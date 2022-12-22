Nghe tiếng động khe khẽ trong nhà tắm, vừa mở cửa, vợ gục ngã phát hiện lý do em gái nuôi mang bầu

Chúng tôi có mối tình kéo dài cả chục năm khiến tất cả mọi người đền ngưỡng mộ. Khi đó anh có chơi với một cô em gái nuôi từ tận thời học cấp 3 chung trường trước cả lúc yêu tôi. Khi đó em dưới tôi 1 khóa, tôi cũng không rõ anh với em ấy quý mến nhau rồi sao mà nhận, với tôi thì mối quan hệ của họ đơn giản là anh trai và em gái nuôi thôi. Sau đó không ngờ tôi và cô em đó cũng lại chơi với nhau rồi càng lâu dần lại càng thân đến vậy.

Tôi là Trân, năm nay gần 30 tuổi, tôi và chồng đã kết hôn được gần 6 năm hiện tại đang có một cô con gái nhỏ. Vợ chồng tôi vốn từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương nhau. Tôi và chồng quen rồi yêu nhau từ tận hồi cả hai còn đang học trung học phổ thông tại huyện đó. Sau đó cùng nhau thi đại học rồi rời xa mảnh đất quê mùa lam lũ cố gắng phấn đấu học tập.

Sau rồi tôi và anh cùng học đại học rồi cưới. Ngày cưới Kiều cũng đến chung vui. Nhìn gương mặt em thoáng chút buồn nhưng bản thân tôi quá bận trong lễ cưới của mình nên cũng không có nhiều thời gian để để ý cô em gái nuôi của chồng làm gì cho bận tâm thêm cả.

Ngay cả những khi đi chơi có khi cũng có cả em đi cùng, em tiên Kiều, khá xinh xắn và dễ thương. Tôi cũng nghe mấy đứa bạn kêu cẩn thận không bị cướp người yêu như chơi. Nhưng tôi chưa có lấy 1 lần nghi ngờ mối quan hệ giữa người yêu mình và cô em gái nuôi cả. Bởi hai người họ quen nhau trước tôi, nếu có là quan hệ sai trái thì tôi đã từng nghĩ chính tôi mới là người đã xen vào mối quan hệ thân thiết đó.

Sau rồi cô bé đấy chẳng yêu ai. Vợ chồng tôi đã ra trường hai năm, kết hôn tới 6 năm rồi. Vậy là 30 tuổi rồi, còn Kiều khi đó cũng đã 29 tuổi chứ chẳng phải ít. Nhưng rồi có một chuyện cực kì lạ khoảng 1 năm về trước. Khi đó đột ngột Kiều có thai. Trước giờ chưa từng nghe em kể về người yêu của mình nên tôi thật sự cũng tò mò lắm. Thế nhưng gặng hỏi mãi em cũng không chịu nói. Sau đó thì em đi ra nước ngoài sinh con. Gia đình em ở quê tôi thật nhưng lại là gia đình có điều kiện và có mình em là con độc nhất nên cũng chiều hết mực.

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Em sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, khi con trai em được 6 tháng thì em trở về nước và ở tạm nhà vợ chồng tôi trước khi tìm được ăn hộ ưng ý để ở. Gia đình tôi khi đó cũng đã mua được nhà chung cư với 2 phòng ngủ rộng rãi. Vì thế mà việc xuất hiện của Kiều trong gia đình tôi cũng không có vấn đề gì lăn tăn. Dẫu sao với tôi thì đó là chị em giúp đỡ nhau. Nhưng chồng tôi, rõ ràng là em gái nuôi của anh ấy mà giờ có lẽ cả hai đều đã quá trưởng thành trước cái trò xưa cũ thì phải, tôi cảm thấy anh có chút gì đó gượng gạo khi Kiều có mặt tại nhà mình.

Tôi vẫn cứ một mực ngây thơ tin tưởng vào sự chung thủy và thật thà của hai con người đó, cũng chưa từng nghi ngờ về sự thân thiết của đứa trẻ là con của Kiều và một người đàn ông lạ. Kiều giỏi gaing lại xinh đẹp. Nên tôi đoán chắc hẳn cha của đứa bé cũng phải ưu tú lắm. Nói đến thế tôi có thấy Kiều liếc qua nhìn chồng tôi rồi cười. Và sự thật cuối cùng cũng được hé lộ vào một ngày vô tình. Đợt đó tôi đưa con qua nhà ngoại chơi, tính về ngoại nhưng quên đồ nên tôi quay lại nhà lấy. Thật không ngờ tôi vừa đi khỏi mà hai cái con người đó đã làm ngay điều kinh tởm đó. Tôi nghe được tiếng rên rỉ trong nhà tắm. Tiến lại gần tôi nghe được tiếng Kiều thỏ thẻ.

- Chị ấy ngốc anh nhỉ, chúng ta có con chung mà cũng không biết nữa.

- Cô, anh… hai người đang làm cái gì vậy?

Tôi đã quá nóng giận, đã không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Chính vì thế mà tôi đã để cho mình xông vào vô thức. Để rồi phải chứng kiến cảnh tượng không thể đau lòng hơn. Chồng tôi và cô em gái nuôi thân thiết hơn chục năm trời đó lại đang t.rần n.hư n.hộng ôm nhau. Giờ thì tôi đã rõ, hóa ra đứa con đó là của chồng tôi. Đứa bé mà em nuôi sinh lại là con của chồng tôi. Tôi lao nhanh ra khỏi nhà về nhà bố mẹ đẻ. Hiện tại tôi vẫn ở nhà bố mẹ đẻ, anh gọi và đến tìm tôi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa có ý định gặp. Thật sự tôi rối trí lắm, tôi không biết mình phải đối xử ra sao với anh nữa. Người đàn ông tôi hết mực tin tưởng, hai con người thân thiết nhất lại phản bội tôi trắng trợn đến như thế. Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên vào lúc này.