Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi

Tâm sự 28/10/2025 22:49

Ngày ấy, bố mẹ luôn bắt tôi học chị, phải nhìn chị để hạn chế yêu đương. Thế nhưng khi chị bước sang tuổi 27, bố mẹ bắt đầu sốt ruột. Thậm chí mẹ còn tìm đủ mọi cách để mai mối cho chị tôi những người mà bà thích. Có điều chẳng ai vừa mắt chị tôi.

Tôi không hiểu tại sao chị mình lại sống chết đòi cưới bằng được như vậy. Chị tôi năm nay 30 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Từ bé đến lớn, chị chỉ biết lao đầu vào học, trong khi tôi lên lớp 12 đã trải qua vài người yêu thì học xong đại học, chị vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.

Ngày ấy, bố mẹ luôn bắt tôi học chị, phải nhìn chị để hạn chế yêu đương. Thế nhưng khi chị bước sang tuổi 27, bố mẹ bắt đầu sốt ruột. Thậm chí mẹ còn tìm đủ mọi cách để mai mối cho chị tôi những người mà bà thích. Có điều chẳng ai vừa mắt chị tôi.

Sang đến năm nay, chị tôi vẫn chưa dẫn người nào về ra mắt. Cho đến hôm vừa rồi, khi đang ngồi ăn cơm, chị thông báo một tin khiến tôi cũng không tin vào tai mình, đó là cuối tuần, chị sẽ dẫn người yêu về ra mắt. 

Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tôi mừng lắm, lần đầu con gái đưa bạn trai về, chắc chắn tình nghĩa cũng đã sâu đậm. Hơn nữa, chị tôi là người kỹ tính, lại kén chọn trong chuyện tình cảm, kiểu gì cũng phải xác định rồi mới nói cho hai bên gia đình biết chuyện.

Hôm qua, cả gia đình tôi háo hức để được gặp người yêu của chị. Vậy mà vừa thấy anh ta, tôi đã không tin vào mắt mình. Trước đây tôi đã từng đọc thông tin của anh ta trên mạng, sau một vụ cướp, anh ta phải đi tù mọi người ạ.

Thú thật tôi không kỳ thị ai, nhưng chuyện này thật sự quá đột ngột. Cứ nghĩ chị gái bị lừa, tôi nói cho chị biết, nào ngờ chị lại tỉnh bơ bảo chấp nhận được chuyện này. Không những vậy, chị tôi cũng hiểu người đàn ông mình yêu từng vào tù ra tội.

Đến lúc này, tôi chẳng biết phải nói thế nào. Phải chăng chị tôi chưa từng yêu ai nên thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm? Nếu bố mẹ tôi biết người yêu chị có một quá khứ như vậy, chắc chắn sẽ phải đối đến cùng. Theo mọi người tôi có nên nói với bố mẹ để ông bà đứng ra can thiệp không?

Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Chồng tôi thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi không cần phải ôm gánh nặng kiếm tiền, mọi chuyện cứ đi anh lo. Công việc hiện tại tôi thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, nếu không thì đi làm để khuây khỏa cũng được.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi

Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới ăn quả dưa bở to đùng, vừa nghe chồng kể về xuất xứ, cô nàng giãy đành đạch đòi hủy hôn

Mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới ăn quả dưa bở to đùng, vừa nghe chồng kể về xuất xứ, cô nàng giãy đành đạch đòi hủy hôn

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Nhìn vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Thông tin MỚI trong vụ ngạt khí khiến 4 người tử vong, 4 người nguy kịch

Thông tin MỚI trong vụ ngạt khí khiến 4 người tử vong, 4 người nguy kịch

Đời sống 5 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 29/10/2025, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/10/2025, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, hất văng máy đo CSGT

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, hất văng máy đo CSGT

Đời sống 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Vụ 8 người trong gia đình ngạt khí nguy kịch trong mưa lũ: 4 nạn nhân đã tử vong

Vụ 8 người trong gia đình ngạt khí nguy kịch trong mưa lũ: 4 nạn nhân đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới ăn quả dưa bở to đùng, vừa nghe chồng kể về xuất xứ, cô nàng giãy đành đạch đòi hủy hôn

Mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới ăn quả dưa bở to đùng, vừa nghe chồng kể về xuất xứ, cô nàng giãy đành đạch đòi hủy hôn

Nhìn vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này