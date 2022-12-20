Cận kề ngày cưới, cô dâu điếng người phát hiện chú rể ‘tình một đêm’ với người cũ, đem chuyện nói với mẹ chồng, cô không ngờ nhận được phản ứng ‘sốc óc’

Tâm sự 20/12/2022 06:15

Chồng sắp cưới qua lại với người cũ còn thách thức cô chuyện bé xé ra to. Ngày trước đêm cưới, cô sốc điếng khi nhận tin nhắn của mẹ chồng.

Gia đình 2 bên đã ăn hỏi từ đầu năm nhưng phần vì tình hình dịch bệnh, phần vì lần lữa mãi nên ngày cưới rất lâu mới được định đoạt. Mọi chuyện gần như đã hoàn toàn chắc chắn, cặp đôi chuyển đến sống chung và cô gái mang thai.

"Có lẽ người mà tôi đã định cưới làm chồng và anh ta cho rằng khi tôi đã mang thai thì dễ bề sắp đặt. Cho dù họ có làm thế nào tôi cũng phải chấp nhận để về làm dâu nhà đó nhưng họ đã lầm. Hôm nay tôi sẽ tung hê hết tất cả mọi chuyện.

Nếu không có gì thay đổi thì đám cưới của tôi và anh ta đã được tiến hành cách đây tầm 1 tuần. Tuy nhiên, tôi tuyên bố hủy hôn một cách đường đường chính chính", cô gái cay đắng kể.

Cận kề ngày cưới, cô dâu điếng người phát hiện chú rể ‘tình một đêm’ với người cũ, đem chuyện nói với mẹ chồng, cô không ngờ nhận được phản ứng ‘sốc óc’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt 2 năm bên nhau cho đến cận kề ngày về chung một nhà, cô gái mới phát hiện ra chồng tương lai của mình là một người gia trưởng. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa thấm tháp gì so với việc anh ta đã ngoại tình ngay trong lúc nửa kia của mình đang mang thai.

 

"Sau khi mang thai tôi mới biết anh ta thế nào. Tính cách gia trưởng rồi hay áp đặt không nói. Cái chính là hắn ta đã ngoại tình. Chuyện tôi phát hiện chỉ chưa đầy 1 tháng trước ngày cưới. Theo đó, chính cô ả kia nhắn tin cho tôi. Cô ta nói rằng định im lặng làm người xấu từ đầu đến cuối nhưng sau đó cô ta đã gửi toàn bộ hình ảnh qua để tôi có thể biết được bộ mặt thật của anh ta.

Nhìn hình ảnh chồng sắp cưới của mình không mảnh vải che thân nằm trên giường người phụ nữ khác. Tôi điên tiết vô cùng. Ban đầu tôi không tin, cô gái kia gửi luôn ngày tháng, cắt cả clip của camera có nguyên thời gian tôi mới tin".

Sau đó, cô gái đã đến tận nhà chồng sắp cưới để nói chuyện. Anh ta sửng sốt nhưng vẫn cứng miệng nói rằng làm vậy để "kỷ niệm" trước khi lên xe hoa: "Dù sao thì em cũng mang thai, không chiều anh được thì anh có quyền ra ngoài".

Đáng nói, thái độ của bố mẹ chồng tương lai hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông bà nhất mực đứng về phía con trai và cho rằng việc anh ta làm là bình thường, rằng đàn ông ai cũng thế, đồng thời khuyên con dâu nên nhắm mắt cho qua để đám cưới được diễn ra êm đẹp.

"Lúc mẹ chồng bảo rằng đàn ông gái gú là chuyện ai cũng như thế, phụ nữ phải phiên phiến đi là tôi đã thấy làm dâu trong nhà này sai đến thế nào. Lúc đó, tôi xác định sẵn là không thể tiếp tục được. Nhưng tôi không nóng nảy mà xin phép về luôn nhà mình", cô gái kể.

Sau khi bỏ về nhà mẹ đẻ, nữ chính bị cả chồng lẫn mẹ chồng nhắn tin chửi bới. Trong khi chồng tương lai cho rằng cô có thái độ không tốt, chuyện bé xé ra to thì mẹ chồng sau một hồi khuyên giải cũng quay ra mắng chửi, mỉa mai con dâu rằng "chửa ễnh" ra mà không biết điều.

Đáp lại tất cả, cô gái vẫn bình tĩnh và kiên quyết hủy hôn, không quay đầu lại nữa.

Cận kề ngày cưới, cô dâu điếng người phát hiện chú rể ‘tình một đêm’ với người cũ, đem chuyện nói với mẹ chồng, cô không ngờ nhận được phản ứng ‘sốc óc’ - Ảnh 2

 

Cận kề ngày cưới, cô dâu điếng người phát hiện chú rể ‘tình một đêm’ với người cũ, đem chuyện nói với mẹ chồng, cô không ngờ nhận được phản ứng ‘sốc óc’ - Ảnh 3

 

Cô gái còn bị mẹ chồng tương lai nhắn tin xúc phạm

"Gần đến ngày cưới mà không thấy gia đình tôi xuống nước đến để bàn tính chuyện cưới, nhà đó bắt đầu đi kể lể khắp nơi tôi đòi hỏi thế nọ, tôi xấu xa thế kia. Hơn nữa, họ còn nói rằng bây giờ tôi chửa ễnh ra rồi, cuối cùng kiểu gì cũng quay lại xin xỏ mà thôi. Tôi chỉ thấy buồn cười vì quá khứ ngu dại.

Ngay sau đó, tôi thu thập hết bằng chứng của chồng sắp cưới ngoại tình, các cuộc trò chuyện và cả hình ảnh rõ nét anh ta và nhân tình trong khách sạn. Tôi nộp cho ban lãnh đạo công ty anh ta. Sau đó, tôi cũng viết bài bóc phốt rùm beng trên MXH với đủ bằng chứng xác thực.

Chính gia đình anh ta sau đó lại xin xỏ, mong mỏi tôi đứng ra đính chính để anh ta không bị đuổi việc. Tuy nhiên còn lâu, đàn ông làm được chịu được. Sắp đến ngày cưới còn đi ngủ với người yêu cũ, đe dọa vợ sắp cưới thì trừng phạt thế này vẫn còn nhẹ chán", cô gái kết luận.

Sau khi được đăng tải lên MXH, câu chuyện này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Đa số đều cho rằng dù đám cưới không thể diễn ra nhưng cô gái vẫn còn may mắn khi chưa chính thức trở thành vợ người ta rồi mọi chuyện mới vỡ lở.

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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