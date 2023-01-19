Nửa đời người thì tôi mới tìm được công việc phù hợp, chưa kịp ăn mừng thì bị chồng cấm cản vì điều này

Người xưa nói "1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề", câu này rất khớp với cuộc đời tôi.

Tôi ra đời từ lúc 18 tuổi, đến nay đã 40 tuổi, tôi làm rất nhiều nghề, có lẽ còn nhiều hơn cả hai bàn tay cộng lại. Mỗi lần thấy tôi xin tiền đi học nghề mới là bố mẹ nóng cả ruột, chỉ muốn tôi sớm lấy chồng cho đỡ nặng gánh. Ngày tôi đi lấy chồng, bố mẹ mừng lắm, mẹ còn nhắn nhủ chồng tôi dạy dỗ vợ tốt vào, ông bà "bó tay" rồi. Cứ ngỡ chồng sẽ nghe lời bố mẹ cấm cản tôi, nào ngờ anh rất ủng hộ tôi đi làm. Mỗi lần thấy tôi kêu ca làm việc mệt và không có hứng thú với công việc nào đó thì anh khuyên tôi tìm việc khác.

Sau nhiều năm tìm kiếm học hỏi, cuối cùng tôi đã chọn cho mình được công việc yêu thích đó là lái xe taxi. Suốt một tháng tôi đã âm thầm làm công việc này mà không báo cho chồng biết.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần được ngồi vào ghế lái xe, tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Còn những công việc trước đó tôi làm như bán cà phê, làm công nhân, làm kinh doanh... tôi cố gắng để kiếm tiền thôi chứ mỗi sáng đi làm tôi cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng có tư tưởng muốn nghỉ việc. Thế mà từ khi trở thành một nữ tài xế, tôi yêu thích công việc này thật sự. Sáng dậy sớm đi làm, tối về muộn mà tôi thấy chẳng mệt mỏi gì. Thu nhập một tháng của tôi cũng nhiều hơn tất cả những công việc trước đó.

Lái xe, tôi được tiếp xúc nhiều với mọi người. Khách hàng rất hài lòng về cách phục vụ của tôi, có nhiều người còn xin số điện thoại để khi nào cần sẽ gọi tôi.

Khi tôi được ký hợp đồng chính thức, tôi đã mừng rỡ khoe với chồng. Nào ngờ anh phản đối ngay lập tức. Anh bảo công việc lái taxi rất nguy hiểm. Nhiều tình huống bất ngờ trên đường, tôi là phụ nữ khó mà ứng phó được. Anh còn nói nếu tôi mà tiếp tục làm công việc đó thì đừng quay về nhà nữa. Khó khăn lắm tôi mới tìm được công việc yêu thích, thế mà chồng lại phản đối gay gắt. Tôi phải nói sao để thuyết phục chồng đồng ý cho tôi được tiếp tục làm đây mọi người

Dư 700 triệu nhưng vợ không cho em chồng vay, vợ nói lời này khiến tôi thấy mình sai khi đưa tiền cho cô ấy Nó lấy chồng nhưng 2 vợ chồng lại khó có con, sau 5 năm chạy chữa mãi mới được thằng cu. Vậy mà khi thằng bé lên 2 tuổi thì nhà nó lại nhận tin sét đánh.

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