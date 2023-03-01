Nghe lời mẹ bỏ vợ vô sinh, 2 năm sau tôi 'hóa đá' khi gặp cô ấy, hối hận muộn màng khi biết sự thật đắng cay

Được cái cô ấy nghe lời, lúc nào cũng chủ động tránh thai. Cho đến khi kinh tế ổn định, chúng tôi làm đám cưới. Sau khi về cùng 1 nhà, cả 2 đều xác định có em bé sớm nên thả. Nhưng 1 năm sau cưới, 2 đứa vẫn chưa có tin vui nên mới đi khám.

Quen nhau trong một lần 2 công ty đi nghỉ mát cùng 1 địa điểm, thấy vợ dễ thương xinh xắn nên tôi xin số rồi bám riết để tán. Mãi 2 năm theo đuổi, cô ấy mới đổ. Chúng tôi sống thử với nhau suốt 2 năm sau đó. Lần nào gần gũi, tôi cũng nhắc em mua thuốc tránh thai uống kẻo nhỡ thì khổ.

Sau lưng con dâu, nhiều lúc bà còn khuyến khích tôi bỏ vợ để lấy người khác. Bởi vợ chồng mà sống với nhau không có con thì mai này sao hạnh phúc trọn vẹn được.

Khi sắp vào lấy kết quả thì tôi phải về công ty có cuộc họp đột xuất để mình vợ ở viện. Khi đi khám về, vợ cứ khóc mãi. Tôi gặng hỏi nhiều lần đi khám làm sao thì cô ấy không nói. Nghĩ là vợ có vấn đề về vô sinh hiếm muộn, tôi không dám hỏi sâu. Nhưng từ đó, tôi mặc định nguyên nhân vợ chồng mãi chưa có con là do vợ. Từ ngày biết vợ tôi khó có con thì em bắt đầu bị bố mẹ chồng chì chiết. Nhiều lần trước mặt con dâu, mẹ chồng còn bảo thẳng: “Đàn bà không sinh được con như cây độc không trái”.

Được mẹ đẻ gợi ý cộng với việc vợ chồng cứ hay mâu thuẫn, mệt mỏi chuyện có con nên tôi cũng cặp kè bên ngoài với nhân tình kém 2 tuổi. Ngày bồ thông báo có thai cũng là ngày mẹ bắt tôi ly hôn vợ. Vợ tôi biết chuyện thì đồng ý ngay. Hôm ký đơn rời khỏi nhà, cô ấy khóc bảo chỉ mong tôi sau này không hối hận với quyết định của mình.

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5 năm bên nhau, chúng tôi 2 người 2 ngả. Tôi cũng đền bù cho vợ 1 khoản tiền để giữ lại căn nhà cũ. Sau ly hôn, tôi làm đám cưới với nhân tình ngay. Nhưng đám cưới xong tôi mới biết vợ mới lừa dối mình. Cô ấy không hề có thai mà nói dối vậy để thúc ép tôi ly hôn vợ sớm.

Dù biết chuyện nhưng tôi cũng chẳng làm được gì. Vợ chồng tôi suốt 2 năm nay cũng chẳng thấy có tin vui. Do đó, hôm rồi 2 đứa quyết định vào viện phụ sản khám. Khi đang chờ đến lượt thì tôi thấy vợ cũ ôm bụng bầu vượt mặt đi đến chờ phía sau. Bên cạnh cô ấy là người đàn ông rất đẹp trai. Anh ta còn chu đáo kéo ghế cho cô ấy ngồi.

Không muốn vợ cũ nhận ra mình trong tình cảnh này nên tôi kéo sụp mũ áo xuống mặt. Tôi còn nghĩ chắc cô ấy lấy chồng mới rồi đi chữa hiếm muộn nên có bầu. Nhưng lúc nhận kết quả, tôi đứng không vững khi biết mình bị vô tinh, rất khó có thể có con.

Đến giờ tôi mới hiểu, hóa ra vợ cũ đã biết nguyên nhân vô sinh là do tôi nhưng cô ấy không nói ra mà nhận hết về mình. Đó là lý do tôi với vợ mới cưới đã lâu chưa có con. Trong khi đó vợ cũ thì đang bầu sắp sinh rất hạnh phúc bên người chồng mới. Bị vợ cũ lừa 1 vố rõ đau, tôi ấm ức quá. Nhưng giờ thì tất cả đã muộn. Tôi bắt đầu phải tập trung điều trị vô sinh nam vì không có tinh trùng. Tôi lo lắm, điều trị không có tinh trùng, tôi phải làm như thế nào để có mụn con đây?