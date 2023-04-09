Vừa tan tiệc cưới, hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi 'sốc nặng' khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng vào đêm tân hôn

Tâm sự 09/04/2023 07:30

Đêm hôm đó, đã không còn là đêm tâm hôn theo đúng nghĩa nữa. Khi không thể giấu được vợ nữa, chồng tôi đã phải thú nhận điều này.

Từ lúc quen nhau cho tới khi kết hôn, thời gian chỉ trong vòng 1 năm. Những tưởng tôi đã có được cuộc sống hạnh phúc với người chồng chỉn chu, đầy tính cách đàn ông… Với tôi, một cô gái trẻ mới ra trường, cũng mới đi làm, bước vào hôn nhân ngay cũng khiến nhiều người băn khoăn, nhưng tôi lại tin vào lựa chọn của mình.

Chồng hơn tôi tận 8 tuổi, hơi cách biệt chút, nhưng tôi lại thấy không vấn đề gì vì suốt quá trình yêu nhau, tôi được anh ấy yêu thương, chiều chuộng. Tính cách của anh ấy cũng không khác tôi là mấy, cũng thích đi uống trà sữa, xem phim, đi ăn ở các quan ngon vỉa hè… Có lẽ, chính vì sự chín chắn đó là điểm khiến một cô nàng mộng mơ như tôi rung động, bị chinh phục.

So với những người bạn của tôi vẫn còn mải chơi lắm thì người yêu tôi lại sống rất có trách nhiệm, có chỗ đứng trong công việc, thu nhập tốt và cư xử rất người lớn. Tôi cũng không phải suy nghĩ lâu khi anh ấy ngỏ lời muốn cưới tôi vì nghĩ rằng cuộc sống gia đình sau này của mình sẽ ổn định.

 

Ngày tôi về nói chuyện cưới xin, bố mẹ đẻ của tôi cũng phải ngạc nhiên: "Mới yêu nhau chưa lâu, đã hiểu kỹ nhau chưa mà lấy nhau? Cưới rồi, sau này khổ đừng trách bố mẹ là không nói trước nhé". Tôi thì cứ cười toe toét, tự tin vào lựa chọn của mình và trả lời: "Rồi ai cũng đến lúc lấy chồng mà bố mẹ".

Đám cưới của tôi được tổ chức cách đây 1 tuần, được tổ chức khá hoành tráng ở cả hai gia đình. Nhà trai cũng rất chu đáo, nghiêm chỉnh và lịch sự trong mọi khâu xin dâu, đón dâu… Khác với các bạn của tôi, về nhà chồng là bịn rịn, khóc lóc, còn tôi thì cứ vui cả ngày, không thấy buồn chút nào. Lấy người mình đã chọn, có gì đâu mà phải buồn khóc?

Vừa tan tiệc cưới, hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi 'sốc nặng' khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng vào đêm tân hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ rất suôn sẻ, chỉ cho đến khi tàn tiệc cưới, khách ra về hết chỉ có lại nhóm bạn bè của chồng tôi còn ngồi lại uống rượu tiếp. Rượu vào lời ra, mọi người cứ tíu tít đủ thứ chuyện. Lúc này tôi cũng đã thay váy cô dâu và mặc bộ đồ ở nhà cho thoải mái còn dọn dẹp mọi thứ.

Tôi cứ quanh quẩn, chạy chỗ này, chỗ kia giúp đỡ các công việc thu dọn. Chính vì vậy mà tôi tình cờ nghe được những người bạn đang nhậu với chồng mình. Một người bạn thân của chồng cầm ly rượu tới chúc mừng chồng tôi: "Trong mấy thằng bạn thân, mày là thằng ngon trai nhất, làm ăn tốt nhất. Bọn tao cũng phải kính nể mày về độ đào hoa. Trong khi còn mấy thằng chưa kết hôn, mà mày đã có vài cô vợ rồi. Cô nào cũng trẻ đẹp". Người khác còn phong cho chồng tôi là "nhà văn", chuyên viết sách dài tập (hàm ý là nhiều vợ).

 

Đêm hôm đó, đã không còn là đêm tâm hôn theo đúng nghĩa nữa. Khi không thể giấu được vợ nữa, chồng tôi đã phải thú nhận anh ấy đã có một đời vợ chính thức đã ly hôn, sau đó có một người nữa đã dọn về ở cùng, chưa kịp cưới xin thì nảy sinh cãi cọ, chia tay. Cả hai người đều có con và chồng tôi đang nuôi hai bé đó.

Chồng tôi nói lời xin lỗi và mong tôi bỏ qua chuyện quá khứ, không muốn tiết lộ sự thật vì sợ tôi và gia đình tôi không đồng ý cho đám cưới. Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được, tôi khóc rất nhiều khi biết sự thật của chồng. Tự dưng tôi trở thành mẹ kế của hai đứa trẻ. Tôi rất thất vọng về chồng, nhà chồng đã không nói sự thật cho tôi biết.

Tôi tin là chồng tôi không phải người xấu, không hẳn là đã gây ra những đổ vỡ trước đó, nhưng cũng lo lắng về cuộc sống hôn nhân của mình. Bây giờ tôi rất rối bời, cảm giác như bị lừa dối, phản bội nên không còn tin tưởng ở chồng nữa. Tôi có nên chấp nhận quá khứ của chồng? Hãy cho tôi lời khuyên.

Về ra mắt nhà người yêu, bỗng dưng chị giúp việc đi từ trong bếp ra, tôi sững người khi nhìn thấy bộ đồ trên người chị ấy

Về ra mắt nhà người yêu, bỗng dưng chị giúp việc đi từ trong bếp ra, tôi sững người khi nhìn thấy bộ đồ trên người chị ấy

Khi thấy tôi bước vào nhà, bố mẹ anh trông bất ngờ vì không được báo trước. Sau khi Hùng giới thiệu tôi với bố mẹ thì tôi lễ phép chào hỏi, nhanh nhẹn bắt chuyện.

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