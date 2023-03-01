Bối rối sau khi nghe tin vợ vô sinh, liền hỏi người này về chuyện ly hôn, tôi lập tức xé đơn khi nghe được điều này

Tâm sự 01/03/2023 13:25

Tuy nhiên tôi vẫn chưa đồng ý với đề nghị của vợ mà quyết định nói chuyện riêng với bố trước. Cùng là đàn ông với nhau, tôi muốn hỏi ý kiến để biết ông suy nghĩ thế nào.

Sau một năm rưỡi kết hôn và hai lần sảy thai, đi khám vợ tôi mới biết bản thân bị tử cung hai sừng. Dị tật tử cung bẩm sinh khiến cho cô ấy rất khó mang thai và giữ thai. Nếu cô ấy có thể mang bầu, tôi sẵn sàng cùng vợ chạy chữa cho dù là thụ tinh trong ống nghiệm tốn kém đi chăng nữa. Song với tình trạng của vợ tôi thì thực sự lực bất tòng tâm. 

Tôi thương vợ thật lòng nhưng nỗi khao khát được làm bố trong lòng tôi cũng lớn lên từng ngày. Hơn nữa bố mẹ lại chỉ có mình tôi là con trai, tuy ông bà không nói ra mà tôi đoán chắc bố mẹ cũng rất mong được bế cháu nội. 

Gần 5 năm kết hôn, có lẽ vợ cũng mệt mỏi, chán nản đồng thời cảm thấy áy náy với chồng cùng gia đình chồng. Mới đây chính cô ấy chủ động đưa ra đề nghị ly hôn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những năm qua tôi luôn đối xử với vợ tận tình không có chỗ nào để chê, chính vợ và gia đình nhà vợ cũng công nhận điều đó. Không biết bây giờ chúng tôi có thể nhẹ nhàng buông tay nhau?

Bối rối sau khi nghe tin vợ vô sinh, liền hỏi người này về chuyện ly hôn, tôi lập tức xé đơn khi nghe được điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tôi vẫn chưa đồng ý với đề nghị của vợ mà quyết định nói chuyện riêng với bố trước. Cùng là đàn ông với nhau, tôi muốn hỏi ý kiến để biết ông suy nghĩ thế nào. Bố tôi nghe xong mọi chuyện con trai bày tỏ, ông im lặng một lát rồi nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Con có còn yêu và thương vợ không?

- Có bố ạ, con vẫn rất thương cô ấy nhưng…

- Vậy là được rồi. Con thử nghĩ xem lấy một người khác không yêu nhưng có con thì hạnh phúc hơn so với ở với vợ mà không sinh con không? 

- Con thật sự không dám chắc bố ạ. Nhưng lẽ nào không sinh con cứ ở vậy mãi hay sao? Bố mẹ không trách con chứ?

Bố tôi lắc đầu mỉm cười. Sau đó ông đột ngột tiết lộ một bí mật khiến tôi sốc lên sốc xuống. Bố nói khi trước mẹ tôi cũng không thể sinh con. Ông đã đưa mẹ đến một nơi khác sinh sống để tránh áp lực từ gia đình chồng. Sau đó ông bà nhận tôi làm con nuôi, hai người sống hạnh phúc đến nay cùng nuôi dưỡng tôi nên người! Bí mật thân thế đột ngột được hé lộ khiến tôi không thể tin nổi. 

"Quan trọng là vợ chồng con sống với nhau thế nào thôi. Nhiều gia đình con cái đầy đủ nhưng vẫn ly tán không thể hòa thuận bên nhau..", bố nói lời thấm thía. 

Tôi kể cho vợ nghe sự thật bố vừa tiết lộ, hai vợ chồng ôm nhau khóc mãi. Chúng tôi xé vụn đơn ly hôn, cùng hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau. Lúc này tôi đã hiểu vì sao bố mẹ chưa bao giờ nói nặng con dâu một lời vì chuyện chậm có con. 

Nghĩ đến tình cảm của ông bà, tôi thầm ngưỡng mộ. Ông bà đã chăm sóc tôi như con đẻ, coi vợ tôi chẳng khác gì con gái. Việc thân thế của tôi được tiết lộ không hề ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình tôi.

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