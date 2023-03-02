Hạnh phúc vì lấy được người chồng giàu có, đêm tân hôn bỗng anh thủ thỉ bên tai, tôi kiên quyết ly dị khi nghe điều này

Tôi ngơ ngác, sửng sốt trước yêu cầu quá đáng của chồng. Ngay lập tức, tôi vùng khỏi vòng tay anh rồi tuyên bố ly hôn nếu anh không thay đổi ý định.

Tôi may mắn hơn nhiều người khi có ngoại hình ưa nhìn và giọng nói dễ thương, trong trẻo. Vì thế, tôi thường được ưu ái tham gia các hoạt động văn nghệ của công ty.

Tôi quen chồng mình trong một dịp giao lưu giữa các chi nhánh công ty. Anh lớn hơn tôi 15 tuổi, là Giám đốc chi nhánh, đã từng ly hôn và có hai con trai năm nay học lớp 6 và lớp 8.

Tìm hiểu được vài tháng, anh cầu hôn và tôi đồng ý. Tôi cũng gần 30 tuổi và muốn ổn định gia đình. Anh cũng lớn tuổi nên muốn có người bầu bạn, vun vén chuyện nhà cửa. Đám cưới của chúng tôi rất rình rang, mọi việc cũng đi theo đúng quỹ đạo.

Đêm tân hôn, sau khi mặn nồng, chồng ôm lấy tôi, thủ thỉ yêu cầu một chuyện quá đáng. "Em đi đặt que tránh thai nhé. Anh không muốn có con nữa. Một phần vì anh không muốn phải chia sẻ tình cảm đang dành cho hai đứa con của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Một phần không muốn xảy ra chuyện tranh chấp tài sản giữa các con trong tương lai. Mỗi tháng anh sẽ đưa em 30 triệu để tiêu xài nhưng những tài sản khác thì em không được can thiệp vào vì đó đều là tài sản trước hôn nhân". Tôi ngơ ngác, sửng sốt trước yêu cầu quá đáng của chồng. Ngay lập tức, tôi vùng khỏi vòng tay anh rồi tuyên bố ly hôn nếu anh không thay đổi ý định. Chồng tôi cũng không vừa, anh mắng tôi lấy anh vì tiền chứ không hề yêu anh. Nếu yêu anh thì sẽ không quan tâm đến tài sản của anh.

Tôi dọn đồ đi ngay trong đêm tân hôn. Nhưng điều oái oăm là mọi người đều nói rằng tôi "được voi đòi tiên", cứ nhận 30 triệu/tháng rồi sống hưởng thụ sung sướng cả đời. Nhưng tôi không nghĩ thế.

Tôi muốn có con, muốn làm mẹ chứ không phải kiểu hôn nhân phòng ngừa nhau như thế này. Giờ tôi có nên làm đơn ly hôn để giải thoát cho mình không? Hay cho thời gian để chồng thay đổi?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-phuc-vi-lay-uoc-nguoi-chong-giau-co-em-tan-hon-bong-anh-thu-thi-ben-tai-toi-kien-quyet-ly-di-khi-nghe-ieu-nay-560882.html