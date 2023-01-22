Giúp cô ấy trả lời cuộc gọi từ 'bố', sau khi trả lời cuộc gọi thì tôi lập tức làm đơn ly hôn vì nguyên nhân này

Tuy nhiên, hôm trước tôi mới đi công tác về nên ở nhà với vợ và con gái, vợ nói tôi đưa con gái ra phòng khách chơi để cô ấy gội đầu. Trong lúc vợ tôi gội đầu, điện thoại vợ tôi có cuộc gọi đến, nhìn danh bạ điện thoại thì thấy lưu tên là “Bố”.

Vì tính chất công việc, tôi thường xuyên đi công tác xa, có khi cả tháng chỉ về nhà một tuần. Nói thật là tôi rất mệt. Tôi nghĩ đi làm cũng mệt lắm nhưng vì lo cho cuộc sống gia đình, đi làm xa để đổi lại được mức lương cao, chu cấp đầy đủ cho vợ con là điều tôi mong muốn. Tôi bằng lòng với môi trường sống này.

Tôi nghĩ mình chỉ cần cố gắng một thời gian nữa cho sự nghiệp, sau này cuộc sống và kinh tế của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, có như vậy vợ tôi mới không phải đi làm, có thể toàn tâm toàn ý đồng hành cùng con gái và chu toàn cho con yêu. Tôi tập trung cho công việc và bỏ qua chuyện gia đình, phó mặc mọi thứ cho vợ, thậm chí tôi cũng khá vô tâm khi không biết cô ấy đang mong muốn điều gì. Trước đây, khi vợ tôi sinh con gái, cô ấy rất mập, nói thật, tôi không thích điều đó chút nào, sau 6 tháng tôi thấy vợ bắt đầu giảm cân, ăn mặc cũng sành điệu hơn, gợi cảm hơn. Tôi nghĩ vợ tôi muốn được xinh đẹp và tôi ủng hộ việc đó.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, hôm trước tôi mới đi công tác về nên ở nhà với vợ và con gái, vợ nói tôi đưa con gái ra phòng khách chơi để cô ấy gội đầu. Trong lúc vợ tôi gội đầu, điện thoại vợ tôi có cuộc gọi đến, nhìn danh bạ điện thoại thì thấy lưu tên là “Bố”. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì gấp nên đã nhấc lên nghe máy, nhưng tôi chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã nói: "Em à, em nói tối nay chồng em sẽ về hả? Thế lịch hẹn hò tối nay có hủy không?”. Nghe xong câu này khiến tôi chết lặng, sững sờ, đây không phải là “bố vợ” tôi sao? Tôi vội vàng cúp máy trong khi vợ đang gội đầu. Sau khi kiểm tra lại thì tôi nhận ra rằng đầu dây bên kia hoàn toàn không phải “Bố” như cô ấy đã lưu trong điện thoại, lần này thì tôi hoàn toàn hiểu ra, hóa ra vợ tôi ngày càng gầy đi, xinh đẹp lại thích ăn diện, không phải vì muốn được lòng tôi mà để làm hài lòng người đàn ông khác bên ngoài. Vậy bao lâu nay khi tôi đi công tác xa, vất vả kiếm từng đồng để chăm lo cho cuộc sống gia đình, vợ tôi ở nhà lại làm những chuyện này với tôi sao? Tôi không biết phải làm sao nữa, con gái tôi còn nhỏ, nó đang học mẫu giáo, dù không muốn cuộc hôn nhân kết thúc như thế này nhưng tôi không thể làm điều gì khác. Trái tim tôi dường như vỡ vụn, suy sụp, tuyệt vọng, chỉ biết ôm cô con gái nhỏ vào lòng và khóc.

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh' Một lần, tôi đi tiếp khách về muộn, về đến nhà tôi mở cửa không được. Nhìn kĩ ra thì chồng thay ổ khóa, gọi điện cho anh cũng tắt máy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giup-co-ay-tra-loi-cuoc-goi-tu-bo-sau-khi-tra-loi-cuoc-goi-thi-toi-lap-tuc-lam-don-ly-hon-vi-nguyen-nhan-nay-548295.html