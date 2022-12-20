Đến nhà gái hỏi chuyện cưới xin, nào ngờ nghe tiếng động lạ dưới gầm bàn, lật lên, tôi tái mặt xin hủy hôn

Tâm sự 20/12/2022 09:05

Dù biết tôi sẽ cần chịu trách nhiệm cho nhà cô ấy nhưng nhìn lại hoàn cảnh này, tôi sợ hãi không thể nào chấp nhận nên đã quyết định hủy hôn.

Tôi và Hồng yêu nhau tính đến nay được 11 tháng, hiện tại cô ấy đang mang thai 2 tháng. Đã khiến con gái nhà người ta có bầu, tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm.

Về thưa chuyện với bố mẹ, ông bà cũng đồng ý. Tôi lập tức đưa bố mẹ sang nhà Hồng bàn chuyện chính thức. Bố mẹ Hồng chỉ sinh được mỗi cô ấy mà thôi. Sau này chúng tôi sẽ được bố mẹ vợ quan tâm, song song với đó cũng cần có trách nhiệm với ông bà.

Bố Hồng thường xuyên đau yếu, mẹ cô ấy tuy còn sức khỏe nhưng cũng không làm được gì nhiều vì phải phân thân chăm sóc chồng. Nói chung kinh tế nhà Hồng không mấy dư dả. Thôi thì đã chấp nhận yêu cô ấy, tôi cũng đành chấp nhận hoàn cảnh nhà Hồng.

Đến nhà gái hỏi chuyện cưới xin, nào ngờ nghe tiếng động lạ dưới gầm bàn, lật lên, tôi tái mặt xin hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nhà Hồng vừa ngồi xuống uống nước, chưa nói được mấy câu chuyện thì tôi giật nảy mình khi phát hiện có ai đó túm chân mình dưới gầm bàn. Trên bàn chỉ có bố mẹ Hồng, bố mẹ tôi, tôi cùng với cô ấy, vậy bàn tay đang tóm chân tôi bên dưới là ai?

Cuống cuồng sốc khăn trải bàn lên, gia đình tôi giật mình sửng sốt, còn nhà Hồng thì tái mặt lúng túng. Dưới gầm bàn được khăn trải bàn phủ kín là một cô gái trẻ. Ngoại hình của cô gái này có nhiều nét giống Hồng nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười của cô ta thì đủ biết đây là một cô gái có đầu óc không bình thường.

Lúc đó tôi mới hoang mang biết Hồng không phải con gái một, phía trên cô ấy còn có một chị gái nữa, chính là cô gái trốn dưới gầm bàn này. Người chị gái của Hồng từ khi sinh ra đã bị bệnh, đến hiện tại dù đã 30 tuổi nhưng suy nghĩ và cách cư xử chẳng khác gì đứa trẻ lên ba lên năm. Cô ta không thể tự làm gì cả, vẫn cần bố mẹ chăm sóc từng chút một. Nhà tôi đến, bố mẹ Hồng vốn để cô ta trong phòng ngủ nhưng không biết cô ta trốn ra ngoài từ lúc nào, núp dưới gầm bàn.

"Tại sao lại giấu anh?", tôi sầm mặt hỏi Hồng. Rõ ràng cô ấy cố tình giấu giếm, từ lúc quen nhau đến giờ chỉ nói mình là con một, không hề đề cập tới chị gái. Tôi giận vô cùng khi bị bạn gái qua mặt. Bố mẹ vốn không quá ưng ý hoàn cảnh neo người nhà Hồng, giờ lại phát hiện thêm chuyện này, ông bà càng không thể vui nổi.

Bố Hồng đau yếu quanh năm, mẹ Hồng cũng ngày một già yếu, họ không có lương hưu, thêm cô chị gái ngớ ngẩn, gánh nặng trên vai Hồng thực sự quá lớn. Ba người ấy sau này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Hồng. Cô ấy có oằn lưng gồng gánh cũng không thể lo nổi.

Đến nhà gái hỏi chuyện cưới xin, nào ngờ nghe tiếng động lạ dưới gầm bàn, lật lên, tôi tái mặt xin hủy hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn với Hồng, cô ấy sẽ không góp đóng góp được gì cho gia đình. Tôi còn phải giúp vợ lo cho nhà cô ấy đủ thứ, chịu trách nhiệm cả đời với người chị gái ngốc nghếch kia. Lương tôi cũng chỉ đủ chi tiêu, nuôi con mà thôi. Gánh nặng nhà vợ quá lớn, tôi cảm thấy sợ hãi.

Hôm ấy tôi đưa bố mẹ ra về khi mà ngày cưới vẫn chưa được ấn định. Bố mẹ tôi chán nản lắm, không muốn con trai đâm đầu vào bụi rậm. Sau khi suy nghĩ, bàn bạc kỹ, gia đình tôi quyết định hủy hôn.

Tôi bảo Hồng cứ sinh con ra, nếu cô ấy nuôi con thì tôi sẽ chu cấp, không muốn nuôi thì gia đình tôi sẽ chăm sóc bé không cần cô ấy phải chu cấp gì. Như vậy là tôi đã làm đủ trách nhiệm của mình rồi.

Vậy mà Hồng vẫn trách móc tôi phụ bạc, oán hận đủ điều. Tôi đã làm gì sai? Tôi có trách nhiệm với vợ con nhưng không có nghĩa là phải có trách nhiệm với đại gia đình nhà vợ! Nếu gia đình tôi cũng khó khăn như thế liệu Hồng còn đồng ý làm đám cưới?

 

Mới cưới vợ nên cả ngày đi làm rất nhớ, trưa nay cố tình về nhà ăn cơm để vợ bất ngờ, vừa bước đến cửa, tôi sững người trước cảnh tượng bên trong

Mới cưới vợ nên cả ngày đi làm rất nhớ, trưa nay cố tình về nhà ăn cơm để vợ bất ngờ, vừa bước đến cửa, tôi sững người trước cảnh tượng bên trong

Cho đến lúc này, tôi còn giật mình nghe được cuộc nói chuyện bên trong, dường như không yên ả như mọi ngày, đẩy cửa ra, tôi hoảng hốt trước cảnh tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 15 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy