Tái hôn sau khi vợ qua đời chưa lâu, ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, tôi nhận được điện thoại mà lập tức 'chạy chối chết'

Tâm sự 28/02/2023 09:50

Tôi tình cờ gặp vợ trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Cô ấy dịu dàng, tốt bụng và nói chuyện dễ nghe. Tôi nghĩ mình khó mà tán đổ người phụ nữ như vậy nhưng ai ngờ, cô ấy lại chủ động tỏ lời với tôi trước khiến tôi vô cùng hạnh phúc. 

Cha mẹ ly hôn khi tôi 10 tuổi. Tôi cứ tưởng rằng mẹ sẽ nhận nuôi mình nhưng ai ngờ bà lại bỏ đi theo người đàn ông khác, tôi đành ở với bố. Nhưng khoảng 6 tháng sau, bố lại tái hôn, tôi phải ở cùng với mẹ kế. Ngay từ đầu, tôi đã biết mẹ kế không thích mình, bà luôn thờ ơ với tôi dù sống trong cùng gia đình.

Sau này lên đại học, tôi tự do hơn. Tôi luôn cố gắng học hành để lập nghiệp tự nuôi bản thân. Rồi đúng như những gì tôi mong ước, tôi có công việc theo ý của mình, có thể tự mua xe và ra ngoài thuê nhà ở riêng.

Tôi tình cờ gặp vợ trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Cô ấy dịu dàng, tốt bụng và nói chuyện dễ nghe. Tôi nghĩ mình khó mà tán đổ người phụ nữ như vậy nhưng ai ngờ, cô ấy lại chủ động tỏ lời với tôi trước khiến tôi vô cùng hạnh phúc. 

Tái hôn sau khi vợ qua đời chưa lâu, ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, tôi nhận được điện thoại mà lập tức 'chạy chối chết' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau được một năm thì chúng tôi kết hôn, nhưng bố mẹ tôi không cho một đồng nào, mọi việc tôi đều phải chủ động. Bố mẹ vợ cũng thương cho hoàn cảnh của tôi nên chẳng bắt ép gì. Ông bà còn cho tôi về ở rể, chúng tôi sống vui vẻ bên nhau như ruột thịt. Khi vợ mang thai, niềm vui còn nhân lên gấp bội.

Nhưng điều bất hạnh đã xảy ra với tôi, vợ bị ung thư không giữ được mạng sống lẫn đứa con trong bụng, tôi thực sự rất buồn. Sự ra đi của vợ con khiến tôi cảm thấy cuộc đời đầy bóng tối. Nhưng bố mẹ vợ luôn ở bên tôi để động viên. Ông bà còn tâm sự rằng: "Sau này nếu con tìm được người nào phù hợp và yêu thương thực sự thì có thể tái hôn".

Ba năm sau, tôi nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp của mình. Cô ấy là gái chưa chồng nhưng đã yêu tôi, hết lòng vì tôi bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ. Thế là tôi cũng quyết tâm tái hôn. Trước đó, tôi có trao đổi với bố mẹ vợ cũ, ông bà một lòng ủng hộ.

Ngày tôi và vợ mới đi nhận đăng kí kết hôn, đang vui vẻ bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của mẹ vợ cũ nói rằng bố vợ cũ của tôi bị tai nạn xe đột ngột và hy vọng rằng tôi sẽ đến đó. Vừa nghe tin, tôi vội vàng chạy đi thì vợ hỏi tôi đi đâu, tôi nói bố của vợ cũ bị tai nạn, phải đến gấp. Cô ấy ngăn cản tôi rồi nói: "Anh không việc gì phải vội, họ có phải là ruột thịt của mình đâu".

Rạo rực lấy chồng già U50 giàu có, đêm tân hôn anh cho xem video mà tôi 'lạnh sống lưng', chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Rạo rực lấy chồng già U50 giàu có, đêm tân hôn anh cho xem video mà tôi 'lạnh sống lưng', chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Trong đêm tân hôn, tôi thấy anh có phần mệt mỏi, tôi nghĩ do anh tiếp khách nên mới như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường