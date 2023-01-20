Chìm sâu trong cơn say, tôi dễ dãi 'tình một đêm', sáng ra thất kinh khi thấy người này đang nằm bên cạnh

Hôm thứ 7 vừa rồi, công ty tôi tổ chức ăn liên hoan, mọi người có mặt đông đủ. Tửu lượng của tôi cực kỳ kém nhưng đồng nghiệp mời quá nhiệt tình nên tôi không thể từ chối. Chỉ với 3 chén rượu mà tôi đã không kiểm soát được bản thân.

Tôi rất yêu Huy và luôn muốn được nói chuyện với anh ấy. Có lần tôi đã chủ động mời anh ấy đi uống cà phê và bị từ chối khéo. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi tin với tình yêu chân thành của mình sẽ có ngày được Huy để mắt tới.

Hôm thứ 7 vừa rồi, công ty tôi tổ chức ăn liên hoan, mọi người có mặt đông đủ. Tửu lượng của tôi cực kỳ kém nhưng đồng nghiệp mời quá nhiệt tình nên tôi không thể từ chối. Chỉ với 3 chén rượu mà tôi đã không kiểm soát được bản thân.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi cơn khát nước, tôi ngơ ngác khi nằm ở một căn phòng rất lạ. Nhìn sang bên, tôi choáng váng khi thấy Hải nằm cạnh.

Tôi sợ hãi truy hỏi Hải đã làm gì tôi rồi. Anh ấy giơ tay thề là không động đến một sợi tóc của tôi. Khi đêm tôi bị say quá, không đồng nghiệp nào biết chỗ ở của tôi nên Hải đã chủ động đưa về nhà anh ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn quần áo còn nguyên vẹn, tôi đã tin tất cả những gì anh đồng nghiệp nói. Anh ấy nói yêu và muốn chăm sóc tôi cả đời này. Tôi từ chối thẳng là Hải không phải gu của mình, tôi đã thích một người khác rồi.

Ngay lập tức Hải nói Huy không thích tôi. Tối qua, lúc tôi bị say, Huy từ chối đưa tôi về. Có lần Huy còn kể với mấy người đàn ông khác nói tôi dễ dãi, không hợp gu. Hải nói tôi hãy quên Huy đi, anh ta không xứng đáng có được tôi.

Hành động ngủ cùng với bạn gái mà không gây tổn thất gì của Hải khiến tôi rất nể phục. Đó quả là một người đàn ông bản lĩnh, đáng để yêu nhưng tôi không có chút tình cảm nào với Hải. Lúc nào trong đầu tôi cũng mong muốn được làm vợ Huy. Theo mọi người, tôi phải làm sao để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình đây?

Mẹ chồng tương lai thay đổi sắc mặt khi biết nhà tôi ở tỉnh, nhưng nhìn thứ này thì bà liền giục con trai cưới gấp Biết gia đình anh giàu sang, coi trọng sự xứng đôi vừa lứa nên khi đi tôi đã mua rất nhiều quà đắt tiền để gây ấn tượng hôm đầu ra mắt nhà chồng tương lai.

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