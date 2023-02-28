Tôi tình cờ gặp vợ trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Cô ấy dịu dàng, tốt bụng và nói chuyện dễ nghe. Tôi nghĩ mình khó mà tán đổ người phụ nữ như vậy nhưng ai ngờ, cô ấy lại chủ động tỏ lời với tôi trước khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Cha mẹ ly hôn khi tôi 10 tuổi. Tôi cứ tưởng rằng mẹ sẽ nhận nuôi mình nhưng ai ngờ bà lại bỏ đi theo người đàn ông khác, tôi đành ở với bố. Nhưng khoảng 6 tháng sau, bố lại tái hôn, tôi phải ở cùng với mẹ kế. Ngay từ đầu, tôi đã biết mẹ kế không thích mình, bà luôn thờ ơ với tôi dù sống trong cùng gia đình. Sau này lên đại học, tôi tự do hơn. Tôi luôn cố gắng học hành để lập nghiệp tự nuôi bản thân. Rồi đúng như những gì tôi mong ước, tôi có công việc theo ý của mình, có thể tự mua xe và ra ngoài thuê nhà ở riêng.

Tôi tình cờ gặp vợ trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Cô ấy dịu dàng, tốt bụng và nói chuyện dễ nghe. Tôi nghĩ mình khó mà tán đổ người phụ nữ như vậy nhưng ai ngờ, cô ấy lại chủ động tỏ lời với tôi trước khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet Yêu nhau được một năm thì chúng tôi kết hôn, nhưng bố mẹ tôi không cho một đồng nào, mọi việc tôi đều phải chủ động. Bố mẹ vợ cũng thương cho hoàn cảnh của tôi nên chẳng bắt ép gì. Ông bà còn cho tôi về ở rể, chúng tôi sống vui vẻ bên nhau như ruột thịt. Khi vợ mang thai, niềm vui còn nhân lên gấp bội.

Nhưng điều bất hạnh đã xảy ra với tôi, vợ bị ung thư không giữ được mạng sống lẫn đứa con trong bụng, tôi thực sự rất buồn. Sự ra đi của vợ con khiến tôi cảm thấy cuộc đời đầy bóng tối. Nhưng bố mẹ vợ luôn ở bên tôi để động viên. Ông bà còn tâm sự rằng: "Sau này nếu con tìm được người nào phù hợp và yêu thương thực sự thì có thể tái hôn". Ba năm sau, tôi nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp của mình. Cô ấy là gái chưa chồng nhưng đã yêu tôi, hết lòng vì tôi bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ. Thế là tôi cũng quyết tâm tái hôn. Trước đó, tôi có trao đổi với bố mẹ vợ cũ, ông bà một lòng ủng hộ. Ngày tôi và vợ mới đi nhận đăng kí kết hôn, đang vui vẻ bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của mẹ vợ cũ nói rằng bố vợ cũ của tôi bị tai nạn xe đột ngột và hy vọng rằng tôi sẽ đến đó. Vừa nghe tin, tôi vội vàng chạy đi thì vợ hỏi tôi đi đâu, tôi nói bố của vợ cũ bị tai nạn, phải đến gấp. Cô ấy ngăn cản tôi rồi nói: "Anh không việc gì phải vội, họ có phải là ruột thịt của mình đâu".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-hon-sau-khi-vo-qua-doi-chua-lau-ngay-nhan-giay-chung-nhan-ket-hon-toi-nhan-duoc-dien-thoai-ma-lap-tuc-chay-choi-chet-560329.html