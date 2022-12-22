Đêm nào vợ cũng gạt nước mắt chọc thủng bao cao su rồi mang xuống mẹ chồng, đến ngày biết sự thật, cô tá hỏa đứng không vững

Tâm sự 22/12/2022 06:29

Mẹ ơi, con... con đã làm ra chuyện tày đình này rồi. Con không ngờ mình lại không thể cho anh Tiến điều anh mong mỏi nhất. Bây giờ con phải làm sao?

Em cũng chẳng biết phải nói thế nào để mọi người hiểu và thông cảm nữa, đời em đúng là chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này. Vợ chồng em kết hôn cũng phải được gần 10 năm, có với nhau 1 cô con gái xinh xắn và đáng yêu, có lẽ cuộc hôn nhân này tưởng chừng như sẽ hạnh phúc cho đến khi chuyện đó xảy ra…

Em và chồng tuy không phải tình yêu trải qua nhiều năm sóng gió hay yêu nhau sâu đậm, chúng em được giới thiệu qua người quen khi 2 đứa đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Em năm đó 25 còn anh thì 31 tuổi, 2 chúng em đều làm trong lĩnh vực tài chính nên kinh tế 2 nhà chẳng thua kém gì nhau cả nên sau buổi gặp nhau lần đầu ấy. Duyên tình bén lửa suốt 1 năm để rồi kết quả là chúng em quyết định làm đám cưới.

Anh là con trai duy nhất trong gia đình, 3 chị gái trên anh đều đã yên bề gia thất, chỉ còn anh chưa lập gia đình. Vả lại bố mẹ thì cũng đã già rồi nên ai cũng nóng ruột sớm có cháu nội để bồng bế cho vui cửa vui nhà.

Sau ngày cưới, vợ chồng em dọn ra sống riêng để tiện cho công việc của hai đứa cũng như thoải mái. Nói là sống riêng nhưng căn hộ chung cư của vợ chồng em cũng ở cạnh toà nhà chung cư mà bố mẹ chồng sống để chạy qua chạy lại chăm sóc ông bà những lúc trái gió trở trời.

Đêm nào vợ cũng gạt nước mắt chọc thủng bao cao su rồi mang xuống mẹ chồng, đến ngày biết sự thật, cô tá hỏa đứng không vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, chồng rất yêu chiều vợ cho đến khi em sinh đứa con gái đầu lòng, anh mặc dù cũng vui mừng nhưng em biết ánh mắt đó có gì đó gượng gạo. Giờ thì em đã hiểu tại sao nhà anh lại có đến 3 cô con gái đầu và phải cố sinh được đứa con thứ 4 là anh trong khi bố anh là cán bộ ưu tú.

Cái ghen thích con trai dường như đã ngấm vào m.áu của cả gia đình này nhưng vì đã lấy nhau rồi nên em đành nhịn thôi, cũng muốn níu kéo trái tim chồng ở lại bên cạnh mình.

Em cố gắng thoải mái hơn rồi dò hỏi mẹ chồng cách sinh con trai vì em biết bà cũng từng trong hoàn cảnh giống như mình nên chắc bà sẽ hiểu và thông cảm. Hôm sau, em cùng mẹ chồng đi khám phụ khoa để căn thời gian rụng trứng sinh lấy con trai thì bất ngờ bác sĩ thông báo rằng em bị vô sinh thứ phát không thể sinh con được nữa.

Cảm giác lúc đó của em chắc chẳng ai hiểu nổi đâu, thân làm phụ nữ mà cái thiên chức duy nhất bị tước bỏ, em đau đớn, choáng váng và suy sụp vì hy vọng sinh cho chồng một đứa con trai đã không bao giờ còn thực hiện được nữa.

Đêm nào vợ cũng gạt nước mắt chọc thủng bao cao su rồi mang xuống mẹ chồng, đến ngày biết sự thật, cô tá hỏa đứng không vững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em nhìn mẹ chồng nước mắt lưng tròng khóc không thành lời:

- Mẹ ơi, bác sĩ nói con vô sinh là thật sao? Con… con không đẻ được nữa rồi. Mẹ ơi. Sao ông trời lại cướp đi quyền làm mẹ của con chứ.

- Thôi đừng khóc, mẹ hiểu, giờ con khóc cũng chẳng thể làm gì được đâu.

- Mẹ ơi, mẹ giúp con đi, con không muốn ly hôn đâu. Anh ấy mà biết chắc sẽ bỏ con mất. Mẹ giúp con đi mẹ ơi.

- Thực ra, thằng Tiến (tên chồng tôi) không phải con đẻ của mẹ mà là con riêng của bố con với người tình. Mẹ chỉ là vợ ông ấy trên danh nghĩa mà thôi, bây giờ con bắt buộc phải lựa chọn mà thôi. Chấp nhận chồng ngủ với người khác để sinh con hay là giữ lấy tự tôn của người phụ nữ rồi gia đình tan nát. Mẹ không muốn ép con làm gì cả, đó là sự lựa chọn của riêng con mà thôi. Đến chính bản thân mẹ cũng đã từng phải đứng giữa 2 con đường như thế và con thấy đấy, bố mẹ vẫn sống chung với nhau đến bây giờ. Tuy bên trong có nhiều chuyện không thể nói rõ nhưng đó mới là hôn nhân con ạ

- Con… con… Con nghe mẹ, mẹ giúp con với. Con muốn giữ chồng, muốn giữ lấy hạnh phúc gia đình này.

- Ừ được rồi, mẹ sẽ tìm giúp con 1 người phụ nữ đẻ thuê, cũng sẽ để nó không thấy được mặt cô ta. Đó chính là lí do mà sau khi có với nhau thằng Tiến, bố con mới không bỏ rơi mẹ, vì chính ông cũng không biết người mang thai đứa con trai đó là ai. Nhưng con phải làm điều này cho mẹ, không được nói cho thằng Tiến chuyện giữa mẹ con chúng ta và đêm nào cũng phải chọc thủng b.ao c.ao s.u rồi đem xuống cho mẹ.

- Tại sao vậy mẹ, con không hiểu.

- Mẹ sẽ giấu thằng Tiến chuyện con không đẻ được, như thế thì nó mới không ruồng bỏ con. Đợi đậu thai rồi thì sẽ đưa cô ta đến bệnh viện để cấy vào bụng con. Thứ 2, giới trẻ giờ đáng sợ lắm, phải phòng tránh bệnh truyền nhiễm chứ con, không thể vì sinh 1 đứa trẻ mà mắc bệnh vào người được.

Quả nhiên, mẹ chồng giữ lời hứa với em không nói cho chồng biết nhưng kể từ sau hôm đó giữa em và bà đã có chung 1 bí mật với nhau. Em cũng không biết bà tìm được cô gái đó ở đâu cũng không biết chuyện mang thai hộ này sẽ trót lọt đến khi nào và cũng không biết mình có làm đúng không nữa?

 

Cứ chốc chốc lại nghe ‘hổn hển’ trong nhà vệ sinh, đẩy cửa vào, vợ tá hỏa khi biết sự thật người chồng trăng hoa của mình

Cứ chốc chốc lại nghe ‘hổn hển’ trong nhà vệ sinh, đẩy cửa vào, vợ tá hỏa khi biết sự thật người chồng trăng hoa của mình

Lần này, vợ lại nghe tiếng lạ trong nhà vệ sinh, cô ngơ ngác ai lại có thể làm như thế. Vừa mở cửa, khuôn mặt người trong ấy khiến cô rụng rời.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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