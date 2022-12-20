Đến thăm mẹ vợ cũ sau 5 năm ly hôn, thấy 2 đứa trẻ tíu tít ngoài sân, tôi ‘hóa đá’ trước bí mật trong cuốn sổ hộ khẩu

Tâm sự 20/12/2022 05:49

Thấy hai đứa trẻ vui đùa nhưng tôi không chú ý lắm, cho đến khi mở cuốn sổ hộ khẩu đặt phía dưới bàn thì tá hỏa.

Tôi và Hương ly hôn cách đây 5 năm, khi đó chúng tôi vẫn chưa có con cái gì. Mà thật ra lý do chia tay là vì Hương không thể sinh con. Thời điểm đó tôi chưa có ý định ly hôn nhưng vì Hương ghen tuông vô cớ. Con gái sếp quan tâm tôi và cũng vì phép lịch sự đáp lại, tôi có trò chuyện với đi uống cafe vài lần mà Hương đã cho rằng có gì mờ ám. Chúng tôi cãi nhau nảy lửa và quyết định ly hôn.

Chia tay vợ, tôi và con gái sếp bắt đầu xác định quan hệ rồi kết hôn sau đó ít lâu. Sợ vợ ghen nên tôi không dám liên lạc với Hương, cô ấy cũng cố tình chặn liên lạc của tôi. Rồi tôi có con với vợ mới, cuộc sống bận rộn nhiều việc, Hương dần dần phai nhạt trong tâm trí tôi.

Mới đây tôi có đi công tác qua quê nhà Hương. Chẳng hiểu sao những kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về. Tôi quyết định ghé qua thăm hỏi tình hình mẹ con cô ấy. Bố Hương mất sau khi chúng tôi cưới nhau được 3 năm, không rõ hiện tại Hương về quê ở với mẹ hay mẹ Hương vẫn thui thủi 1 mình như trước.

Đến thăm mẹ vợ cũ sau 5 năm ly hôn, thấy 2 đứa trẻ tíu tít ngoài sân, tôi ‘hóa đá’ trước bí mật trong cuốn sổ hộ khẩu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi tới nhà Hương thì cô ấy đi vắng, chỉ có mẹ Hương ở nhà. Nhìn bà già đi nhiều, có lẽ tôi cũng đổi khác không ít nên mãi một lúc bà mới nhận ra tôi. Biết là tôi, bà bất ngờ lắm.

Bà hỏi han tôi về cuộc sống hiện tại, có sao tôi cũng trả lời thật như vậy. Tôi hỏi thì biết Hương vẫn ở vậy chưa yêu hay lấy ai và hiện tại cô ấy đang ở quê với bà.

Đang ngồi trò chuyện thì mẹ Hương đứng lên bảo có việc gấp, bảo tôi chờ bà 1 lát, bà xong việc sẽ quay về ngay. Nói xong tôi chưa kịp đồng ý thì bà đã chạy đi ngay rồi. Tôi đành ngồi lại chờ mẹ Hương về, đằng nào vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi bà. Và biết đâu tôi chờ được Hương về thì sao, thực sự tôi rất muốn được nhìn thấy cô ấy sau từng ấy năm xa cách.

Ngồi không chẳng biết làm gì, tình cờ tôi thấy cuốn sổ hộ khẩu trong chiếc tủ kính cạnh bàn uống nước. Nghĩ thế nào tôi lại mở ra xem. Gia đình Hương chỉ có 3 người, bố mẹ cô ấy sinh được mình Hương rồi không sinh thêm được nữa. Vậy nhưng trong sổ hộ khẩu ngoài mẹ con Hương thì còn có 2 đứa trẻ khác, sinh cùng ngày cùng tháng, là một cặp sinh đôi 2 bé trai. Chúng đều được ghi là cháu ngoại của chủ hộ (mẹ Hương đứng tên chủ hộ). Vậy nghĩa là 2 đứa trẻ ấy là con của Hương? Bí mật quá sốc khiến tôi gần như hóa đá.

Xem lại tuổi của 2 đứa bé tôi lại càng choáng váng hơn. Tính ra chúng rất có khả năng là con của tôi, bởi thời gian sinh trùng khớp với thời điểm tôi và Hương ly hôn! Giờ nhìn quanh nhà tôi mới phát hiện rất nhiều đồ dùng cho trẻ con, bàn học và quần áo, giày dép. Hai đứa bé tính ra đã hơn 6 tuổi rồi, không biết trông chúng thế nào?

Lát sau mẹ Hương về, tôi thẳng thừng hỏi bà thì bà trả lời rằng 2 đứa trẻ đó là con một người bà con có hoàn cảnh khó khăn, Hương không định tái hôn, trong nhà chẳng có con trẻ nên hai người quyết định nhận nuôi cặp song sinh đó. Hương đi du lịch cùng công ty, đã đưa 2 đứa bé đi cùng nên tôi có chờ cũng chẳng thể gặp được 3 người họ.

Đến thăm mẹ vợ cũ sau 5 năm ly hôn, thấy 2 đứa trẻ tíu tít ngoài sân, tôi ‘hóa đá’ trước bí mật trong cuốn sổ hộ khẩu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ Hương một mực khẳng định 2 đứa trẻ chẳng liên quan gì đến tôi, tôi đành phải ra về mà trong lòng hoang mang cùng cực. Người vợ hiện tại chỉ sinh được 2 đứa con gái, gia đình tôi muốn cô ấy sinh thêm nhưng vợ nhất quyết không chịu. Nhà tôi lép về nhà vợ nên đành phải nhún nhường, tôi cũng đang nhờ bố vợ mới có được ngày hôm nay nên càng chẳng dám ép vợ điều gì.

Từ hôm đó về nhà tôi cứ nhớ mãi đến Hương và 2 đứa bé kia. Tôi nghĩ phải đến 95% chúng chính là con tôi. Vậy ra Hương đã mang thai khi ly hôn nhưng lại cố tình không cho tôi biết. Chắc hẳn cô ấy đã thất vọng về tôi lắm nên mới im lặng như thế.

Nói thật tôi với vợ mới không được hạnh phúc lắm. Cô ấy khá già lại chẳng xinh đẹp nên khi xưa mới để mắt tới tôi. Cưới về tính tình lại đỏng đảnh tiểu thư, dựa vào uy thế của bố để bắt nạt tôi. Tôi bị mắc kẹt không biết phải làm gì, nửa muốn làm rõ với Hương rồi đón 3 mẹ con cô ấy về nhưng nếu ly hôn thì tôi sẽ mất hết.

Đêm tân hôn với chồng bị liệt nửa người, tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ đỡ anh lên giường đi ngủ, nào ngờ vừa mới tắt điện, chồng bỗng phản ứng rồi làm điều cô dâu nào cũng phải hạnh phúc

Đêm tân hôn với chồng bị liệt nửa người, tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ đỡ anh lên giường đi ngủ, nào ngờ vừa mới tắt điện, chồng bỗng phản ứng rồi làm điều cô dâu nào cũng phải hạnh phúc

Thấy anh bất chợt phản ứng, tôi giật nảy mình không ngừng thét lên, nhưng cũng trong đêm ấy, anh tiết lộ một điều mà tôi phải choáng ngợp hạnh phúc.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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