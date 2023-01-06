Kinh thường vì vợ 'quá cứng ngắt' trong chuyện ân ái, nửa năm sau chồng quỳ xuống xin vợ rút đơn ly hôn vì lý do này

Luyến (32 tuổi) chia sẻ cô là chị cả trong một gia đình có đông anh chị em. Từ nhỏ cô đã tự lập, trưởng thành sớm trong cả suy nghĩ và hành động. Ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã đi làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt để bố mẹ đỡ nặng gánh.

Mỗi người là một cá thể với bản sắc riêng chẳng lẫn với ai. Hôn nhân suy cho cùng cũng là sự bao dung, nhường nhịn và dung hòa với nhau vì hạnh phúc chung. Chẳng ai là người hoàn hảo, vợ chồng biết nhìn vào điểm tốt để thêm trân trọng nhau mới là cách cư xử đúng đắn.

Tôi lúc nào cũng nghiêm túc và thẳng thắn, đồng nghiệp và sếp rất quý mến vì cách làm việc chuyên nghiệp nhưng chồng tôi lại không hài lòng về vợ...", Luyến nói.

"Quá trình trưởng thành khiến con người tôi mất đi sự yếu đuối, không còn những nũng nịu, ngọt ngào của một người phụ nữ. Đứng trước khó khăn nào đó, thay vì nhờ vả chồng giúp đỡ, thậm chí không một lời than thở, tôi luôn im lặng tự mình giải quyết.

Cụ thể là khoảng 2 năm trở lại đây Quân - chồng Luyến mới bắt đầu chê bai vợ quá cứng nhắc, khô khan. Khi trước cuộc sống còn khó khăn, chính Quân đã từng tâm sự với người bạn thân rằng anh may mắn mới cưới được Luyến. Cô độc lập, mạnh mẽ, giỏi gánh vác, nếu là một người vợ yếu đuối, chỉ trông chờ dựa dẫm vào chồng thì anh không biết phải một mình xoay xở ra sao.

Ai ngờ khi kinh tế gia đình khấm khá hơn, vợ chồng Luyến đã mua được nhà, tậu được xe thì Quân lại nghĩ khác đi. Anh bắt đầu thấy bất mãn về vợ, ghét bỏ chính những điều khi trước anh từng khen ngợi ở cô. Được tiếp xúc với nhiều người phụ nữ khác nhau bên ngoài, Quân chê vợ thiếu nữ tính, không biết nói lời ngọt ngào âu yếm.

Khách quan mà nói Luyến không hề là người phụ nữ quá cộc cằn, khô khan. Cô đi làm nhiều năm, đủ biết cách trò chuyện xã giao, chỉ là cô không thể nũng nịu, mềm mại với chồng được như Quân mong muốn mà thôi.

"Ban đầu bị chồng chê bai, tôi cũng thử thay đổi bản thân. Thế nhưng thực sự có những điều đã trở thành cố hữu thì rất khó sửa đổi, tôi chấp nhận bỏ cuộc, sống đúng với cá tính của mình", Luyến kể.

Không thay đổi, uốn nắn được vợ theo những gì mình mong muốn, Quân đâm chán nản. Đến khi gặp được người phụ nữ khác bên ngoài sở hữu điều anh đang tìm kiếm, Quân lập tức ngã vào vòng tay cô ta mà quên mất rằng mình đã có vợ con, gia đình.

"Cô làm gì có tư cách nhắc tới cô ấy. Cô ấy mới đúng là phụ nữ đích thực, còn cô chẳng khác gì đàn ông", Quân không ngần ngại ném vào mặt vợ câu nói đó khi Luyến vừa thốt ra một câu lên án cô nàng kia làm kẻ thứ ba. Luyến chết lặng cả cõi lòng và cô quyết định ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Luyến và Quân không có nhiều tranh chấp khi ly hôn nhưng vì cô vướng mắc công việc, phải đi công tác xa một thời gian nên mãi 6 tháng sau hai người mới gặp nhau tại tòa án. Trong suốt nửa năm qua Luyến không liên lạc với chồng.

5 năm hôn nhân, hai người có chung một bé trai, Luyến nuôi con còn Quân chu cấp hàng tháng. Đều đặn anh chuyển tiền vào tài khoản cho cô, mải vui duyên mới nên Quân không có nhiều thời gian quan tâm đến con trai.

Ngày gặp nhau tại tòa án, Quân đột ngột xin lỗi vợ và mong được đoàn tụ. Dù bất ngờ nhưng vì nguyên cớ nào thì câu trả lời của cô cũng chỉ có một. Nhận về cái lắc đầu của vợ, Quân thậm chí còn quỳ sụp xuống chân Luyến mong được tha thứ. Anh hứa hẹn sẽ dành cả phần đời còn lại để chuộc lỗi với vợ con.

Luyến nói: "Lúc ấy tôi mới biết trong 6 tháng qua nhà anh ta gặp biến cố lớn. Em trai anh ta làm ăn thua lỗ khiến bố mẹ phải bán hết nhà đất đi trả nợ cho con trai út. Sau đó bố chồng tôi đột ngột phát hiện bị ung thư, sóng gió dồn dập xảy đến.

Sở dĩ họ không nói với tôi bởi vì hổ thẹn chuyện lúc trước con trai họ phụ bạc con dâu. Không còn cách nào khác, anh ta phải gom góp tiền bạc giúp đỡ gia đình. Cô người tình mềm mại như nước nhận thấy anh ta không còn là chỗ dựa đủ vững nên nhanh chóng kiếm cớ chia tay".

Khi đó Quân đã nghĩ rằng nếu là Luyến thì chắc chắn cô sẽ có đủ chân thành và cứng cỏi để cùng anh vượt qua biến cố này. Tiếc rằng chính anh lựa chọn ruồng rẫy vợ con, đến giờ hối hận thì cũng chẳng thể lấy lại được nữa.

Trong hôn nhân nếu cứ đứng núi này trông núi nọ, qua khó khăn là quên hết những ưu điểm và công lao của người bạn đời, những kẻ như vậy đã được định trước là sẽ chẳng bao giờ có cho mình một mái ấm thực sự.