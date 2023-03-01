Đồng ý thuê người giúp việc để san sẻ gánh nặng, tôi 'tức sôi máu' khi biết được danh tính của cô ấy mà chồng thuê

Tâm sự 01/03/2023 18:18

Tôi đề cập đến việc thuê người giúp việc để san sẻ bớt việc nhà, tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng sau sinh. Chồng tôi đồng ý ngay với điều kiện để anh tự tìm người.

Vợ chồng tôi sống không hạnh phúc. Tính chồng tôi phóng khoáng, nhiệt tình với người ngoài nhưng lại tính toán, gia trưởng với vợ con. Trong mắt mọi người, anh là mẫu đàn ông tuyệt vời. Nhưng chẳng ai hiểu, để gia đình được êm ấm, tôi phải luôn là người nhường nhịn và nhận lỗi dù bản thân không hề sai. Đôi khi bực mình lắm nhưng không muốn không khí trong nhà căng thẳng, ảnh hưởng đến con nên tôi đành cố nhịn.

 

Vì sinh con nhỏ, nhà cửa lại rộng quá nên tôi không thể thu xếp được gọn gàng như trước. Chuyện cơm nước cũng không vẹn toàn được. Chồng càng có cớ để chê bai, trách móc vợ. Tôi đề cập đến việc thuê người giúp việc để san sẻ bớt việc nhà, tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng sau sinh. Chồng tôi đồng ý ngay với điều kiện để anh tự tìm người.

Hôm qua, chồng dẫn người giúp việc về nhà. Vừa thấy cô ấy, tôi đã giận dữ dọn đồ bỏ về nhà ngoại, tuyên bố ly hôn. Bởi người giúp việc do chồng tôi lựa chọn lại chính là người yêu cũ tên Nhân của anh ấy.

Đồng ý thuê người giúp việc để san sẻ gánh nặng, tôi 'tức sôi máu' khi biết được danh tính của cô ấy mà chồng thuê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm nay, chồng đến đón mẹ con tôi về. Anh giải thích với bố mẹ tôi là tình cờ gặp người yêu cũ. Biết Nhân đang thất nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn khi có chồng thường xuyên đau bệnh và 2 con nhỏ, anh thương tình nên thuê cô ấy làm giúp việc trong nhà. Anh cũng khẳng định giữa mình và Nhân không còn bất cứ mối quan hệ tình cảm nào khác nữa.

Bố mẹ tôi bảo nếu như thương tình người yêu cũ thì có thể thẳng thắn nói chuyện cùng tôi và quyết định cách giúp đỡ cô ấy. Nhưng việc đưa người yêu cũ vào nhà làm giúp việc là chuyện không nên và bố mẹ tôi không đồng ý với cách làm của con rể. Những tưởng thái độ cương quyết của bố mẹ vợ sẽ giúp chồng tôi tỉnh ngộ. Ấy mà không, chồng tôi lại cho rằng tôi và gia đình quá hẹp hòi, thiếu sự tin tưởng ở anh. Thay vì chở mẹ con tôi về, anh bực bội bỏ về nhà 1 mình, chỉ để lại câu nói: "Khi nào em muốn thì tự gọi xe taxi mà về".

Giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Nghe hoàn cảnh của Nhân, tôi cũng cảm thông lắm vì cùng là phận phụ nữ như nhau, ai chẳng muốn 1 cuộc sống sung sướng. Làm giúp việc trong nhà của người yêu cũ, tôi nghĩ cô ấy phải lâm vào đường cùng mới chấp nhận chuyện này. Tôi sẵn sàng giúp đỡ Nhân nhưng tôi vẫn không đồng ý để cô ấy sống trong nhà mình. Có cách nào để chồng tôi từ bỏ suy nghĩ kia không?

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