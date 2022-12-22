Nửa đêm, chồng lôi ô sin trong trắng ra ‘hành sự’, lấy đi thứ quý giá nhất đời cô gái nhà quê xấu xí, lời tuyên bố của anh sau đó mới khiến cô ‘ngỡ ngàng’

Hồi cô mới đôi mươi cũng từng có chàng trai đến hỏi yêu. Nhưng mới được vài ngày anh ta đã rủ cô ra cánh đồng gần nhà tâm sự rồi định giở trò đ.ồi b.ại. Lần đó cô đã kháng cự tới cùng và may mắn thoát thân. Cũng may vì cô có sức khỏe hơn anh ta, chứ cô yếu hơn thì có lẽ hắn đã thực hiện được ý đồ của mình. Sau hôm đó hắn lặn mất tăm. Trang biết, đàn ông đến với cô không phải yêu đương gì mà chỉ muốn giở trò rồi bỏ chạy mà thôi.

Trang là một cô gái xấu với nhiều nét vô duyên trên khuôn mặt. 30 tuổi cô trở thành gái già, gái ế ở làng. Cô cũng chẳng mong đời mình sẽ có được tấm chồng vì cô biết sẽ chẳng ai chịu lấy cô.

30 tuổi cô vẫn còn trong trắng dù nhiều người không tin. Họ bảo cô không có chồng thì kiếm lấy đứa con mà nuôi, sau này có chỗ dựa nhưng Trang lại không nghĩ như vậy. Cô bảo số cô vất vả từ bé nhà lại nghèo, giờ chỉ có 2 mẹ con sống với nhau, mẹ thì mù lòa sinh con ra lấy gì mà nuôi. Để con khổ thì là hại con. Mình cô chịu khổ là được rồi.

Cũng chính từ sau lần đó, cô càng có ý thức giữ gìn cái quý giá nhất của mình. Cô nhất quyết không để cho bất cứ kẻ nào xâm hại đến cơ thể cô. Cũng vài lần mấy kẻ bỏ vợ, vợ c.hết trong làng nhăm nhe nhòm ngó tới Trang nhưng cô lúc nào cũng thủ thế sẵn sàng và đặc biệt ai có nhờ gì ra ngoài ban đêm cô cũng nhất quyết không đi, thế nên đám người xấu đó không làm hại được cô.

Cuối năm đó mẹ Trang mất, 2 tháng sau có người họ hàng bảo cô lên thành phố làm giúp việc cho người quen của chị ấy. Cũng chẳng còn ai thân thích nên Trang đồng ý đi. Cô làm việc chăm chỉ lại thật thà nên chủ nhà quý lắm.

Bình thường thì người vợ sẽ phải rất đề phòng giúp việc, nhưng cô chủ nhà chỗ Trang làm thì có lẽ không bao giờ để ý tới chuyện đó. Cô ấy tin rằng một người xấu như Trang thì dù có đặt thêm kim cương bên cạnh chồng cô ta cũng chẳng thiết tha gì.

Cô ấy giao phó toàn bộ việc nhà và đứa con trai mới sinh 6 tháng cho Trang còn mình thì tung tẩy khắp nơi. Anh chồng hiền lành, chẳng biết mắng mỏ vợ là gì. Dù nhiều lần Trang chứng kiến thấy anh ta buồn lắm khi con nhỏ mà 10 giờ đêm vợ vẫn không về cho con bú. Ngày lễ ngày tết chỉ có mình anh ta xách đồ về quê, nghe đâu căn nhà sang trọng này là của bố mẹ vợ cho nên anh ta cũng chẳng thể nào bắt vợ nghe lời mình được.

Làm được 6 tháng Trang thấy cô vợ ngày càng quá đáng và xem thường chồng khiến chính cô cũng phải khó chịu. Họ cãi nhau thường xuyên, anh chồng chán nản bỏ ra ngoài nhậu nhẹt và về nhà trong tình trạng say xỉn chẳng còn biết gì. Cô vợ mải tụ tập với bạn bè cũng không quan tâm. Vậy là tối ấy hậu vừa phải lo chăm thằng bé vừa phải dọn dẹp chỗ nôn cho anh ta và dìu anh ta vào phòng. Cô phải pha cả cốc nước chanh cho anh ta uống để giã rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Đỡ cốc nước từ tay Trang nhưng anh ta lại cứ nắm chặt lấy tay cô, cô phải gỡ mãi mới ra được. Từ sau hôm ấy, anh chồng để ý tới Trang nhiều hơn. Anh cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho anh. Rồi anh tâm sự với Trang về người vợ của mình, anh bảo từ ngày lấy vợ anh cứ có cảm giác như mình bị lừa vậy. Anh cứ có cảm giác như đứa con trai kia không phải là con của anh.

Họ lên giường với nhau một lần thì cô ấy thông báo có thai và bắt cưới ngay. Đám cưới cũng được nhà cô ấy sắp đặt hết, anh chẳng phải lo gì. Nhưng chuyện đó cũng không buồn bằng cái chuyện vợ anh sống không có trách nhiệm với gia đình và coi thường nhà chồng.

Không hiểu sao qua những lần tâm sự ấy, Trang rất thương anh và hai người họ xích lại gần nhau hơn. Với anh, Trang không có cảm giác phải đề phòng như trước những người đàn ông ở làng, cô thấy anh muốn che chở cho cô hơn là lợi dụng cô. Rồi chuyện gì đến cũng đến, họ đã vượt quá giới hạn chủ – tớ với nhau. Khi thấy cô còn trinh, anh đã khá bất ngờ và càng thêm yêu cô hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện của hai người rồi cũng không qua mắt được cô vợ. Hôm đó phát hiện ra vài cái b.ao c.ao s.u tự nhiên biến mất cô ta đã làm um chửi rủa anh và lao tới đòi đ.ánh Trang. Nhưng thật không ngờ anh đã giữ c.hặt t.ay vợ lại.

- Á à, giờ công khai bênh nhau rồi đây. Tôi thật không ngờ, cái loại ăn nhờ ở đậu như nó lại có ngày quay lại cắn chủ như thế. Các người được lắm.

- Trước khi nói người khác cô nên sờ lên mặt mình xem. Cô đừng tưởng tôi không biết gì, thằng Phúc không phải con tôi mà nó là con tên K. kìa. Tôi sẽ ra đi khỏi cái nhà này trả lại tất cả cho bố con cô, tôi sẽ sống với người tôi yêu thương. Cô ấy có xấu nhưng cô ấy không giả dối và khốn nạn như cô. Cô ấy đã trao đời con gái cho tôi thì tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Tôi nói luôn cô ấy có thai với tôi rồi, đơn tôi cũng viết và kí sẵn rồi đó.

Nói rồi anh dắt tay Trang ra khỏi nhà. Trang vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra chỉ biết cứ thế đi theo anh. Chiếc taxi dừng lại ở một căn phòng trọ. Anh cầm tay cô rồi nói: “Anh thuê phòng này rồi, anh đã nghĩ ngày này sẽ diễn ra. Từ giờ anh sẽ che chở cho em”. Trang ôm chặt lấy anh thổn thức, cô không ngờ mình lại có được hạnh phúc quá lớn thế này.