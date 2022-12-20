Đêm tân hôn quyết làm việc này để tránh chuyện ấy, nào ngờ chồng lén ập vào cửa nhà tắm làm rớt ngay món đồ ‘quan trọng’ cô bị kéo ra tận phòng khách ‘nói chuyện riêng’

Thế nhưng đến đêm tân hôn, Thương liền nghĩ ra 1 cách để chống đối. Sau khi tắm giặt xong, Nam leo lên giường định đè ngửa vợ ra thì Thương ú ớ: “Không được, em đang bị, á, á”, Nam ngạc nhiên: “Bị gì?”

Thế nhưng, vì ở vùng nông thôn quê Thương con gái qua 18 mà chưa yêu ai là bị cả làng hỏi thăm liên tục. Hơn nữa, bố mẹ Thương muốn sớm tìm 1 người đàn ông có thể bảo bọc, che chở đứa con gái quậy phá của mình. Vậy nên mẹ Thương quyết định nếu Thương không tự tìm được người yêu thì bà sẽ làm mai mối cho con gái.

Thương năm nay 19 tuổi nhưng vì bản chất ham chơi không thích học hành nên cô bỏ học đi làm từ cách đây 4 năm. Đến giờ cuộc sống của cô cũng dần dần ổn định, cũng là lúc bố mẹ giục cô lấy chồng. Ban đầu, Thương cương quyết không nghe vì cô chưa muốn yêu, và nói rằng mình còn quá trẻ con chưa phù hợp làm 1 người phụ nữ của gia đình.

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Nói là làm, 1 lần mẹ Thương gọi điện ép cô về quê bằng được. Biết có “chiến sự”, Thương khăn gói lên đường, nhưng không ngờ mẹ cô lại quá nhanh và nguy hiểm như vậy, bà đã tìm đâu ra được 1 người con trai cao to đang ngồi sừng sững trong nhà chờ sẵn.

Và không ai khác, đó chính là Nam, người trồng cây si ở nhà Thương suốt mấy tháng trời nay nhưng cô không đoái hoài tới vì chỉ muốn ăn chơi chứ không muốn dính đến chuyện yêu đương lằng nhằng.

Nhưng đến giờ, mẹ cô dọa sống dọa c.hết bắt Thương cưới Nam, bà “mối ngon như thế không nắm lấy có đứa cướp mất”. Cuối cùng, Thương đành chấp nhận lấy Nam cho xong bổn phận.

Thế nhưng đến đêm tân hôn, Thương liền nghĩ ra 1 cách để chống đối. Sau khi tắm giặt xong, Nam leo lên giường định đè ngửa vợ ra thì Thương ú ớ:

-Không được, em đang bị, á, á.

Nam tiu nghỉu như mèo cắt tai. Nói rồi, Thương trùm chăn cười khúc khích còn Nam thì nằm bên cạnh tức tối không yên vì đêm tân hôn lại không được đụng vào người vợ. Suốt 1 tuần, tối nào Nam cũng hỏi đã được l.àm c.huyện đ.ó chưa nhưng Thương đều lắc đầu.

Thế nhưng lúc này Nam nghi ngờ cô vợ lắm chiêu vì mẹ vợ anh thường nói Thương là đứa con gái rất nghịch ngợm và hay nghĩ ra đủ trò quậy phá. Vì thế, hôm đó, thấy vợ vào nhà vệ sinh thay quần áo. Thương nghe xong không trả lời rồi bỏ vào nhà tắm nhưng nào ngờ cô vừa t.ụt q.uần xuống thì Nam đạp cửa lao vào. Anh nhìn xuống chiếc quần lót vợ vừa vứt ra thì cười lớn. Vừa nói anh vừa lao tới định vồ lấy vợ nhưng Thương nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách:

Nam sung sướng hôn vợ chụt chụt nhưng đúng lúc cao trào vừa lên thì mẹ chồng Thương từ đâu bước vào nhà. Chứng kiến cảnh đó, bà há hốc miệng. Khi đó, mẹ chồng liền dí đầu con trai: Mày từ tốn nhẹ nhàng thôi, con bé nó sợ, nó còn nhỏ chưa biết gì thì phải dạy nó, phải yêu thương vợ thật nhiều nhớ chưa?? Con cái thì khi nào cái Thương nó muốn thì đẻ, chứ mẹ không giục.

Nghe vậy, Nam gật đầu gãi tai còn Thương thì vừa ngại vừa thấy vui vui hay khi có chồng và mẹ chồng như vậy.