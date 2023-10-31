Kết hôn 3 năm vợ mới mang thai con đầu lòng, tôi mừng không tả được, nào ngờ ngày cô ấy sinh con, một câu nói của bác sĩ khiến tôi quỳ sụp xuống đất, nhận cái kết ê chề

Sau khi vợ có thai, Tuấn khuyên vợ nên đi khám thai định kỳ, anh muốn đưa vợ đi. Vậy nhưng người vợ một mực từ chối, cô nói rằng sẽ đi khám thai với điều kiện Tuấn không được đi cùng. Thấy vậy Tuấn đành đồng ý, chỉ cần vợ chịu đi khám thai, anh có đi cùng hay không cũng không quan trọng.

Tuấn muốn đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhưng vợ anh nói rằng: “Không có vấn đề gì đâu, con cái cũng là duyên số, khi duyên chưa đến thì mình đợi thêm một thời gian nữa”. Chẳng thể ngờ rằng, sau cuộc trò chuyện này vợ Tuấn đã mang thai.

Vợ Tuấn rủ một người bạn thân đi khám thai cùng, trong suốt thai kỳ. Là chồng, Tuấn có phần lo lắng nhưng vợ không đồng ý nên anh không thể đi cùng vợ. Tuy nhiên tháng trước vợ Tuấn nói rằng, sức khỏe của cô có vấn đề nên sẽ sinh con sớm. Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tháng nào vợ anh cũng khám thai định kỳ, lẽ nào bác sĩ không sớm phát hiện ra điều này sao?

Khi vợ sinh con, Tuấn đến gặp bác sĩ từng khám thai cho vợ để hỏi rõ vấn đề. Vị bác sĩ này nói rằng, trước đây vợ Tuấn đã phá thai rất nhiều lần nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuấn làm chồng sao không biết chuyện này? Nếu không phải tháng nào cũng đi khám thai định kỳ thì khó mà giữ được đứa con này rồi. Nghe đến đây, Tuấn vô cùng bàng hoàng, thì ra đây chính là lý do khiến vợ anh không muốn anh đưa đi khám thai.

Nghe bác sĩ nói xong, Tuấn im lặng đi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của vợ, Tuấn chưa bao giờ nghĩ mình lại bị lừa như thế. Sau khi sinh con, sức khỏe của vợ dần dần hồi phục, Tuấn đón vợ về nhà. Đến lúc này anh chỉ hỏi vợ một câu: “Nguyên nhân sinh sớm em không có gì muốn nói với anh sao?”

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Biết không thể giấu thêm, vợ Tuấn đành nói ra sự thật, cô xin chồng tha thứ cho mình. Tuấn nói với vợ rằng, anh không quan tâm đến quá khứ của vợ, anh chỉ cần biết đứa con này có phải là con của anh hay không mà thôi. Người vợ khẳng định đứa trẻ là con của Tuấn, sau khi chính thức qua lại với Tuấn, cô chưa từng làm điều gì có lỗi với chồng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Tuấn quyết định tha thứ mọi chuyện, anh sẽ cùng vợ vun đắp cho gia đình và chăm sóc cho con thật tốt.