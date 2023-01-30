Đến chúc Tết nhà người yêu, thấy chị dâu không động tay việc gì, tôi choáng váng khi biết nguyên nhân thực sự

Em và Tính yêu nhau đến nay đã gần một năm. Theo kế hoạch của hai đứa thì sang năm chọn được ngày lành tháng tốt chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Chính vì vậy dịp Tết này hai đứa quyết định đến chúc Tết bố mẹ đôi bên, đồng thời ra mắt luôn. Mùng 2 Tính tới thăm nhà em, bố mẹ rất quý mến. Tới mùng 3 thì em sửa soạn chu đáo đến nhà anh chúc Tết.

Em hỏi Tính thì anh kể Tết năm nào chị dâu cũng như vậy cả. Dù được nghỉ từ 26, 27 Tết nhưng chị ấy chỉ ăn rồi ngủ, không mó tay làm việc gì. Từ dọn dẹp nhà cửa tới sắm Tết rồi nấu nướng thết đãi khách khứa trong mấy ngày Tết, mẹ anh làm hết.

Ngày thường chị ấy đi làm, được bố mẹ chồng chăm con cho không nói. Đằng này Tết nhất nghỉ ngơi nhưng chị ấy vẫn ngủ tới 9h30, con cái chẳng cần bận tâm. Vậy mà bố mẹ chồng vẫn vui vẻ, không hề mắng mỏ, trách móc.

Nhà Tính có hai anh em trai, hiện tại anh trai và chị dâu Tính đang ở với bố mẹ. Họ sinh được một bé gái đầu lòng rồi. Buổi ra mắt của em diễn ra rất thuận lợi, bố mẹ Tính tỏ ra hiếu khách, xởi lởi khiến em thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó bố mẹ chồng đã dậy từ rất sớm để sửa soạn tiếp khách, thậm chí ông bà còn trông con cho chị ngủ. Tính bảo cháu anh ngủ với ông bà, ông bà chăm cho từ bé đến giờ, chị dâu rất nhàn không phải bận bịu con mọn.

Chị dâu Tính ngủ dậy thì nhẩn nha ăn sáng, không hề động tay vào những việc dọn dẹp, cơm nước trong nhà. Toàn bộ đều là mẹ Tính làm hết. Bố anh thì trông cháu cho vợ nấu nướng. Em là khách mà cũng ngại đành vào bếp phụ giúp bác ấy, thế mà chị ấy là con dâu lại thản nhiên nhận sự phục vụ của bố mẹ chồng.

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Em hỏi Tính thì anh kể Tết năm nào chị dâu cũng như vậy cả. Dù được nghỉ từ 26, 27 Tết nhưng chị ấy chỉ ăn rồi ngủ, không mó tay làm việc gì. Từ dọn dẹp nhà cửa tới sắm Tết rồi nấu nướng thết đãi khách khứa trong mấy ngày Tết, mẹ anh làm hết.

Em há hốc kinh hãi, sao về làm dâu nhà Tính lại sung sướng như vậy. Mà nhìn kiểu cách chị ấy kênh kiệu lắm, không phải hạng mồm miệng đỡ chân tay, biết nịnh nọt, lấy lòng bố mẹ chồng.

Trên đời này bố mẹ chồng như ông bà chắc là có một không hai. Sau này em về làm dâu cũng sẽ được sung sướng như thế ư? Như vậy thì sướng hơn ở nhà với bố mẹ đẻ, vì bố mẹ có chiều con gái đến mấy cũng không tới mức đó được.

Em chưa kịp mừng thì Tính đã ghé tai nói nhỏ: “Em có biết tại sao chị ấy lại được bố mẹ đối xử như thế không?”. Em ngơ ngác nhìn anh. Vậy ra là có bí quyết chứ không phải bố mẹ Tính đối xử với con dâu nào cũng như vậy? Để rồi em phải nghẹn họng khi nghe được bí quyết từ chị dâu anh.

“Chị ấy kiếm được 200 triệu một tháng, tháng nào cũng đưa cho bố mẹ ít nhất 50 - 70 triệu chi tiêu. Ông bà mua sắm lo lắng mọi thứ trong nhà, còn thừa đâu thì ông bà tự giữ…”.

Kết thúc buổi xem mắt rời khỏi nhà Tính mà em vẫn thẫn thờ như người mất hồn. Em sốc quá vì chị dâu Tính thực sự giỏi giang, kiếm được hơn 200 triệu một tháng thì chị ấy phải tài giỏi cỡ nào! Chưa nói mỗi tháng đưa cho bố mẹ chồng 50 triệu chi tiêu thoải mái. Bảo sao mà ông bà nâng như nâng trứng!

Vậy là giấc mơ có bố mẹ chồng chiều chuộng con dâu hơn con gái ruột của em đã tan thành mây khói. Lương của em chỉ có 12 triệu thôi. Về làm dâu nhà Tính, chắc chắn em sẽ phải đầu tắt mặt tối giống bao nàng dâu khác mà thôi.

Em còn khiếp hãi hơn nữa khi Tính bảo nhà anh rất rộng, sau đám cưới hai đứa về sống chung với cả đại gia đình luôn. Bố mẹ anh cũng muốn như vậy.