Kết hôn sau khi vợ cũ qua đời, chuẩn bị ân ái với vợ mới thì nước mắt 'tuôn trào như mưa', không ngăn nổi

Tâm sự 21/12/2022 22:51

Cho đến ngày tôi gặp em, người phụ nữ mà tôi cảm thấy yên tâm, tin tưởng, tôi đã đem lòng yêu mến em. Ngay sau khi quen em 6 tháng, tôi đã ngỏ lời. Lời tỏ tình đầy chân thành, muốn đi với em nốt đoạn đường còn lại.

Hơn 3 năm vợ cũ qua đời, tôi mới dám đi bước nữa. Đã nhiều thời gian trôi qua, dù muốn có người phụ nữ khác ở bên, chăm sóc yêu thương bố con tôi nhưng lòng vẫn nặng trĩu nỗi đau. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể phấn chấn để vượt qua được cú sốc này. Nhưng vì con, vì gia đình, tôi đã vững vàng hơn rồi cũng đã chôn vùi mọi chuyện vào quá khứ.

Cho đến ngày tôi gặp em, người phụ nữ mà tôi cảm thấy yên tâm, tin tưởng, tôi đã đem lòng yêu mến em. Ngay sau khi quen em 6 tháng, tôi đã ngỏ lời. Lời tỏ tình đầy chân thành, muốn đi với em nốt đoạn đường còn lại. Em cảm nhận được trái tim ấm áp của tôi và cũng nhận lời. Những ngày bên nhau, tôi tâm sự với em về mọi chuyện từ gia đình, hoàn cảnh của tôi. Em cũng có chút ngạc nhiên nhưng vì tình yêu dành cho tôi, em chấp nhận tất cả. 

Chúng tôi quyết định làm đám cưới. Ngày về ra mắt, hành động yêu thương con nhỏ của em khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi tin em sẽ là người mẹ tốt để bố con tôi nương tựa. Đêm tân hôn, tôi bổi hổi bồi hồi, cảm thấy run rẩy khi được gần em. Cảm giác ấy cứ lạ lạ thế nào dù rằng tôi đã trải qua một đời vợ. Nhưng đúng là, sau khi vợ cả mất, tôi chưa từng qua lại với người đàn bà nào cả. 

Kết hôn sau khi vợ cũ qua đời, chuẩn bị ân ái với vợ mới thì nước mắt 'tuôn trào như mưa', không ngăn nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm ấy, khi vừa vén áo em lên, tôi đã lặng người xúc động nhìn vào bụng em. Vết mổ dài khiến tôi chảy nước mắt. Tự nhiên, tôi ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Kí ức về người vợ cũ bỗng ùa về. Trước đây, vợ cũ của tôi cũng vì sinh mổ rồi mất. Cảm giác ấy sao nghẹn đắng cổ họng tôi. Đêm tân hôn hạnh phúc nhưng tôi lại khiến người vợ thứ hai của mình hụt hẫng đến vậy. Chỉ là tôi không tài nào kìm được nước mắt trào ra.

Tôi chạy ra phòng khách, hút thuốc và thở thật sâu để bình tĩnh lại. Tôi thấy mình thật không tốt. Tôi sẽ xin lỗi vợ, xin lỗi người hiện tại bên cạnh tôi chỉ hi vọng em thông cảm và hiểu cho tôi. Dẫu biết rằng quá khứ là thứ cần quên đi, hiện tại mới là điều quan trọng nhưng có những thứ mãi ở trong lòng, đôi lúc lại ùa về. Nếu thực sự hiểu và trân trọng nhau, hãy coi dĩ vàng là một kỉ niệm đẹp.

Hi vọng em cũng sẽ vì yêu tôi mà thông cảm cho những lúc kí ức đột nhiên trỗi dậy, giống như em cũng từng có quá khứ... 

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