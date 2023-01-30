Đến chúc Tết nhà người yêu, thấy chị dâu không động tay việc gì, tôi choáng váng khi biết nguyên nhân thực sự

Tâm sự 30/01/2023 09:50

Em hỏi Tính thì anh kể Tết năm nào chị dâu cũng như vậy cả. Dù được nghỉ từ 26, 27 Tết nhưng chị ấy chỉ ăn rồi ngủ, không mó tay làm việc gì. Từ dọn dẹp nhà cửa tới sắm Tết rồi nấu nướng thết đãi khách khứa trong mấy ngày Tết, mẹ anh làm hết.

Em hỏi Tính thì anh kể Tết năm nào chị dâu cũng như vậy cả. Dù được nghỉ từ 26, 27 Tết nhưng chị ấy chỉ ăn rồi ngủ, không mó tay làm việc gì. Từ dọn dẹp nhà cửa tới sắm Tết rồi nấu nướng thết đãi khách khứa trong mấy ngày Tết, mẹ anh làm hết.

Em và Tính yêu nhau đến nay đã gần một năm. Theo kế hoạch của hai đứa thì sang năm chọn được ngày lành tháng tốt chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Chính vì vậy dịp Tết này hai đứa quyết định đến chúc Tết bố mẹ đôi bên, đồng thời ra mắt luôn. Mùng 2 Tính tới thăm nhà em, bố mẹ rất quý mến. Tới mùng 3 thì em sửa soạn chu đáo đến nhà anh chúc Tết.

Nhà Tính có hai anh em trai, hiện tại anh trai và chị dâu Tính đang ở với bố mẹ. Họ sinh được một bé gái đầu lòng rồi. Buổi ra mắt của em diễn ra rất thuận lợi, bố mẹ Tính tỏ ra hiếu khách, xởi lởi khiến em thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó bố mẹ chồng đã dậy từ rất sớm để sửa soạn tiếp khách, thậm chí ông bà còn trông con cho chị ngủ. Tính bảo cháu anh ngủ với ông bà, ông bà chăm cho từ bé đến giờ, chị dâu rất nhàn không phải bận bịu con mọn.

Ngày thường chị ấy đi làm, được bố mẹ chồng chăm con cho không nói. Đằng này Tết nhất nghỉ ngơi nhưng chị ấy vẫn ngủ tới 9h30, con cái chẳng cần bận tâm. Vậy mà bố mẹ chồng vẫn vui vẻ, không hề mắng mỏ, trách móc.

Chị dâu Tính ngủ dậy thì nhẩn nha ăn sáng, không hề động tay vào những việc dọn dẹp, cơm nước trong nhà. Toàn bộ đều là mẹ Tính làm hết. Bố anh thì trông cháu cho vợ nấu nướng. Em là khách mà cũng ngại đành vào bếp phụ giúp bác ấy, thế mà chị ấy là con dâu lại thản nhiên nhận sự phục vụ của bố mẹ chồng.

Đến chúc Tết nhà người yêu, thấy chị dâu không động tay việc gì, tôi choáng váng khi biết nguyên nhân thực sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em hỏi Tính thì anh kể Tết năm nào chị dâu cũng như vậy cả. Dù được nghỉ từ 26, 27 Tết nhưng chị ấy chỉ ăn rồi ngủ, không mó tay làm việc gì. Từ dọn dẹp nhà cửa tới sắm Tết rồi nấu nướng thết đãi khách khứa trong mấy ngày Tết, mẹ anh làm hết.

 

Em há hốc kinh hãi, sao về làm dâu nhà Tính lại sung sướng như vậy. Mà nhìn kiểu cách chị ấy kênh kiệu lắm, không phải hạng mồm miệng đỡ chân tay, biết nịnh nọt, lấy lòng bố mẹ chồng.

Trên đời này bố mẹ chồng như ông bà chắc là có một không hai. Sau này em về làm dâu cũng sẽ được sung sướng như thế ư? Như vậy thì sướng hơn ở nhà với bố mẹ đẻ, vì bố mẹ có chiều con gái đến mấy cũng không tới mức đó được.

Em chưa kịp mừng thì Tính đã ghé tai nói nhỏ: “Em có biết tại sao chị ấy lại được bố mẹ đối xử như thế không?”. Em ngơ ngác nhìn anh. Vậy ra là có bí quyết chứ không phải bố mẹ Tính đối xử với con dâu nào cũng như vậy? Để rồi em phải nghẹn họng khi nghe được bí quyết từ chị dâu anh.

“Chị ấy kiếm được 200 triệu một tháng, tháng nào cũng đưa cho bố mẹ ít nhất 50 - 70 triệu chi tiêu. Ông bà mua sắm lo lắng mọi thứ trong nhà, còn thừa đâu thì ông bà tự giữ…”.

 

Kết thúc buổi xem mắt rời khỏi nhà Tính mà em vẫn thẫn thờ như người mất hồn. Em sốc quá vì chị dâu Tính thực sự giỏi giang, kiếm được hơn 200 triệu một tháng thì chị ấy phải tài giỏi cỡ nào! Chưa nói mỗi tháng đưa cho bố mẹ chồng 50 triệu chi tiêu thoải mái. Bảo sao mà ông bà nâng như nâng trứng!

Vậy là giấc mơ có bố mẹ chồng chiều chuộng con dâu hơn con gái ruột của em đã tan thành mây khói. Lương của em chỉ có 12 triệu thôi. Về làm dâu nhà Tính, chắc chắn em sẽ phải đầu tắt mặt tối giống bao nàng dâu khác mà thôi.

Em còn khiếp hãi hơn nữa khi Tính bảo nhà anh rất rộng, sau đám cưới hai đứa về sống chung với cả đại gia đình luôn. Bố mẹ anh cũng muốn như vậy.

Tôi vay mượn để chữa bệnh cho chồng, đến khi anh xuất viện thì đưa cho tôi tờ giấy ly hôn khiến tôi 'hóa đá' không hiểu chuyện gì

Tôi vay mượn để chữa bệnh cho chồng, đến khi anh xuất viện thì đưa cho tôi tờ giấy ly hôn khiến tôi 'hóa đá' không hiểu chuyện gì

Đến khi chồng khỏe mạnh ra viện, anh biết chuyện tôi làm ăn thua lỗ giờ không còn tiền nên đưa cho tôi tờ giấy ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống