinh. Sau gần 2 năm kết hôn, lần ấy cô đi công tác nước ngoài 1 tháng, khi quay về thì phát hiện trong nhà có đồ lót nữ. Thời điểm đó cô nghĩ là đồ lót của hàng xóm bị gió thổi bay sang ban công nhà mình. 

Trong 3 tháng tiếp theo, người chồng luôn thờ ơ, thiếu kiên nhẫn và thường xuyên bắt bẻ vợ. Một lần, cô phải làm thêm tới 2h sáng vì lỗi của đồng nghiệp nên có chút bức xúc. 

Đang yên đang lành thì chồng bỗng ghỉ tay vợ kí giấy ly hôn lãng xẹt, tìm hiểu mới biết sự thật đau lòng đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một thời gian ngắn sau cô bị ốm nằm viện, khỏi bệnh phải làm bù công việc. Người chồng muốn tìm 1 chiếc áo khoác, cô khuyên mặc tạm chiếc khác song anh ta tức giận không đồng ý. 

 

Hai người tranh cãi và anh ta sập cửa bỏ đi. 2 tuần chiến tranh lạnh, anh ta đều ngủ qua đêm bên ngoài, rồi bất ngờ đệ đơn ly hôn. Lý do là cảm xúc của vợ không ổn định, đêm khuya còn khóc lóc thảm thiết, cô bận công việc không có thời gian hẹn hò với chồng.

"Thời gian đó quả thật tôi vừa thăng chức nên rất bận", cô vợ kể. Nhưng rõ ràng lý do ly hôn mà người chồng đưa ra thật "lãng xẹt" để kết thúc cho 1 cuộc hôn nhân hơn chục năm bên nhau.

"2 tuần sau, qua 1 người bạn tôi biết anh ta có bạn gái cố định, ngoài ra còn vài mối quan hệ qua đường khác bên ngoài", người phụ nữ viết. Lúc ấy cảm xúc trong cô như bùng nổ. 

Cô tự thấy ngoại hình bản thân ưa nhìn, chăm học, tính tình ngay thẳng và tốt bụng. Sau khi kết hôn cũng vun vén cho gia đình, ra ngoài thì kiếm tiền, ở nhà thì chăm sóc gia đình chu đáo.

 

"Anh phản bội tôi, tôi sẽ không bao giờ để anh được yên. Tôi sẽ đẩy anh vào chỗ chết và không bao giờ ly hôn!", đó là suy nghĩ trong lòng cô khi ấy. Trạng thái ấy kéo dài khoảng 2 tháng, sau đó vào 1 đêm cô chợt nhận ra làm vậy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí thời gian của bản thân.

Ngay sau đó, cô sắp xếp lại các hóa đơn chi tiêu trong suốt 2 năm hôn nhân. Một số chi phí và quà tặng không thể xác minh thì bỏ qua nhưng những khoản tiêu dùng có hóa đơn và lịch sử chuyển khoản thì cô đều thống kê lại. Sau đó đưa cho chồng, yêu cầu anh ta hoàn trả lại.

Vậy là mối tình 14 năm từ khi quen, yêu tới lúc kết hôn của cô đã kết thúc như thế. Khi yêu, cô hết lòng chẳng chút toan tính, sẵn sàng làm mọi điều để chung sống hòa thuận với chồng. Nhưng thời điểm bắt buộc phải chia ly, cô cũng nhẹ nhàng và dứt khoát, thậm chí chẳng vướng bận ôm nỗi hận về mình.

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