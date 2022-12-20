4 năm yêu nhau bị cấm ‘đụng chạm’ để chờ đến đêm tân hôn, ai ngờ vừa lúc anh lao vào phòng đóng cửa lại, vợ hoang mang tột độ bởi tiếng la hét ấy

- 4 năm chứ 10 năm mà anh chưa cưới em thì cũng thế thôi. Anh muốn hưởng cái ngàn vàng, biết “mùi đàn bà” thì cưới đi rồi muốn gì em cũng chiều.

Chở bạn gái đến trước cổng nhà nghỉ Hải thỏ thẻ… Cứ tưởng làm bộ khuôn mặt đáng thương thì Hải sẽ khiến Thúy mủi lòng, ai dè Thúy ghé sát tai Hải rồi tuyên bố.

Thấy bạn trai hậm hực quay xe về luôn mà Thúy chỉ biết tủm tìm cười, cô vẫn nghĩ mình dọa đến chuyện cưới xin thì Hải sẽ thôi cái trò gạ gẫm đi. Nào ngờ sáng hôm sau Hải dắt luôn Thúy về ra mắt bố mẹ để chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới. Khỏi phải nói lúc đó Thúy hoảng hốt như thế nào…vì vốn dĩ cả cô và bạn trai dự định chờ thêm khoảng 2 năm nữa rồi mới kết hôn…

Ảnh minh họa: Internet

- Anh cưới thật đấy hả?

- Thế em nghĩ anh đùa à? Không kết hôn thì cứ tình trạng bị em cấm vận như này rồi anh biến thành gay sớm thôi. Em cứ chờ đó….

Đã nói là làm, ngay sau khi được bố mẹ đồng ý thì Hải tiến hành tổ chức đám cưới luôn, dù có hơi ngỡ ngàng như Thúy vui mừng lắm. Vì trên đời này điều hạnh phúc nhất của phụ nữ đó là được lấy người đàn ông mà mình yêu thương. Và rồi một đám cưới hoành tráng của Hải và Thúy diễn ra trong bầu không khí ấm áp, tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cả buổi lễ Hải cứ hỏi dò kinh nghiệm của mấy thằng bạn thân để có đêm tân hôn kỳ diệu mà Thúy chỉ biết đứng cười vì chồng mình không khác gì anh ngố.

Sau khi khách khứa về hết, chỉ đợi mẹ nhắc khéo hai đứa lên phòng nghỉ là nhanh như chóp Hải kéo luôn Thúy lên gác. Vừa vào phòng thì Hải ôm vợ mình rồi từ từ cởi áo…

- Khoan đã chồng ơi… tự dưng em thấy hồi hộp quá…

- 4 năm bị cấm triệt là anh đã chịu đựng lắm rồi đấy. Yên tâm đi, anh sẽ nhẹ nhàng không đau đâu.

Thúy chưa kịp nói thì Hải hôn vợ tới tấp, thật ra trước khi cưới thì Hải đã lên mạng xem cách tân hôn ngọt ngào như nào. Cộng với cả được mấy thằng bạn thân truyền kinh nghiệm nên Hải từ từ khiến cho vợ đê mê. Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, thế nhưng vừa mới hì hục được 5 phút thì Hải bỗng hét toáng lên vì “của quý” của anh bỗng dưng bị đau…

Anh hét toáng lên.

Hai vợ chồng Hải và Thúy hì hục làm đủ mọi cách vẫn không được, Hải càng cố thì anh lại càng đau. Kết quả là không còn cách nào khác nên Hải đành phải gọi bác sỹ đến giải quyết…. kết quả là sau một mũi tiêm thì Hải phải vào nhà vệ sinh ngồi ngâm “phần dưới” trong chậu nước cả đêm vì “của quý” của anh bị bỏng rát tột cùng. Hai vợ chồng vừa đau lại vừa thấy buồn cười vì tai nạn dở khóc dở cười này…Có lẽ Hải sẽ không bao giờ quên vì suốt 4 năm cấm triệt còn tốt chán… chứ tình hình này thì không biết bao giờ anh mới lại gần gũi với vợ được…