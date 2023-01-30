Nghe tiếng thủ thỉ 'anh đã bảo không đau mà', vợ điên tiết đạp cửa xông vào thì 'hóa đá' với danh tính của 'tiểu tam'

Tâm sự 30/01/2023 13:35

Cô bị dọa nên cũng bán tín bán nghi, học theo mấy bà chị, lục lọi tin nhắn điện thoại của chồng, toàn thấy tin nhắn công việc hoặc vài ba tin tán gẫu với đám bạn thân, tuyệt nhiên không có giấu hiệu nào đáng nghi.

Hằng làm vợ Long đã 5 năm mà mãi chẳng có con. Nguyên nhân từ phía cô, nhưng Long cũng thương vợ, luôn động viên cô điều trị chứ không bao giờ thúc ép. Vì vậy, cô luôn cố gắng chăm sóc và dành những giây phút lãng mạn bên chồng. Cô chẳng bao giờ tin vào lời nhắc nhở cẩn thận chồng ngoại tình kiếm con nối dõi của đám đàn bà dỗi hơi ở công ty.

Thế nhưng, đợt này công ty cô mới khui ra hai vụ ngoại tình công sở khó tưởng tượng nhất. Một là sếp tổng với chị kế toán trưởng lạnh lùng, khó tính và lúc nào cũng kín cổng cao tường bị bắt gặp ôm eo nhau tình tứ vào khách sạn. Hai là cô bé nhân viên thực tập làm kẻ thứ ba khiến vợ một ông trưởng phòng đến công ty đánh ghen ầm ĩ.

Cô bị dọa nên cũng bán tín bán nghi, học theo mấy bà chị, lục lọi tin nhắn điện thoại của chồng, toàn thấy tin nhắn công việc hoặc vài ba tin tán gẫu với đám bạn thân, tuyệt nhiên không có giấu hiệu nào đáng nghi.

Long vẫn giản dị, quần áo vợ mua cho gì dùng nấy, nước hoa không dùng. Chỉ có khoản giờ giấc, Hằng chột dạ vì Long đợt này đi sớm về muộn do phòng khám bận rộn. Tối hôm trước, cô hẹn anh đi xem phim mà còn bị bỏ bom vì chồng có việc đột xuất. Có khi nào anh cũng có Tuesday bên ngoài, còn cô ngồi đây mà chắc mẩm chồng mình chung thủy hơn kẻ khác?

Đúng hôm kỷ niệm ngày cưới, Hằng chuẩn bị mấy món đồ tây và âm nhạc lãng mạn, nhưng vừa xong xuôi vào gọi chồng thì cô nghe Long nói chuyện điện thoại của một cô gái nào đó, tiếng cô ta khóc nức nở bên đầu dây. Khi Hằng bước vào, Long vội vã tắt máy rồi dặn cô ăn một mình, anh thì lao đi như tên bắn. Hay rồi đây, kỷ niệm ngày cưới mà có phụ nữ khóc là đi ngay, còn chuyện gì khả nghi hơn thế?

Hằng ấm ức nhìn bữa ăn cầu kỳ vừa nấu, ăn xong thì dọn đồ sang nhà mẹ, để lại lời nhắn: "Em về thăm mẹ ốm 2 ngày". Dù bực nhưng cô âm mưu ngay tối mai sẽ quay về, xem lão chồng mình có lợi dụng vợ vắng để tranh thủ thăm nom cô nàng khóc lóc nũng nịu kia không.

Nghe tiếng thủ thỉ 'anh đã bảo không đau mà', vợ điên tiết đạp cửa xông vào thì 'hóa đá' với danh tính của 'tiểu tam' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm sau, cô vừa về cửa phòng khách đã nghe Long nói rất dịu dàng: "Đấy, anh đã bảo không đau mà", "Ngoan nào", "Nào, đừng cựa quậy thế". Trời ơi! Thật không ngờ có ngày cô lại được bắt tại trận chồng ngoại tình. Người hiền lành như Long sao có thể trơ tráo đến mức dẫn nhân tình về nhà như thế này cơ chứ?

Hằng điên tiết đẩy mạnh cửa xông vào bắt gian, mặt đỏ hằm hằm, đôi giày cao gót đã cầm lăm lăm trên tay chuẩn bị ném thẳng vào mặt kẻ thứ ba. Nhưng cái quái gì thế này, một con cún con đang được Long băng bó vết thương rên ư ử rất khẽ khi anh vuốt ve.

Long ngẩng mặt lên nhìn Hằng mặt ngơ ngác với đôi giày cao gót giơ cao, bật cười hỏi: "Vợ anh làm cái gì đấy? Anh tưởng em giận vì anh bỏ đi vào ngày kỷ niệm của mình nên về bên mẹ trút giận rồi".

Hằng vừa xấu hổ vừa buồn cười. Sao cô lại không nghĩ ra nhỉ, Long làm bác sĩ thú y, nên mấy câu dỗ dành ấy anh nói với đám động vật khác gì mấy đứa con của anh đâu. Kẻ thứ ba không phải cô ả nào mà chính là con cún đáng yêu kia.

Long kéo Hằng lại thú tội: "Xin lỗi em, hôm qua cô bạn thân hồi cấp ba khóc lóc nhờ giải cứu vì cún nhà cô ấy bị xe cán vào chân. Khiếp, cô ấy khóc loạn lên làm anh cũng lo cho con cún. May mà nó không bị nặng lắm. Cô ấy đi công tác một tuần nên nhờ anh chăm sóc nó luôn, anh đành mang về nhà. Vợ có bạn chơi cho đỡ buồn nhé

Nghi vợ ở nhà bị trai làm thuê 'bỏ bùa mê thuốc lú', chồng đang làm ăn xa bất ngờ trở về và cái kết

Nghi vợ ở nhà bị trai làm thuê 'bỏ bùa mê thuốc lú', chồng đang làm ăn xa bất ngờ trở về và cái kết

Không ngờ quyết định để Tuân ở quán cơm ngay cạnh nhà của tôi khiến tôi mất vợ! Chuyện vỡ lở khi tôi về thăm nhà mà không báo trước.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống