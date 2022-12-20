Đêm tân hôn, chồng đợi hồi lâu vẫn không thấy sự lạ, gặng hỏi cho ra chuyện, chồng tủm tỉm cười khi nghe cô tiết lộ về đời con gái

Yêu nhau được hơn 1 năm thì Hậu và Tâm quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng mãi đến lúc 2 bên gia đình ngồi lại bàn bạc về chuyện đám cưới thì Tâm mới biết rằng mẹ chồng tương lai của mình là 1 người vô cùng gia trưởng và khó tính.

Tâm vừa nói vừa khóc còn Hậu thì im lặng, sợ chồng nghi ngờ, Tâm lại nắm c.hặt t.ay anh: “Có phải anh không tin em không? Anh..em xin thề là em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Anh phải tin em, em xin anh.” Nhưng nghe vợ nói vậy, Hậu không nói chẳng rằng đẩy cô ra kéo mạnh 2 chân vợ ra

-Người con gái gia giáo là phải biết giữ gìn trinh tiết, cộng với đó là công dung ngôn hạnh đầy đủ thì mới mong làm người vợ tốt được, cháu có đủ những thứ đó chưa??

Lúc đó, bà nói rằng:

Thấy người yêu đang bổi rối thì Hậu liền đỡ lời:

-Kìa mẹ, Tâm đến nhà mình suốt mẹ còn xa lại gì nữa, cô ấy đảm đang khéo léo như thế mẹ còn chê chỗ nào. Còn chuyện kia, Tâm và con chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Mẹ Hậu nghe vậy mới gật đầu hài lòng, nhưng Tâm thì lộ rõ vẻ lo lắng vì không biết nhà chồng sẽ thế nào khi biết mình không còn trinh tiết. Bởi vậy, cô không dám hé răng nửa lời về chuyện đó.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày cưới, bạn bè họ hàng đến chúc phúc rất đông, mẹ chồng luôn miệng khen con dâu và có vẻ rất tự hào về Tâm khiến cô càng khó xử.

Đến tối, sau khi thay đồ tắm giặt xong, thấy mẹ chồng vào phòng mình trải lại giường chiếu, Tâm đoán ngay là bà có ý định kiểm tra trinh tiết của con dâu nên lo lăng vô cùng. Thấy con dâu đi ra, mẹ chồng nói:

-Mẹ thay bộ ga mới để các con nằm cho thoải mái, thôi đi nghỉ sớm đi.

Thấy vợ gật đầu nhưng mặt tái mét, Hậu lấy làm lạ hỏi:

-Em làm sao thế??

Tâm lắc đầu rồi ngồi lên giường, bỗng nhiên Hậu lao tới đè ngửa cô ra và hét lên:

-Tân hôn thôi, anh chờ ngày này lâu lắm rồi.

Nghĩ không còn đường lui, Tâm nhắm mắt cho chồng muốn làm gì thì làm. Nhưng xong xuôi đâu đấy, Hậu nhìn Tâm nói:

-Em căng thẳng quá à?? Hay có chuyện gì??

Tâm bây giờ mới nghiêm túc hỏi chồng:

-Anh có thấy chuyện gì kỳ lạ không??

Hậu dừng lại vài giây nhìn xung quanh rồi nắm tay vợ:

-Ý em là ga giường không có m.áu?? Em sợ mẹ đúng không??

Tâm vội vã giải thích:

-Nếu mẹ biết được thì…thật ra lúc còn nhỏ em đã bị ngã xe 1 lần, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến rách màng trinh. Tuần trước em đi khám thì bác sĩ nói thế, còn bản thân em…em thực sự cũng không biết rút cục là thế nào..em..em.

Tâm vừa nói vừa khóc còn Hậu thì im lặng, sợ chồng nghi ngờ, Tâm lại nắm c.hặt t.ay anh:

Ảnh minh họa: Internet

-Có phải anh không tin em không?? Anh..em xin thề là em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Anh phải tin em, em xin anh.

Nhưng nghe vợ nói vậy, Hậu không nói chẳng rằng đẩy cô ra kéo mạnh 2 chân vợ ra rồi cởi quần lót của Tâm khiến cô vô cùng hốt hoảng. Sau đó Hậu với tay lấy con dao nhỏ trích m.áu từ ngón tay anh nhỏ vào đó và thấm xuống ga giường.

Xong xuôi, Hậu bật cười rồi xoa đầu vợ:

-Không còn sao em không bảo sớm, cứ sợ hãi làm gì?? Anh không tin em thì sao lại yêu em chứ, đã yêu là phải tin rồi. Mà cho dù em có không còn trinh thật, anh cũng không quan tâm tới chuyện đó, quan trọng là tính cách, con người em chứ cái màng trinh không nói lên tất cả về 1 con người.

Thấy chồng làm vậy, Tâm rưng rưng nước mắt hạnh phúc ôm chầm lấy anh:

-Cảm ơn anh đã hiểu cho em.

Hậu mỉm cười:

-Vợ chồng mà còn nói lời cảm ơn, trách nhiệm của anh là sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Anh không quan tâm quá khứ, cũng không quan tâm tương lai, chỉ quan tâm hiện tại anh và em là vợ chồng và em là người anh yêu nhất.

Càng nghe chồng nói, Tâm càng khóc to, Hậu vỗ nhẹ đầu vợ rồi nói:

-Ngốc ạ, em khóc gì vậy, như thế này là không sợ mẹ nữa nhé.

Đúng lúc ấy, nghe tiếng mẹ gõ cửa bên ngoài, Hậu vội ra mở thì thấy mẹ anh lo lắng:

-Sao mẹ nghe tiếng con dâu khóc?? Có chuyện gì vậy.

Trong khi Tâm chưa biết đáp thế nào thì Hậu giả vờ ngượng ngùng:

-Tại..lần đầu của cô ấy mà con lỡ làm mạnh quá nên ..cô ấy đau. Không có gì đâu mẹ, chúng con tự giải quyết được, mẹ về phòng đi.

Vừa nói anh vừa đẩy mẹ ra ngoài còn mẹ anh thì luôn miệng mắng chửi con trai:

-Cha bố anh, vừa vừa phai phải thôi, đừng có mà làm con dâu tôi khóc lần nữa.

Thấy mẹ đi khuất, Hậu quay lại nháy mắt với vợ khiến Tâm bật cười hạnh phúc.