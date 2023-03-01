Kết hôn với người đàn ông U50 giàu có, đêm tân hôn, chồng bỗng cho xem video khiến tôi 'lạnh sống lưng' chỉ muốn ly hôn

Bố mẹ nỗ lực mai mối cho tôi không thành công thì lại quay sang nhờ vả bạn bè của mình. Cuối cùng tôi gặp được một người đàn ông giàu có đã 48 tuổi. Lần đầu tiên gặp, tôi không nghĩ anh đã ở tuổi đó vì anh có thân hình rắc chắn, vẻ ngoài phong độ, trông chỉ như khoảng 40. Cách nói chuyện của anh rất điềm tĩnh và hiểu biết nên ngay lập tức tôi ưng ngay. Tôi cũng không quan tâm chuyện anh đã qua một đời vợ.

Tôi có học thức và diện mạo ở mức tạm được nhưng đến tận năm 35 tuổi vẫn chưa cưới chồng. Trước đó, tôi từng trải qua một vài mối tình nhưng do tính tôi hiếu thắng nên chỉ được một thời gian lại chia tay. Sau đó, nhiều người cũng giới thiệu nhưng tôi chê bai và cho rằng người đó kém hơn so với mình. Trong khi bạn bè có con cái lớn rồi thì tôi vẫn một mình.

Mẹ tâm sự: "Đến tuổi này rồi thì con quyết ngay đi. Nó tuy nhiều hơn con 13 tuổi nhưng lại có sự nghiệp, giàu có và trông so với con chẳng chênh lệch là bao. Rồi sau này con sẽ hiểu, vợ chồng yêu nhau là một chuyện nhưng để duy trì tình yêu thì cần phải có tiền. Yêu đến mấy mà không có tiền thì cũng bỏ đi".

Mỗi lần anh đưa đón tôi đi chơi, tôi thấy anh rất ga lăng. Anh hỏi tôi thích ăn gì, thích ăn ở đâu anh đều đưa đến tận nơi. Anh không ngại nắng mưa để đưa đón tôi mỗi khi tan làm. Tôi thấy phấn khích vì mình được chiều chuộng như công chúa. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ và tôi cũng ưng anh lắm nên đám cưới được diễn ra nhanh chóng. Vì anh có tiền nên hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Tôi tự hào mời tất cả bạn bè của mình không thiếu sót một ai.

Trong đêm tân hôn, tôi thấy anh có phần mệt mỏi, tôi nghĩ do anh tiếp khách nên mới như vậy. Tôi lấy quần áo cho anh đi tắm rồi an ủi: "Anh ngủ một giấc đi rồi ngày mai sẽ hết mệt, chúng ta dành thời gian cho nhau sau vậy".

Tuy nhiên, sau khi anh tắm xong vẫn không ngủ. Rồi anh lấy điện thoại cho tôi xem một đoạn video. Đó là những khoảnh khắc anh thời trẻ và bên cạnh là một cô gái, người đó rất giống tôi. Anh nói: "Đây là vợ cũ của anh, bọn anh là bạn thời đại học và yêu nhau say đắm. Nhưng cô ấy đã vì cứu anh mà qua đời. Những năm tháng qua, anh không thể quên được vợ cũ. Khi thấy em có nét giống vợ cũ anh, anh đã yêu và quyết tâm cưới bằng được. Anh yêu em nhưng dù thế nào thì hình bóng cô ấy vẫn ở trong tim anh".

Nhìn video và những lời anh nói, tôi vừa lạnh sống lưng vừa ghê tởm chồng mình. Hóa ra lý do anh cưới tôi chỉ là như vậy. Anh xem tôi là sự thay thế cho người vợ cũ đã mất. Lúc đó tôi bỗng chán ghét anh và muốn ly hôn. Hãy cho tôi lời khuyên?