Mất ăn mất ngủ vì ngày nào cũng nhận một bó hoa hồng đỏ ở công ty, tôi tá hỏa khi biết danh tính của người ẩn danh đó

Tâm sự 06/01/2023 12:53

Mấy tháng nay, tôi lúc nào cũng chịu cảnh mất ăn mất ngủ vì ngày nào cũng nhận một bó hoa hồng đỏ ở công ty, mà không biết được danh tính của người gửi đến.

Mấy tháng nay, Quý đang theo đuổi, tán tỉnh tôi ráo riết dù tôi đã thẳng thắn từ chối tình cảm của anh ấy. Gặp gỡ, trò chuyện với nhau vài lần, tôi cảm thấy Quý không hợp với mình. Và nếu cứ tiếp tục tiến xa, tôi chỉ sợ sẽ đem lại đau khổ cho cả hai.

Nhưng khi tôi nói rõ về quan điểm của mình, đồng thời bảo không gặp Quý nữa thì anh ta lại giãy nảy lên. Quý cho rằng tôi chê bai về ngoại hình và công việc của anh ta. Dù tôi giải thích cặn kẽ rằng tình yêu không liên quan gì đến những thứ đó. Tôi vẫn tôn trọng Quý dù anh ta chỉ là bảo vệ công trường mà thôi. Chỉ là cách nói chuyện, quan điểm sống của chúng tôi không hề hợp nhau. Sau đó, tôi chặn số điện thoại Quý.

Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ mà liên tục quấy rối cuộc sống của tôi. Mỗi ngày, Quý đều mua một bó hoa hồng đỏ, gói cẩn thận rồi gửi đến trước cổng công ty cho tôi. Mấy lần đầu, tôi còn thắc mắc không biết là ai tặng. Nhưng ngày nào cũng đều đặn như thế, tôi bắt đầu sinh nghi và tâm lý hoảng sợ. Đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò. Họ hỏi tôi về chủ nhân những bó hoa nhưng tôi không dám kể.

Mất ăn mất ngủ vì ngày nào cũng nhận một bó hoa hồng đỏ ở công ty, tôi tá hỏa khi biết danh tính của người ẩn danh đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối qua, tôi mở facebook của Quý và lo lắng khi thấy những dòng trạng thái có vẻ tiêu cực trên đó. Tôi nhắn tin, hẹn Quý uống cà phê, nói chuyện dứt khoát một lần.

Sáng nay, vừa thấy tôi đến quán, Quý mừng rỡ, hỏi có phải tôi đã cảm động trước sự chân thành của anh ta không? Tôi bực mình nói rõ cảm xúc của mình mỗi khi nhận hoa và mong Quý đừng tiếp tục làm như thế nữa! Tôi không yêu anh ta và dù anh ta có làm gì thì cũng không thay đổi được quyết định của tôi. Tôi cũng mong anh ta sẽ tìm được một người con gái phù hợp.

Quý giận dữ trách mắng tôi là đỏng đảnh, khó chiều. Khi rời khỏi quán, tôi vẫn nghe tiếng Quý dọa theo: "Rồi cô sẽ phải hối hận". Tôi rất lo sợ vì bản tính Quý vốn cộc cằn, thô lỗ. Phải làm sao để Quý chịu từ bỏ chuyện tình cảm với tôi đây?

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