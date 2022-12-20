Thấy ga giường có vết đỏ, chồng sung sướng ôm vợ ngủ nhưng nửa đêm bỗng chẳng thấy cô đâu, mở cửa phòng tắm, anh ‘hóa đá’ điều vợ đang làm phía trong

Tâm sự 20/12/2022 15:34

Xong xuôi nên anh mãn nguyện ôm cô ngủ ngon lành, thầm hạnh phúc vì những điều em dành cho. Để rồi nửa đêm thức giấc thì không ngờ...

Thấy giọt m.áu đó dính trên ga giường thì Hải sung sướng ôm vợ ngủ. Ấy thế nhưng nửa đêm buồn vệ sinh quá Hải bật dậy thì không thấy vợ đâu, anh đi tìm thì thấy Lam đang trong nhà vệ sinh.

 

Hải và Lam cưới nhau chỉ sau 1 tháng được mai mối, nói thật thì trước đây Hải rất ghét cái việc là cưới qua mai mối. Nhưng lần này thì khác, anh cũng đã 30 tuổi lại mới chia tay bạn gái nên Hải muốn ổn định gia thất luôn.

Nghe mẹ nói Lam là gái ngoan... nên vẫn còn trinh tiết mà Hải sung sướng vô cùng vì anh không ngờ lần này chỉ cưới qua dịch vụ mai mối mà anh lại cưới được cô vợ còn trinh thì còn gì bằng. Và rồi đám cưới của Hải và Lam cũng nhanh chóng diễn ra. Hôm đó cô bạn gái cũ của Hải cũng có đến dự đám cưới, nhìn bộ mặt cô ta lúc đó Hải sung sướng lắm. Cô ta đã bỏ Hải đi lấy đại gia nên giờ Hải cưới được vợ xinh như này thì cô bạn gái cũ hậm hực lắm.

Thấy ga giường có vết đỏ, chồng sung sướng ôm vợ ngủ nhưng nửa đêm bỗng chẳng thấy cô đâu, mở cửa phòng tắm, anh ‘hóa đá’ điều vợ đang làm phía trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hải vừa dứt lời thì cô ta bỏ về luôn, Hải cũng chẳng quan tâm vì anh đang muốn như vậy. Cả buổi lễ ai cũng khen Hải cưới được cô vợ xinh không khác gì hoa hậu mà Hải sung sướng vô cùng. Sau khi khách khứa về hết thì Hải bế luôn vợ lên giường, đang định lao vào cởi áo thì Lam thỏ thẻ.

 

Dù gì cũng là lần đầu Lam l.àm c.huyện ấ.y nên Hải gật đầu làm luôn, cứ tưởng thế là được tân hôn. Ai dè mới chạm vào ngực thì Lam lại gạt tay Hải ra.

 

Và thế là cuối cùng Hải cũng xong, thấy giọt m.áu đó dính trên ga giường thì Hải sung sướng ôm vợ ngủ. Ấy thế nhưng nửa đêm buồn vệ sinh quá Hải bật dậy thì không thấy vợ đâu, anh đi tìm thì thấy Lam đang trong nhà vệ sinh. Định vào hỏi vợ làm gì đó thì lúc nhìn qua khe cửa thì Hải c.hết đứng khi thấy vợ đang cởi áo và vắt sữa. Không giữ được bình tĩnh Hải đạp cửa lao vào.

- Gì thế này?? Hóa ra cô đã mang thai ư?? Vậy tức là giọt m.áu dính trên ga giường là giả, cô dám lừa tôi ư??

- Em....em không có ý lừa anh. Đúng là em đã mang thai nhưng bị sảy thai rồi. Em bị c.ưỡng b.ức...em không dám nói vì sợ anh sẽ đau lòng...em xin lỗi.

Hải im lặng không nói thêm được câu gì cả, anh không biết nên cư xử như nào cả. Đã 1 tuần nay Hải và Lam không nói chuyện với nhau, Hải không biết liệu mình có nên ly hôn vợ hay không nữa...

Cưới đại anh thợ xây để 'hợp thức hóa' cái thai, đêm tân hôn vừa xong, anh ghé sát vào bụng tôi rồi tuyên bố một câu khiến mặt tôi biến sắc, chân tay run lên vì sợ hãi

Cưới đại anh thợ xây để 'hợp thức hóa' cái thai, đêm tân hôn vừa xong, anh ghé sát vào bụng tôi rồi tuyên bố một câu khiến mặt tôi biến sắc, chân tay run lên vì sợ hãi

Tôi đâu có biết được rằng, vừa làm chuyện ấy xong, anh... kiểm tra rất kĩ, rồi thủng thẳng tuyên bố một câu khiến tôi sửng sốt.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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