Cứ chốc chốc lại nghe ‘hổn hển’ trong nhà vệ sinh, đẩy cửa vào, vợ tá hỏa khi biết sự thật người chồng trăng hoa của mình

Cuộc sống hạnh phúc bên anh được đếm từng ngày, những ngày đầu lấy nhau tình cảm của anh rất mặn nồng thắm thiết. Anh rất biết chiều chuộng vợ và không bao giờ để tôi phải buồn. Nhưng từ khi tôi mang thai thì chuyện chăn gối của vợ chồng không được nhiệt tình như trước, anh cũng thay đổi thái độ với vợ.

Để lấy được tôi anh phải chịu bao trận đòn của thanh niên khu phố, thậm chí có lần bị nó ném xe xuống hồ để ngăn cản anh đến với tôi. Tôi thì có quá nhiều chàng trai theo đuổi để chọn lựa chẳng thèm quan tâm đến anh. Nhưng tình yêu của anh quá mãnh liệt và kiên trì, mưa lâu thấm đất nên anh cũng dần chinh phục được trái tim kiêu ngạo của tôi.

Nhưng mọi việc thường không đơn giản như tôi nghĩ, hôm ấy là chủ nhật đang ngồi đợi cơm chồng thì có một số điện thoại gọi vào máy của tôi: “Cô là đàn bà kiểu gì mà không biết giữ thằng chồng vậy, lần này nể cô tôi tha cho thằng đểu đó chứ lần sau tôi thiến đấy”. Nghe hoảng quá tôi vội ném điện thoại xuống đất, nhìn chiếc điện thoại tan bành cũng là lúc anh trở về, quần áo đầy đất cát, cà vạt méo xệch đầu tóc bù xù còn đâu quần áo phẳng phiu như mọi ngày nữa.

Mỗi lần anh đi làm thường đứng trước gương ngắm nghía rất lâu rồi chải chuốt ăn mặc rất chỉnh tề, nhiều lần đợi anh không được tôi lấy xe đi trước không bị muộn. Tôi cũng không thấy khó chịu về việc anh thích chải chuốt mà chỉ nghĩ anh là một người đàn ông lịch thiệp biết trân trọng bản thân.

Liên kết những lời trong điện thoại với hình ảnh hiện tại của anh tôi đã hiểu mọi chuyện liền chạy đến đ.ánh anh liên tục vào người cho bõ tức: “Anh đi với con nào mà ra nông nỗi này lại để chồng họ gọi điện đòi thiến nữa đấy”. Anh quỳ xuống ôm chân tôi khóc lóc và xin tha thứ, nhìn những giọt nước mắt của anh tôi thấy mủi lòng đỡ anh dậy rồi hai vợ chồng ôm nhau cùng khóc với nhau.

Những ngày sau đó anh luôn tỏ ra ăn năn hối lỗi và rất yêu vợ con, nhưng hình như anh có cái tính lăng nhăng thì phải. Chỉ còn một tuần nữa là tôi sinh con anh lại làm cho tôi một trận đau đớn cay đắng vô cùng.

Đang đi sắm đồ đạc còn thiếu cho đứa con đầu lòng, có đứa bạn gọi điện thoại cho tôi: “Đến ngay để bắt tận mặt thằng chồng phản bội của mày”. Tim tôi đ.ập thình thịch chân tôi run không thể lê bước đi được, cố thở đều và bình tĩnh lại tôi vội bắt xe taxi đi cho hai mẹ con an toàn.

Đến nơi đứa bạn vồn vã nói: “Tao thấy bọn nó vào trong quán cà phê rồi, bây giờ bọn mình đi vào thôi”. Trong người sôi sục sự ghen tuông căm phẫn tôi bước đi rất nhanh không để ý đến việc mình sắp sinh con. Không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật anh dám ngồi núp sau bóng cây xanh kia mà ôm ấp hôn hít người đàn bà khác. Trong lúc anh đang mải miết hôn hít thì tôi đã đứng trước mặt, tức tối tôi lấy cốc nước tạt vào mặt con đàn mà cướp chồng kia.

Ảnh minh họa: Internet

Khiến họ tỉnh giấc mộng, tôi lao vào đ.ánh tát mụ đàn bà kia liên hồi: “Tôi tưởng cô đẹp đẽ gì ai ngờ già rồi mà còn đi quyến rũ chồng người khác”. Bà ta phản đòn đ.ánh trúng vào bụng tôi khiến ôm bụng kêu đau đớn, chồng tôi thấy vậy vội vàng nhảy vào đỡ lấy tôi còn bạn tôi thì kéo mụ ta ra. Thấy bụng đau và m.áu c.hảy ra khiến tôi hoảng quá ngất đi lúc nào không hay.

Thật may đợt đó mẹ tròn con vuông nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân và người chồng phụ tình. Vì con vì hạnh phúc gia đình tôi lại tha thứ cho anh lần nữa.

Để quản lý chồng, sau khi nghỉ sinh tôi quyết định xin làm việc trong công ty của anh để dễ bề theo dõi nhất cử nhất động của chồng. Đi và về cùng nhau, anh và tôi cùng làm một văn phòng, lần này anh không thể thoát khỏi bàn tay của tôi để làm những chuyện đ.ồi b.ại nữa.

Nhưng tôi đã sai lầm người có tính trăng hoa thì họ có trăm mưu ngàn kế để qua mặt vợ con khiến tôi thực sự hết cách với chồng. Lần ấy đang đi vệ sinh thấy phòng kế bên có tiếng người xì xào, rồi thở hổn hển, tôi tò mò muốn xem ai là kẻ l.àm c.huyện ấ.y ở trong nhà vệ sinh nhưng làm sao để mở cửa bây giờ.

Vội đi đến phòng chị lao công để mượn chìa khoá tôi chạy nhanh đến mở cửa. Cửa vừa mở ra trước mặt tôi đó là chồng tôi và cô bạn đồng nghiệp, thấy sự xuất hiện của tôi hai kẻ sợ dúm lại, chồng tôi vội đứng giữa như sợ tôi sẽ tấn công bạn tình nhưng lần này tôi không còn ghen tuông hay giận dữ nữa mà lại tỏ ra bình thản và cười tươi:

“Người ta l.àm c.huyện ấ.y ở chỗ sạch sẽ đàng hoàng sao hai người lại chui vào chỗ bẩn thỉu nhất công ty để làm vậy không thấy kinh tởm à”.

Lại là những lời nói ngon ngọt những cái quỳ gối thâu đêm tôi đã quá nhàm chán, lần này tôi ném thẳng lá đơn li dị vào mặt anh: “Cái tính trăng hoa của anh có đ.ánh c.hết cũng không chừa tốt nhất em chạy cho sớm kẻo có ngày hai mẹ con bị HIV c.hết oan ức thì uổng lắm”.