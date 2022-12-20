Vừa 'mặn nồng' xong, thấy ga trải giường có vết đỏ lạ lùng, chồng không nói không rằng liên tục đánh mắng và đuổi vợ đi, ai ngờ mẹ chồng có hành động bất ngờ

Tâm sự 20/12/2022 09:42

Này. Sao mày lại có thái độ như thế. Dừng lại ngay không thì không yên đâu nhé. Vợ chồng mới cưới có gì từ từ bảo nhau.

Yêu nhau hơn 3 năm thì Tân và Thy quyết định kết hôn, ngày theo bạn trai về ra mắt bố mẹ chồng thì Thy lo lắng đến mức suýt ngất vì cô nghe nói mẹ chồng tương lai của mình rất khó tính. Ấy thế nhưng điều mà Thy không ngờ là cô lại được lòng mẹ chồng vô cùng. Chính vì vậy cả hai chỉ chờ ngày lành tháng tốt để làm đám cưới.

Sắp về chúng một nhà nên ai cũng nghĩ chắc hẳn Tân sung sướng lắm vì suốt 3 năm trong khi người ta được bạn gái dâng hiến thì Tân vẫn bị Thy cấm triệt. Ngày đi nhậu làm tiệc chia tay cuộc đời độc thân thì bạn bè Tân cứ trêu.

- Tao phục mày thật đấy, yêu 3 năm chỉ ôm hôn mà mày vẫn chịu được hả?? Phải cướp cái ngàn vàng đi…không lỡ thằng khác cướp mất thì hỏng ăn. Tao thà c.hết chứ không làm thằng “đỏ vỏ” đâu.

Nghe thằng bạn nói như vậy Tân lại ngán ngẩm, thú thật suốt 3 năm nay Tân chỉ duy nhất gạ gẫm Thy đi nhà nghỉ một lần nhưng bất thành. Kể từ lần đó thì anh cũng không đòi hỏi nữa…và sự thật là Tân biết bạn gái mình không còn cái ngàn vàng nữa. Dù Thy cứ nói rằng để đêm tân hôn dâng hiến nhưng Tân biết trước khi đến với mình Thy đã dâng đời con gái cho gã bạn trai cũ. Thế nhưng anh mặc kệ không nói điều gì cả vì anh yêu Thy thật lòng.

Vừa 'mặn nồng' xong, thấy ga trải giường có vết đỏ lạ lùng, chồng không nói không rằng liên tục đánh mắng và đuổi vợ đi, ai ngờ mẹ chồng có hành động bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của Tân và Thy diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn mà Thy đỏ hết cả mặt, còn Tân thì vẫn tỉnh bơ đi chúc rượu. Sau khi khách khứa về hết thì mẹ chồng phải giục mãi thì Tân và Thy mới lên phòng.

Suốt 3 năm bị cấm triệt nên Tân lao vào ôm hôn cô vợ của mình điên cuồng. Cứ tưởng mọi chuyện thế là tốt đẹp, nhưng sau 1 hiệp hì hục Tân lật tấm ga giường lên thấy có giọt m.áu đó của vợ rớt ra thì Tân điên tiết vô cùng.

Không nghe lời vợ nói Tân vùng dậy toan đuổi cô ra khỏi nhà. Tiếng động mỗi lúc một to, mẹ chồng Thy dưới nhà nghe tiếng động vội chạy lên.

- M.áu đó là trinh giả đấy… con biết rõ cô ta mất trinh rồi. Thế mà cô ta còn lừa dối con… con không chấp nhận loại vợ như vậy.

Nghe con trai như vậy thì mẹ chồng Thy nhìn về phía cô như thể muốn xác minh.

- Thy, con phải nói thật cho mẹ. Có đúng là con mất trinh rồi không??

- Dạ vâng thưa mẹ…đúng là con mất rồi. Con trót dại tin người đàn ông khác nên….con sợ…

Thy chưa dứt lời thì mẹ chồng cô cầm gậy đ.ánh thật mạnh vào người con trai mình làm anh hét toáng lên.

Vừa 'mặn nồng' xong, thấy ga trải giường có vết đỏ lạ lùng, chồng không nói không rằng liên tục đánh mắng và đuổi vợ đi, ai ngờ mẹ chồng có hành động bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Mày cũng biết đau hả?? Mày có còn đàn ông không??

- Sao mẹ lại bênh cô ta. Cô ta mất trinh rồi là loại đàn bà hư hỏng.

- Đàn bà mất trinh thì đã sao?? Trước khi đến với mày nó cũng yêu người khác thì có gì là sai?? Mày còn zin không mà đòi vợ mình. Đúng là trong chuyện này con Thy nó sai khi không thú nhận mất cái ngàn vàng với mày. Nhưng có bao giờ mày hiểu rằng nó sợ thú nhận rồi mày sẽ bỏ nó. Nên nó mới phải dùng m.áu trinh giả. Chính vì đàn ông còn tư tưởng lấy vợ trinh tiết nên đàn bà mới khổ. Mày chưa hiểu chuyện đã đ.ánh v.ợ…như vậy có hèn không?? Vợ chồng phải yêu thương, sống cả đời với nhau vì tình cảm chứ không ai vì cái màng trinh đâu.

Nghe mẹ chồng nói vậy mà cả Tân và Thy đều im lặng vì cả hai đều biết mỗi người có lỗi riêng. Chỉ biết rằng lời của mẹ chồng dạy đã khiến vợ chồng Thy hiểu nhiều chuyện hơn…Tân đã xin lỗi vợ mà hứa sẽ yêu thương cô. Đối với Thy cô còn may mắn khi có người mẹ chồng tuyệt vời như thế…nhưng ở đời này mấy ai có diễm phúc ấy…..

Đêm tân hôn, chồng đợi hồi lâu vẫn không thấy sự lạ, gặng hỏi cho ra chuyện, chồng tủm tỉm cười khi nghe cô tiết lộ về đời con gái

Đêm tân hôn, chồng đợi hồi lâu vẫn không thấy sự lạ, gặng hỏi cho ra chuyện, chồng tủm tỉm cười khi nghe cô tiết lộ về đời con gái

Có phải anh không tin em không? Cô hỏi, nhưng khẳng định không làm chuyện có lỗi với anh, chỉ là... vết lạ trên ga giường cô mãi mãi không có được.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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