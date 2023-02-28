Ớn lạnh mỗi lần năn nỉ xin ân ái với vợ, xốn xang khi vợ đồng ý, nhưng tôi lại 'bị hớ' vì điều trở trêu này

Tâm sự 28/02/2023 05:58

Tưởng chừng thời gian vợ chồng son sẽ rất thoải mái chuyện ân ái nhưng tôi lâm vào tình thế dở khóc dở cười "mỡ treo mèo nhịn đói". Dù khi yêu, chúng tôi rất hòa hợp, vợ tôi biết cách tạo cảm hứng trên giường.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau hơn một năm và đang kế hoạch nên chưa có con. Vợ tôi là người của công việc, ngay cả chuyện tổ chức đám cưới cũng do tôi hối thúc chứ cô ấy chưa muốn lấy chồng dù đã 28 tuổi. Vợ muốn dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp, buộc tôi phải chấp nhận chưa có con sau khi cưới mới đồng ý kết hôn. Hiện tại, vợ đang theo học lớp cao học để hoàn tất bằng cấp cho dự định phấn đấu lên chức phó giám đốc chi nhánh.

Cưới xong, chúng tôi được ba mẹ hai bên cho thêm tiền để mua căn hộ chung cư ở riêng nên rất thoải mái. Chỉ có điều từ ngày sống chung, tôi mới biết tính khí thất thường, lúc vui lúc buồn của vợ.

Ngày nào công việc suôn sẻ, sếp khen ngợi thì ngày đó vợ tôi vui vẻ, chồng thích gì cũng chiều. Còn ngày nào u ám, công việc trắc trở, nhân viên sai sót, y như rằng tôi phải gánh chịu mưa bão sấm sét từ vợ. Chuyện ân ái vợ chồng cũng lên xuống tùy theo cảm xúc từng ngày của vợ. Nếu vui vẻ, vợ sẽ chiều tôi hết mức nhưng buồn bực, chỉ cần tôi đụng vào người sẽ bị nói những câu rất khó nghe. Khổ nỗi số ngày vợ vui tính đếm trên đầu ngón tay còn bực bội tức tối thường xuyên. Do đó chuyện ân ái của tôi cũng "cắc bụp". 

Ớn lạnh mỗi lần năn nỉ xin ân ái với vợ, xốn xang khi vợ đồng ý, nhưng tôi lại 'bị hớ' vì điều trở trêu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần về nhà, tôi phải nhìn sắc mặt của vợ mà cư xử nếu không muốn bị trút giận vô cớ. Thời gian đầu mới cưới, tôi còn chịu đựng được nhưng càng ngày bản thân tôi thấy bức bối.

Nếu muốn ấn ái với vợ, tôi phải năn nỉ, nịnh nọt suốt cả tuần, vợ mới đồng ý cho một lần. Có khi cả tháng trời vợ không cho tôi đụng vào người, lý do chỉ vì cô ấy đang viết luận văn, người mệt mỏi căng thẳng không có cảm hứng.

Tôi bực mình mới nói: "Em làm như ai đi học cao học cũng bỏ bê chồng hết à". Một câu đó thôi mà vợ nổi giận lôi đình, trút lên đầu tôi xối xả những câu khó nghe, kiểu như "Anh là người ích kỷ, chỉ biết sống cho mình", 

"Anh lừa tôi, tôi hối hận khi lấy anh", "Tôi chưa muốn cưới, sao anh ép tôi nên mới ra nông nỗi này". Nghe vợ nói, tôi thấy đau đầu, cứ nghĩ đến chuyện đòi hỏi vợ mà ớn lạnh.

 

Sau lần đó, dù khát khao ân ái bao nhiêu, tôi cũng không muốn xin xỏ vợ nữa. Vợ thì chẳng bao giờ chủ động nên chúng tôi hoàn toàn ngủ chay dù mới cưới không lâu. Để giải tỏa bức bối, tôi tìm đến phim nóng và tự xử, thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi nghĩ, chuyện ân ái vợ chồng là tự nguyện nhưng tôi lại phải đi cầu xin vợ rất khổ sở. Tưởng chừng lấy được người mình yêu sẽ hạnh phúc viên mãn nào ngờ tôi lại gặp phải tình thế trớ trêu. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi sợ sẽ mất cảm giác với vợ và hạnh phúc gia đình khó bền lâu. Tôi phải làm gì đây, mong mọi người cho lời khuyên.

Đồng nghiệp mới rủ đến nhà chơi, khi nhìn thấy chồng cô ấy khiến tôi run lẩy bẩy, chân không đứng vững được nữa

Đồng nghiệp mới rủ đến nhà chơi, khi nhìn thấy chồng cô ấy khiến tôi run lẩy bẩy, chân không đứng vững được nữa

Tôi vì tổn thương mối tình đầu nên chạy trốn đến một nơi xa để làm ăn sinh sống. Nhưng sau hơn 3 năm, mọi việc vẫn không như ý lại thương bố mẹ ở quê nhà nên tôi quyết định trở về sau khi mọi chuyện đã dần lui vào dĩ vãng. Tôi lập nghiệp ở thành phố, bố mẹ ở quê cách hơn 70km nên có thể tiện đi lại thăm nom.

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