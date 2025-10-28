Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Tâm sự 28/10/2025 22:43

Chồng tôi thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi không cần phải ôm gánh nặng kiếm tiền, mọi chuyện cứ đi anh lo. Công việc hiện tại tôi thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, nếu không thì đi làm để khuây khỏa cũng được.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy mình có một cuộc sống viên mãn. Chồng tôi khá tâm lý, lại biết cách kiếm tiền. Mấy năm nay, chúng tôi mua được nhà và xe ô tô đều có công của anh. Bản thân tôi chỉ làm ra 5 triệu mỗi tháng, số tiền ấy còn chẳng đủ tiền ăn trong 2 tuần.

Chồng tôi thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi không cần phải ôm gánh nặng kiếm tiền, mọi chuyện cứ đi anh lo. Công việc hiện tại tôi thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, nếu không thì đi làm để khuây khỏa cũng được.

Mặc dù được chồng yêu thương và chăm lo hết mực, tôi vẫn cảm thấy mình cần có một sự nghiệp vững vàng. Đợt này, tôi có cơ hội để thăng tiến sự nghiệp, đó là về làm việc cho một công ty đã có tiếng tăm trên thị trường. Khi phỏng vấn, họ đưa ra mức thu nhập 30 triệu cùng nhiều chính sách mà tôi cảm thấy rất phù hợp với mình. 

Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vừa nghe đến tên công ty, chồng tôi nhất quyết phản đối. Lý do anh đưa ra là với mức lương ấy, tôi sẽ không thể chăm sóc cho gia đình chu đáo như bây giờ. Có điều tôi vẫn thấy băn khoăn, không hiểu tại sao chồng mình lại phản ứng gay gắt như thế.

Cho đến hôm vừa rồi, tôi đến công ty mới để bàn về chế độ lương thưởng thì bất ngờ gặp chồng và sếp tổng của công ty bước ra. Hai người họ quấn quýt lấy nhau, vì thế nên không biết tôi đang đứng cách đó không xa. Tôi cố đi theo họ, hy vọng chỉ là làm ăn, thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi và người phụ nữ ấy đi thẳng vào khách sạn mọi người ạ.

Đến đây thì tôi đã hiểu tại sao chồng lại nhất quyết cấm cản vợ đi làm chỗ mới. Bây giờ tôi rối lắm, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Tôi có nên vờ như chưa biết rồi đến công ty ấy làm việc để xem phản ứng của chồng không mọi người?

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Hùng là đồng nghiệp ở công ty em. Qua tiếp xúc trong công việc, em nhận thấy anh là người thông minh, bản lĩnh, lại có lòng nhân ái.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi

Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Chồng cấm vợ bỏ việc 5 triệu để làm chỗ 30 triệu, tôi lén theo dõi và 'chết lặng' khi sự thật phơi bày

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới ăn quả dưa bở to đùng, vừa nghe chồng kể về xuất xứ, cô nàng giãy đành đạch đòi hủy hôn

Mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới ăn quả dưa bở to đùng, vừa nghe chồng kể về xuất xứ, cô nàng giãy đành đạch đòi hủy hôn

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Nhìn vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Thông tin MỚI trong vụ ngạt khí khiến 4 người tử vong, 4 người nguy kịch

Thông tin MỚI trong vụ ngạt khí khiến 4 người tử vong, 4 người nguy kịch

Đời sống 5 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 29/10/2025, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/10/2025, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, hất văng máy đo CSGT

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, hất văng máy đo CSGT

Đời sống 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Vụ 8 người trong gia đình ngạt khí nguy kịch trong mưa lũ: 4 nạn nhân đã tử vong

Vụ 8 người trong gia đình ngạt khí nguy kịch trong mưa lũ: 4 nạn nhân đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi

Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ lóa mắt với thứ chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới ăn quả dưa bở to đùng, vừa nghe chồng kể về xuất xứ, cô nàng giãy đành đạch đòi hủy hôn

Mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới ăn quả dưa bở to đùng, vừa nghe chồng kể về xuất xứ, cô nàng giãy đành đạch đòi hủy hôn

Nhìn vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này