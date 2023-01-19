Mẹ chồng tương lai khoe sự giàu có, nhưng khi bà đưa ra điều kiện này, gia đình tôi không chấp nhận tổ chức đám cưới

Tâm sự 19/01/2023 14:54

Ba năm yêu nhau trôi qua, tình cảm của tôi và bạn trai ngày càng tiến triển sâu đậm. Chúng tôi quyết định sẽ về xin phép bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới. Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi thuê một nhà hàng ấm cúng để bố mẹ gặp gỡ bàn bạc.

Ngay từ khi mới yêu, tôi đã thấy bản thân mình và bạn trai có sự khác biệt về gia đình. Nếu như tôi sinh ra trong một gia đình bình dân thì anh là quý tử con nhà giàu. Ban đầu tôi không muốn yêu nhưng do anh theo đuổi nhiệt tình nên tôi mới đồng ý. Tôi cũng thử thách anh nhiều lần xem tình cảm đối với tôi có thật lòng hay không. Không ít lần, anh phải nhờ bạn thân của tôi rủ tôi đi chơi, tôi mới đồng ý. Bạn bè ai cũng khen tôi tốt phước mới có được người yêu vừa đẹp trai, vừa giàu có.

Nhưng khi tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, bố tâm sự: "Bố chẳng quan trọng là nhà nó giàu có hay không, cơ bản đức tính phải tốt, sống biết yêu thương và biết điều con ạ. Con nên lựa chọn cho kĩ, đừng để bố mẹ phải lo lắng nhiều". Tôi vốn là đứa biết nghe lời nên khi bố nói vậy, tôi làm gì cũng thận trọng hơn.

Với mẹ chồng tương lai, tôi gặp nhiều lần, bà luôn tỏ vẻ thân thiện và vui vẻ. Bà còn hay nói đùa: "Sau này làm con dâu bác thì không phải ngại. Bác tính thanh niên lắm, không suy nghĩ cổ hủ như người khác đâu. Miễn sao hai đứa sống hạnh phúc bên nhau là được". Tôi thấy tính tình mẹ bạn trai cũng khá ổn. Đôi lúc bà hay rủ tôi đi mua sắm, bà chọn đồ đắt tiền và bảo tôi chọn cùng để bà thanh toán luôn nhưng tôi không bao giờ đồng ý. Tôi nghĩ, mình mới chỉ là bạn gái thôi thì vẫn phải giữ khoảng cách nhất định, chứ nếu là con cái trong nhà thì khác.

Mẹ chồng tương lai khoe sự giàu có, nhưng khi bà đưa ra điều kiện này, gia đình tôi không chấp nhận tổ chức đám cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba năm yêu nhau trôi qua, tình cảm của tôi và bạn trai ngày càng tiến triển sâu đậm. Chúng tôi quyết định sẽ về xin phép bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới. Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi thuê một nhà hàng ấm cúng để bố mẹ gặp gỡ bàn bạc.

 

Hôm đó, bố bạn trai không nói gì nhiều nhưng mẹ anh thì liên tục kể lể về gia sản trong nhà, bà nói: "Chúng tôi kinh doanh nhiều đời, vốn liếng có thể giúp con cháu sống thoải mái, không phải lo nghĩ gì. Cưới xong tôi sẽ cho hai đứa nhà lầu xe hơi". Lúc ấy, tôi thấy sắc mặt bố không vui cho lắm vì đằng trai khoe khoang quá lố.

Rồi bà nói tiếp: "Nhưng để chắc chắn con dâu tương lai không lợi dụng nhà tôi, thì tôi yêu cầu nhà gái phải cho của hồi môn 500 triệu làm vốn. Đương nhiên vốn này tôi không đụng đến, là của chúng nó thôi nhưng phải có".

 

Nghe xong bố tôi thẳng thắn đáp trả: "Nếu bà nói vậy, tôi không đồng ý. Con tôi cũng có cái giá của nó, không phải cứ giàu có là được yêu cầu này nọ. Tôi chưa lên tiếng đòi sính lễ thì thôi, làm gì có chuyện nhà trai đòi hỏi nhà gái như thế".

Bố mẹ tức giận lên xe ra về, để lại tôi luống cuống không biết xử lý thế nào. Tôi về nhà sau đó, bố bắt phải chia tay, tìm người đàn ông khác phù hợp hơn. Nhưng tôi thực lòng yêu bạn trai lắm, anh cũng yêu tôi và hứa sẽ về bảo mẹ thay đổi rồi bàn bạc lại sau. Nhưng cho dù có thỏa thuận được đám cưới thì liệu sau này tôi về làm dâu có bị mẹ chồng soi mói không?

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