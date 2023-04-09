Đêm tân hôn, chồng đưa tôi xem tấm ảnh, vừa nhìn mà tôi sửng sốt, không tin vào mắt mình rồi ôm chầm lấy chồng

Tâm sự 09/04/2023 15:55

Đêm tân hôn, tôi bất ngờ khi Dũng lấy ra một tấm ảnh đã cũ.

Tôi và Dũng yêu nhau trong sự phản đối của mọi người. Dũng thuộc kiểu người thư sinh "mặt búng ra sữa". Còn tôi bản tính mạnh mẽ, gan góc. Chúng tôi quen nhau trong một vụ tai nạn đột ngột.

Hôm đó, tôi đi hơi nhanh nên va vào xe ô tô của Dũng. Cứ tưởng anh ấy sẽ la hét hoặc bắt đền, tôi không ngờ Dũng nhìn tôi một lúc rồi xin số điện thoại để... dễ đòi bồi thường. Từ đó, anh ấy cứ lấy lý do chiếc xe mà hẹn gặp tôi. Hẹn hò vài lần thì nảy sinh tình cảm. Chỉ là tính cách anh hiền lành, chuẩn mực bao nhiêu thì tôi càng nổi loạn, cá tính bấy nhiêu.

Thật ra thì gia đình tôi phản đối chẳng phải vì tôi đâu. Vì thương Dũng đấy. Bố tôi nhậu lai rai với con rể tương lai mà cứ chẹp miệng: "Thương mày thật Dũng. Cưới nó về rồi thì mày chạy sao nổi. Nó học võ karatedo 7 năm rồi đó con ơi". Thật tình, tôi chẳng thấy ông bố nào lại đi "tố" con gái như bố tôi. Và rồi chúng tôi vẫn cưới nhau. Mọi người hay nói: hai cực trái dấu thì hút nhau mà. Có lẽ do tính cách của chúng tôi trái ngược nên mới yêu nhau say đắm đến vậy.

Đêm tân hôn, chồng đưa tôi xem tấm ảnh, vừa nhìn mà tôi sửng sốt, không tin vào mắt mình rồi ôm chầm lấy chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, tôi bất ngờ khi Dũng lấy ra một tấm ảnh đã cũ. Đó là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của anh ấy. Và trong ảnh có một cô gái mặc áo croptop, đi "hiên ngang" với mái tóc cắt ngắn. Vâng, đó chính là tôi. Cái cô bé ngổ ngáo, trời không sợ đất không sợ, sẵn sàng đánh nhau với đám con trai chỉ để bảo vệ một con chó nhỏ.

Dũng ôm lấy tôi, bảo yêu tôi từ lúc đó. Không hiểu sao anh lại ấn tượng mạnh mẽ với cá tính của tôi. Và rồi duyên số cho chúng tôi gặp lại nhau. Lúc gặp tôi, anh đã rất bất ngờ và càng tin tưởng vào sự sắp đặt của duyên phận.

Tôi cười to, ôm lấy chồng trong hạnh phúc. Xem ra, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau rồi. Bây giờ, chúng tôi chỉ cần sống thật hạnh phúc cho thiên hạ phải ghen tị đỏ mắt thôi.

Bị bắt quả tang khi đang 'ân ái' nồng cháy trong phòng trọ, tôi càng 'ngượng chín mặt' khi biết được danh tính hai người này

Bị bắt quả tang khi đang 'ân ái' nồng cháy trong phòng trọ, tôi càng 'ngượng chín mặt' khi biết được danh tính hai người này

Họ tới nhà trọ của cô ấy mà không báo trước, cũng không gõ cửa mà cứ mở cửa vào nhà nên tôi bị đẩy vào thế bị động, không biết xử lý thế nào vì quá bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường