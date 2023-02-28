Bạn gái có thai tôi mừng quýnh gọi cho mẹ, đang ngủ thấy em sờ đầu mình, tôi 'sợ xám mặt' hủy hôn luôn

Tôi đưa Mai đi ăn một bữa ngon rồi tối đó cô ấy ngủ lại phòng trọ của tôi. Nửa đêm đang ngủ tôi chợt tỉnh dậy khi thấy có một bàn tay sờ lên đầu mình. Tôi nghĩ Mai không ngủ được thức dậy ngắm nhìn rồi vuốt tóc mình mà thấy ấm áp quá. Đột nhiên có một cảm giác đau nhói trên đầu, tôi giật mình nhận ra Mai sờ tay lên đầu để nhổ tóc chứ không phải vuốt tóc mình.

Tôi và Mai yêu nhau đến nay cũng hơn một năm rồi. Tình cảm gắn bó, công việc ổn định, em bé xuất hiện lúc này thật quá đẹp. Nghĩ đến được làm bố mà tôi cứ hạnh phúc lâng lâng.

Trong lòng nghi ngờ không biết cô ấy nhổ tóc tôi làm gì trong khi tôi chưa hề có tóc bạc. Hơn nữa đèn ngủ tối mờ, Mai làm sao nhìn rõ. Rồi tôi thấy cô ấy ngồi dậy, mở túi xách làm gì đó. Tôi hé mắt nhìn ra thì bàng hoàng phát hiện cô ấy cất mấy sợi tóc vừa nhổ được vào một chiếc túi nilon. Xong việc Mai lại lên giường nằm cạnh tôi, lát sau thì chìm vào giấc ngủ say.

Mai bên cạnh đã thở đều còn tôi thì không ngủ nổi. Sáng hôm sau, tôi kể câu chuyện đó cho một người bạn làm bác sĩ, để rồi đi đến kết luận Mai lấy tóc chỉ có thể dùng cho một mục đích duy nhất là xét nghiệm ADN. Cụ thể thì chẳng cần nghĩ cũng biết, cô ấy vừa báo mang thai lại muốn xét nghiệm ADN, rõ ràng có điều gì mờ ám ở đây.

“Đứa bé không phải con anh đúng không? Em đừng có chối nữa, anh đã có trong tay bằng chứng xác thực rồi!”, tôi hẹn gặp Mai hùng hồn tuyên bố như vậy. Thực ra tôi cũng chưa chắc chắn điều gì, nói vậy chỉ để dọa tâm lý cô ấy mà thôi.

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Không ngờ Mai thực sự sụp xuống khóc xin tôi tha thứ. Mai thú nhận cách đây mấy tháng trong một lần đi công tác cùng đồng nghiệp, họ vào quán bar uống rượu và đêm đó đã xảy ra tình một đêm. Phát hiện mang thai, cô ta không rõ đứa bé là con ai vì đêm đó họ không sử dụng biện pháp an toàn.

Mai thề thốt cô ta không có tình cảm gì với người đàn ông kia, tất cả chỉ vì men rượu không làm chủ được bản thân. Tôi thì nghĩ chắc Mai đã say nắng anh ta vì vẻ đẹp trai nên mới dễ dàng ngã vào lòng đối phương. Nhưng có vẻ như hắn ta không mặn mà, chỉ muốn vui chơi một chút thôi. Song điều đó không quan trọng, quan trọng là Mai đã thực sự phản bội tôi.

Hóa ra Mai định lấy mẫu tóc của tôi để xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống sớm giữa tôi với đứa bé khi vẫn còn trong bụng mẹ. Chắc cô ta vẫn còn hi vọng nếu đứa bé là con người kia thì sẽ chia tay tôi đến bắt anh ta chịu trách nhiệm chăng? Nếu không sao phải xét nghiệm làm gì, cứ im lặng làm đám cưới chẳng phải sẽ yên chuyện mà!

Đến nước này thì cho dù đứa bé là con mình, tôi cũng không bao giờ cưới về một người phụ nữ phản bội. Tôi tuyên bố thẳng nếu Mai sinh con, sau khi xét nghiệm ADN đàng hoàng, tôi sẽ chu cấp đầy đủ hoặc đón bé về nuôi tùy ý muốn của Mai. Thế mà Mai khóc lóc nói tôi nhẫn tâm, không cho con được gia đình đầy đủ. Mẹ Mai cũng gọi mắng tôi té tát, bảo tôi sống không có tình nghĩa. Nếu không phải con mình thì tôi làm thế còn được, nếu là con mình thì tôi phải làm đám cưới. Tôi nghe mà tức nghẹn. Tôi muốn hỏi tôi có sai không?