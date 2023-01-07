Đột ngột về nhà vì mệt mỏi, tò mò với tờ giấy để trên bàn, vợ choáng váng khi biết được bí mật của chồng

Tâm sự 07/01/2023 12:57

Tôi rất sốc, cố bình tĩnh đi vào phòng, chồng tôi vừa kết thúc cuộc gọi và bên cạnh anh ấy là tờ giấy.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được tròn 10 năm, hiện tại hai vợ chồng tôi đã có với nhau hai đứa con. Quãng thời gian sống với nhau trong suốt 10 năm cũng đủ để tôi và chồng hiểu rõ về con người của nhau, hai chúng tôi khá hòa hợp, không có những cuộc cãi vã nào lớn trong hôn nhân.

Chồng hơn tôi 2 tuổi, suy nghĩ của anh ấy rất chững chạc, rất quan tâm tới vợ con, có trách nhiệm với gia đình hai bên và được người thân, bạn bè quý mến. Tôi khá hài lòng với hôn nhân của mình và nghĩ rằng hai vợ chồng đã trải qua bao khó khăn, vất vả nên rất tin tưởng ở nhau. Có những lúc tôi từng nghĩ, chồng mình ra ngoài xã hội cũng có thể dính vào chuyện ngoài luồng, nhưng tự an ủi rằng cần phải tin tưởng ở chồng.

Nhưng đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì, tôi đã vô tình phát hiện ra chính cái điều mà tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Cách đây 5 ngày, tôi cảm thấy mệt mỏi nên xin nghỉ làm để về sớm. Về đến nhà, vì mệt nên nhẹ nhàng mở khóa để vào nhà (tôi ở chung cư), tôi rất ngạc nhiên khi thấy có đôi giầy của chồng trên sàn nhà, nghĩ là chồng được nghỉ về nhà sớm nên tôi định tạo ngạc nhiên với anh ấy.

Rón rén đi vào phòng ngủ, tới cửa phòng tôi đã nghe rất rõ tiếng chồng tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó: "Anh nói với em rồi, chúng ta chưa nên có con lúc nà. Giờ em có thai anh thấy rất khó xử. Anh rất cần thời gian vì chưa chắc vợ anh đã chịu ly hôn ngay".

Đột ngột về nhà vì mệt mỏi, tò mò với tờ giấy để trên bàn, vợ choáng váng khi biết được bí mật của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất sốc, cố bình tĩnh đi vào phòng, chồng tôi vừa kết thúc cuộc gọi và bên cạnh anh ấy là tờ giấy. Vì anh ấy không biết tôi về nên cầm tờ giấy đó và đọc, đúng là kết quả có thai của người phụ nào đó, thai nhi được 1 tháng. Thấy vợ, chồng tôi ú ớ: "em… em…", rồi lao tới dùng sức mạnh giằng lấy và xé tan nát tờ giấy trước mặt tôi. Chồng giải thích: "Tờ giấy đó anh nhặt được thôi, sợ em hiểu lầm nên anh xé đi. Em đừng có mà nghĩ ngợi lung tung, oan cho anh".

 

Lúc này tôi đành đáp trả: "Em đã nghe rất rõ anh nói chuyện điện thoại với bồ rối, anh đừng có mà phủ nhận nữa, tuy em không có bằng chứng gì, nhưng với những gì đã nghe và thấy tận mắt thì đó hoàn toàn là sự thật. Anh nói đi, anh có bồ khi nào? Cô ta là ai?".

Không chối cãi được, chồng lạnh lùng thông báo: "Ờ thì tôi có người bên ngoài đấy, đáng lẽ tôi vì thương hại mấy mẹ con mà vẫn giữ bí mật để chu cấp, làm tròn trách nhiệm với gia đình. Giờ thì cô đã biết rồi, không chấp nhận được thì ly hôn, tôi cũng không còn mặn mà gì với cái gia đình này nữa rồi. Nhà thì bán đi chia đôi, con thì cô chọn ai thì chọn, nhận nuôi cả hai đứa tôi cũng cho".

Nói xong, chồng lấy quần áo và một số đồ cá nhân rồi đi khỏi nhà. Từ hôm đó đến giờ vẫn chưa chịu về. Hai con tôi nhớ bố và chưa biết chuyện gì xảy ra cứ suốt ngày đòi gặp bố, muốn bố trở về nhà. 

Tôi vẫn còn chưa hết sốc, thương con còn nhỏ không muốn gia đình li tán, nhưng chồng có bồ, cô ta còn đang mang thai nữa, tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Chồng muốn ly hôn, tôi có nên làm theo ý anh ta hay là quyết tâm tìm cách giữ bố cho các con?

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