Quyết định kết hôn với sếp hơn tận 20 tuổi, ba ngày sau đám cưới, tôi cứng họng khi anh đưa cho 500 triệu rồi 'bắt buộc' phải làm điều này

Tâm sự 01/03/2023 17:50

Tôi đưa sếp về ra mắt bố nhưng bố có phần không hài lòng. Bố sợ tôi lấy người hơn tuổi thì chênh lệch tuổi tác, sau này lắm vấn đề nảy sinh. Nhưng tôi gạt bỏ tất cả và hôn lễ vẫn được tổ chức.

Tuổi thơ tôi lớn lên không êm đềm như các bạn cùng trang lứa. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên năm tôi học lớp 1, mẹ đã bỏ đi làm ăn và kể từ đó không quay trở lại. Bố ở nhà một mình nuôi tôi. Tuy bố không phàn nàn gì nhưng qua những lần nói chuyện với người thân, tôi biết mẹ đã đi lấy chồng khác. 

Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm, đến bữa ăn cũng trở thành một vấn đề lớn. Bố làm đủ mọi nghề chỉ để cho tôi ăn học đầy đủ lên đến đại học. Dù không có học lực xuất sắc nhưng tôi vẫn đỗ vào một trường phù hợp. Nhìn thấy bố vất vả nên tôi luôn dặn lòng mình sau này sẽ phải kiếm được nhiều tiền.

Thời đại học, tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn tìm một người đàn ông vừa có tài vừa có tiền, chứ không phải những người bạn đồng trang lứa. Theo nhận xét của người xung quanh, tôi sở hữu diện mạo ưa nhìn, làn da trắng nên chẳng sợ thiếu người yêu.

Qua giới thiệu của một người bạn, tôi vào làm ở một công ty tư nhân ngay sau khi ra trường. Do có bề ngoài ưa nhìn nên tôi được chọn làm lễ tân. Đi làm được ba tháng thì bỗng dưng bố gặp tai nạn. Thời điểm đó tôi không có tiền, còn bố thì chỉ có một chút tiền tiết kiệm để chạy chữa. Khi bệnh tình ổn định, bác sĩ dặn dò một thời gian nữa bố phải phẫu thuận tốn rất nhiều tiền. Thấy nhà không có tiền nên bố nói: "Con yên tâm, bố sẽ ổn thôi, chẳng phải phẫu thuật gì đâu. Con đừng lo lắng quá mà tập trung vào làm việc nhé". Tôi biết bố chỉ nói vậy để tôi an lòng.

Quyết định kết hôn với sếp hơn tận 20 tuổi, ba ngày sau đám cưới, tôi cứng họng khi anh đưa cho 500 triệu rồi 'bắt buộc' phải làm điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ đó, tôi được sếp quan tâm hơn và xem như người trong nhà. Dần dần tôi cũng nảy sinh tình cảm với anh. Sếp tuy có tiền nhưng hoàn cảnh cũng éo le. Vợ anh mất sớm, để lại cậu con trai nhỏ. Vì bận công việc nên anh để con sống cùng ông bà nội. Sau một thời gian qua lại, sếp cầu hôn và tôi đã đồng ý. Dù anh hơn tôi 20 tuổi nhưng tôi không để ý vấn đề này lắm. Anh còn nói: "Em là một cô gái mạnh mẽ, chỉ cần em không chê anh già, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời này".

Tôi đưa sếp về ra mắt bố nhưng bố có phần không hài lòng. Bố sợ tôi lấy người hơn tuổi thì chênh lệch tuổi tác, sau này lắm vấn đề nảy sinh. Nhưng tôi gạt bỏ tất cả và hôn lễ vẫn được tổ chức. Ba ngày sau khi cưới, chồng đưa cho tôi 500 triệu bảo rằng cầm tiền đưa cho bố để chữa trị. Tôi vui mừng về khoe nhưng bố thì lại tỏ vẻ mặt buồn, bố nói rằng nếu con cưới vì tiền bạc phải lo cho bố thì bố rất hối hận.

Tuy nhiên, tôi cũng nói rõ với bố rằng tôi yêu anh thật lòng chứ không phải vấn đề khác, nhưng bố vẫn không tin. Tôi phải làm gì để bố hiểu rằng tôi đã gặp được người đàn ông mình ưng ý chứ không phải vì chuyện tiền nong?

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Về quê ngoại chăm bố đẻ ốm vài hôm, vừa trở lên, tôi choáng váng vì bị bố chồng quát mắng rồi tuyên bố từ mặt

Thấy chồng tôi thu nhập cao, bố chồng còn thường xuyên giả vờ túng thiếu để chồng tôi phải lén gửi tiền cho ông. Tôi cũng hơi băn khoăn, nhưng rồi cảm thấy tự hào về chồng vì anh ấy đã làm việc báo hiếu với bố mẹ. Bản thân tôi cũng không thấy tiếc gì với bố mẹ chồng cả, có gì ngon tôi cũng đều mang sang biếu và thường xuyên đưa tiền cho bố mẹ chồng chi tiêu.

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